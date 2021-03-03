微軟年度開發者活動Ignite 2021今日展開並宣布推出Mesh服務，希望打破裝置的限制讓擴增實境應用更加普及，滿足使用者在會議、遊戲等應用需求。

微軟年度開發者活動Ignite 2021今日展開，會中宣布推出Mesh雲端服務，讓開發者能更簡易的打造擴增實境（AR）的應用服務，並透過透過AR、VR頭戴裝置或PC、手機等連網裝置，滿足使用者虛實整合互動的需求。

目前主要科技大廠無不投入擴增實境技術服務的開發，希望能廣泛地應用在生活、娛樂、服務等更多層面，而成為繼智慧型手機之後，另一個重要的裝置運算平台，然而目前的AR裝置都因為笨重且昂貴而無法順利將擴增實境服務普及。

微軟推出的HoloLens價格更高達3,500元美金，因此目前僅用於產業應用開發，其他科技大廠包括蘋果及Facebook也都致力研發更親民的AR頭戴裝置，以及早搶佔擴增實境市場的灘頭堡。

透過Mesh服務，微軟希望讓能讓沒有AR裝置的人也能和擁有AR裝置者一起參加虛擬會議，以期推廣擴增實境的使用，讓一般使用者只要透過手機、平板、甚或是一般的PC，就能參加以Mesh打造的虛擬會議，無論參會者是在家中、會議室、或任何一處，都能與其他參會者在擴增實境的環境中互動，打造沈浸式的會議體驗。

微軟也透露，此次MWC國際盛會就是透過Mesh打造各國與會者也能一起參與的混合實境體驗。

微軟表示會將Mesh服務整合至旗下服務，包括Teams協作服務以及AltspaceVR會議系統，此外，Mesh也將整併至公有雲平台Azure中，讓客戶測試Mesh雲服務。

微軟除了想將Mesh服務應用在擴增實境會議系統之外，在Ignite大會中也與遊戲開發商Niantic合作，透過HoloLens 2裝置展示《Pokémon Go》的應用，展示HoloLens用戶如何在戶外發現寶可夢，並在與另一名玩家進行比賽之前餵食寶可夢漿果。

但Niantic強調與微軟合作，是希望展示軟體與硬體在整合應用之後能呈現的效果，目前HoloLens版本的PokémonGo並未準備好對一般消費者開放下載。微軟也說，希望Mesh在Azure平台的支持下能成為一個協作開發平台，讓更多人能在各種裝置上共享虛擬體驗，同時期望開發者打造更多的混合現實應用。

資料來源：微軟、CNBC、The Verge

責任編輯：蕭閔云