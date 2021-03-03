鴻海推動MIH電動車開放平台，吸引逾800家廠商加入，除尋找業務出海口，資安議題也隨之升溫，到底開放平台的資訊安全該怎麼把關？

鴻海成立MIH電動車開放平台，伴隨而來的資安問題備受重視，鴻海研究院與中華民國資訊安全學會今（3日）舉辦Cybersecurity Challenges in E-Vehicle（電動車資安挑戰）論壇，為國內首次探討資安與車輛的大型論壇，在鴻海研究院諮詢委員、台灣科技大學資管系特聘教授吳宗成博士號召下，包括中華民國資安學會、台灣微軟、趨勢科技、奧義智慧科技等均出席。

論壇上，鴻海研究院高呼成立「新能源（電動）車產業資安聯盟」，參與成員達20多位，打造產官學研界交流平台，建立值得信賴的電動車資安系統，並強調資安與隱私是新能源車不可獲缺的命脈，鴻海研究院院長、鴻海集團董事長劉揚偉表示，未來每年定期舉辦資安論壇。

成立新能源車資安聯盟，鴻海：打造EV產業的資安領先者

劉揚偉也呼籲，國內除了自駕車實驗場域，也要有電動車資通安全實驗場域，將台灣打造EV產業的資安領先者，所有電動車資安都能在實驗場域進行測試。

劉揚偉表示，網路讓人類集體智慧提升，過去30～50年才有一個破壞式創新，現在縮短至10年。5G讓萬物相連，所有裝置都能互通，進而引發資通安全問題。 鴻海

過去傳統車廠是封閉的，如今變成開放平台，資訊安全變得重要。新能源車產業資安聯盟參與成員奧義智慧科技創辦人叢培侃表示，過去車廠只注意晶片可靠度，現今得注意汽車資安問題，像今年初歐盟新推汽車安全標章，所有汽車需符合30多項資安檢驗標準，因此MIH平台得先符合國外法規、技術規範，才有機會走出海外。

新能源車產業資安聯盟參與成員微軟總經理孫基康表示，微軟也有加入MIH聯盟，雙方在車聯網上合作，提供安全可靠、隱私的雲端平台。未來隨著車子銷售，雲端平台將應用在不同國家，有可靠的雲變得重要。

車廠從封閉走向開放平台，安全議題升溫

到底開放平台安不安全？鴻海技術長魏國章回應，「 越開放，資安『未必』越不安全，資安是永遠打不完的仗，越開放，填補漏洞越快；封閉式平台，反而應變速度慢。 」

針對鴻海MIH電動開放平台的安全議題，鴻海技術長魏國章表示，「越開放，資安『未必』越不安全，資安是永遠打不完的仗。」 鴻海精密工業

博歐CYBAVO技術長徐千洋則提醒，開放平台需要很多廠商軟硬體整合，容易產生不同的漏洞發生，「在開放平台可能每個人有很多發揮空間，但應從法規、檢測、稽核面來看安全問題。」

目前電動車上的資安防護尚未得到應有重視，鴻海研究院執行長、資通安全所長李維斌指出，今後電動車的功能只會越來越多，相對被駭可能性也越高，如被強制熄火等資安問題，未來恐將成為新常態。

責任編輯：蕭閔云