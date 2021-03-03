電動車以本身架構改變了傳統汽車供應鏈與核心技術，特別是4大系統：電池、電動車平台、自動駕駛、車用零件，帶動百年以來的汽車業變革。

與傳統燃油汽車相比，電動車最大的不同在於動力系統，以電能取代燃油，這背後牽動了汽車技術及整體產業的變化。

首先，「電池」是電動車最核心的技術，若能達成壓低成本、提升續航力兩大目標，將讓電動車加速普及。因為電池占電動車成本逾三分之一，是成本占比最高的零組件；此外，一般燃油車加滿油，可以行駛500公里，電動車續航力若能增加到1,000公里、減少充電頻率，就能解決一般人最擔心的里程焦慮問題。

其次，電動車帶動生產方式的改變，包括福斯（Volkswagen）、通用（GM）、賓士（Mercedes-Benz）等汽車大廠，都開始建自己的「電動車平台」，就連台灣的鴻海也跟裕隆攜手，打造「MIH電動車開放平台」。

平台生產的優點是，零組件共用、模組化，通用性更高，可以同時製造不同款式的車子，用最少的資源和時間，開發出車商要的車型，讓產品快速投入市場。

鴻海集團2021年推動以MIH平台為基礎的造車工程，預估2021年第4季會發表1款電動巴士、2款乘用車車款。MIH聯盟規劃6月底完成籌備，預估7月作為獨立組織正式運作。 鴻海

第三，技術的革新帶動車輛朝智慧化發展，汽車零組件也產生變革，例如引擎就會因為電動化而消失、方向盤也會因為無人車技術消失。台灣資通訊技術發展成熟，有機會搭上這波智慧車、電動車崛起的機會。

最後，自動駕駛功能雖然未必要伴隨著電動車，自駕技術裝設在一般燃油車上，也能運作。但對消費者來說，車子吃油、吃電不是重點，關鍵在「體驗」是否能更好。自駕技術的成熟，終將對駕駛、乘車體驗帶來革命性的改變。

數位時代

責任編輯：郭昱彣、張庭銉