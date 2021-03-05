即日起至2021年3月30日止，MAXXIS COLLECTION.推出全品項九折優惠回饋給MAXXIS粉絲。

瑪吉斯輪胎為華人第一輪胎領導品牌，品牌文化秉持「100%品質、100%服務、100%信賴」精神，各類輪胎產品廣受消費者喜愛，為服務與回饋更多熱愛MAXXIS品牌的消費者，為此我們開發全系列的MAXXIS周邊產品，同時結合深受車友喜愛的登山車與電動自行車輪胎於瑪吉斯全新購物網站「MAXXIS COLLECTION.」，提供MAXXIS愛好者更便捷的購物選擇。

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「MAXXIS COLLECTION.」以六大商品類別呈現，包含獨家熱門商品、精選服飾、品牌配件及登山車與電動自行車胎等，提供全新的瀏覽方式及購物功能，讓顧客可以自由挑選各式精品，享受優質、便利的購物體驗。

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「MAXXIS COLLECTION.」嚴選超高人氣服飾、品牌配件等，多項商品結合MAXXIS RACING「M」ICON潮流設計圖騰，希望帶給粉絲全新、熱血的品牌視覺感受，讓無法抗拒瑪吉斯魅力的你，一次滿足所有精品的珍藏，為生活注入獨特風格與時尚品味，陪伴您往後的每一個日常。

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即日起至2021年3月30日止，MAXXIS COLLECTION.推出全品項九折優惠回饋給MAXXIS粉絲，同時全館消費滿$1,000再享免運費。

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