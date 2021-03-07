水庫水情如何？大雨來，水庫水位增了沒？中台灣缺水還能撐多久？南科、竹科、台積電會受缺水之累嗎？台灣現在怎麼抗旱、專家怎麼說、即時台灣水庫水位一次看懂。

台南水庫現在蓄水量只能再供台南市使用120～130天，3月3日起新竹、苗栗及臺中地區全日實施自來水減壓供水，中台灣缺水告急，一場大雨，台灣水庫水情如何？有進帳嗎？

台灣水庫蓄水量現況

台灣每年下雨量約2000多毫米，是全球平均（730毫米）的2.5倍，但為何仍三不五時缺水，去年因為夏季沒有颱風，使今年中台灣更面臨56年以來罕見的大旱，台灣為什麼會發生缺水問題？

盤點4大缺水原因，專家：污水再生很重要

由於台灣面積小，人口密集，都市過度開發，山林保育不足，導致每人每年分配的降雨量其實低於世界平均值，平均每人可用水是1000公噸，所以其實算是缺水國家，全球排名第18名缺水，台灣今年新竹至嘉義水庫集水區降雨為歷年2~4成，導致缺水嚴峻度也創歷年之最。

台灣水庫面臨56年來最嚴峻大旱。 翡翠水庫管理局

缺水原因歸納有幾項： 由於台灣降雨強度及降雨分布不均，也就是常常是下雨「下錯地方」或不夠平均，主要降雨集中在每年5月至11月的雨季及颱風季節，其他月份降雨偏少，故容易發生缺水。 台灣河川長度不長，流域面積小，河流下降坡度大，無法保留多的水；其次，台灣河川污染嚴重，導致可使用的水量也變少了。 存水的水庫淤積嚴重，加上自來水管漏水及農業灌溉渠道老舊，水庫的水到農地的過程蒸發75%，導致用水效率不佳。 用水過量。因為台灣水費便宜，台灣因生活水準提高，每人每年用水量比新加坡及香港要多，勤洗手及用水設備老舊（如水管或馬桶漏水）都是原因。

內政部前部長李鴻源接受媒體訪問，也直言不該只是開源，更應該節流，積極建設污水暨再生水廠，讓污水再利用才是解方。他也批評海水淡化會造成另外衍生的污染問題，其次台灣水庫積淤3分之1，未來水庫可容水量大減，廢水回收刻不容緩。

缺水嚴峻創56年之最，擬開放竹科用地下水

高科技產業聚集的新竹竹科園區也面臨缺水！過年後開工，台積電、聯電、世界先進就開始啟動水車載水措施，未雨綢繆進行演練，2015年台灣缺水嚴重，當時竹科滿是水車來回奔波「搶水」，一台12噸水車喊價一趟1.5萬元天價，這種誇張的情形是否重現？

護國神山台積電產值驚人，用水也是竹科大戶，根據其企業社會責任報告書顯示，台積電在竹科、中科與南科三大園區的用水量年達5800萬噸，是總科學園區3成以上用量。

竹科用水面臨短缺，台積電已經啟用水車。 科技部

政府也規劃北水南送，建立長達26.3公里「桃園送新竹」自來水幹管，今年1月底完工通水，每天可以支援新竹20萬噸水量，相當於新竹每天約1/3用水量。

另外也推動抗旱水源緊急利用計畫，新竹海水淡化廠趕在2月底前完成組裝試產，每天最高可供水1.3萬噸，另外，也在新北、桃園、新竹及苗栗等地準備6處移動式淨水機組，每天可產出共9,000噸水源，因此，缺水狀況持續8個月以來，民眾生活及產業尚能穩定供水。

取用地下水，也就是地面水或水庫水不足時的合理必要抗旱手段之一，去年水利署盤點各地既有抗旱井共1,250口，經過整備納入自來水系統供水共160口，可提供每日34萬噸水源。

台積電用水量居竹科之冠。 台積電

為增加工業園區水源，水利署甚至已經評估依旱災中央災害應變中心的決議，後續依需求並遵循水利法嚴格進行地質水文評估， 將在無地層下陷之虞的科學園區或工業區，開放申請鑿井直接供應產業用水 ，相關水井將於抗旱結束水情正常時停止使用。

《數位時代》歸納目前台灣的5大抗旱對策：

1.再生水廠： 台灣第一座再生水廠將啟動！永康水資源回收中心及再生水廠總投資25.75億元，每天可處理2.9萬噸污水供產業使用，第一期工程今年5月將開始運作，每天處理0.8萬噸再生水配送給南科園區，後續安平跟仁德也將再建2座再生水廠，台積電也在南科自建再生水廠。

2海水淡化廠： 政府投資8.9億元，在新竹南寮興建海水淡化廠，2月已在試產，每天提供1.3萬噸民生用水。台塑六輕海水淡化廠預定2022年8月完成，該廠斥資53.4億元興建，每天可產10萬噸的淡水。

投資8.9億元，新竹南寮海水淡化廠2月已在試產，每天提供1.3萬噸民生用水。 水利署

3.節約民生用水： 3月3日起新竹、苗栗及臺中地區全日實施自來水減壓供水。目前新竹地區水情燈號為實施減量供水橙燈，新竹地區已調度由桃園石門水庫支援每日20萬噸，並將於3月底提升至22.5萬噸，再與苗栗永和山水庫相互支援，若未來持續無降雨，將加大力道進一步實施民生及產業節水措施。

4.節約產業用水： 推動用水大戶節水計畫，面板大廠群創光電2020年因使用省水標章用水器材、設置雨水貯留系統達到用水減量外，並設置全廠廢水分流與回收系統設施，有效將全廠排放廢液進行種類分流，並依照其特性導入不同的回收系統就是節水獲獎企業。

5.人工增雨： 3月6日下午15時，水利署與國防部空軍氣象聯隊及國家中山科學研究院人員合作，已經在石門水庫集水區進行空中及地面增雨作業，目前石門水庫水量增加230.66公尺，跟鯉魚潭水庫是台灣16個水庫中唯二成長者。

搶救缺水危機，水利署6日在永和山水庫實施人工增雨， 水利署

目前台灣的缺水大作戰，以開源、節流、調度、備援4大類，過去4年已投入900億元，完成湖山水庫、中庄調整池、桃園支援新竹幹管每日20萬噸擴充、高屏溪系列伏流水設施、防災備援水井及鳳山再生水廠等，每日增加供水量達133萬噸。經濟部也宣佈將投入700億元，達成2031年每日增加供水量達519萬噸的目標。

參考資料：水利署、udn、用數據看台灣