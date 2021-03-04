宏碁董事長陳俊聖談PC缺貨問題，直言半導體忙搬產能，新產能開出至少要8個月，到第4季產能都難以滿足需求，現在「產業有點看不懂。」

全球通膨蠢蠢欲動，不只個人電腦供不應求，從遊戲機到汽車產業都面臨晶片缺貨衝擊，連惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）都傳包機率隊來台密會供應鏈搶產能，宏碁集團董事長陳俊聖有深厚半導體背景，神斷言半導體正忙搬產能大事，9月底前缺貨難解。

超額下單不重要，關鍵：貨幣寬鬆刺激需求

陳俊聖3日出席集團旗下子公司展碁國際上市發表會，相對去年他喊出供貨缺口高達3成，隨供給面益發嚴峻，各業都出來搶貨，產能出現排擠效應，他3日改口指出，現在已經不看（缺貨程度），原因是差20%跟差2倍結果是一樣的，同樣是需求大於供給。

宏碁董事長陳俊聖表示今年搶料成常態，缺貨問題到年底難解。 王郁倫攝影

面對超額下單疑慮，他直言「一定會有」，但也不重要了，去折騰業務質問訂單是否真實也沒用，現在就是努力在追貨。至於為何需求持續這麼高，陳俊聖指出電腦需求越滾越大，關鍵有兩個，一是供給面一直無法滿足，需求遞延滿足，又疊加新需求。

二是全球為解決經濟問題，實施寬鬆貨幣政策，對政府而言預算投入教育是相對安全方式，因此學校突然有相當多經費，歐美及日本紛紛採購Chromebook，帶來強勁需求，貨幣供給增加，但筆電有物理極限，從半導體生產、到組裝廠、經銷商到通路，再走空運海運，無法瞬間因為有資金買就馬上交貨。

PC需求年中將反轉？陳俊聖：不會

對於電腦需求是否如吹泡泡，可能突然反轉？陳俊聖否認，他解釋，整個半導體業現在都在忙的大事，就是搬產能，他解釋，台積電正忙著提高產能，但8吋產能現在有瓶頸，因為早已不擴廠，但8吋廠生產的晶片（IC）都是一些不跟著摩爾定律走的產品。

他舉例，類比IC、混合訊號IC這些晶片，技術演進上已不會進行微縮，因為從0.16微米製程轉到50奈米製程，晶片體積不會變小，所以沒有誘因，現在被迫從8吋轉到12吋晶圓廠，是因為現在8吋產能沒有擴充，造成產能瓶頸。

陳俊聖指出，晶圓代工廠正努力把8吋廠中的晶片搬到12吋來生產，把不能微縮的晶片從晶圓廠中挪移，事實上不會有財務上的利益（成本遞減），只有產能的利益，這是半導體業產業中大的事情。

陳俊聖兼任展碁董事長，右為展碁總經理林佳璋。 王郁倫攝影

他指出，過去12吋廠只會建先進製程如3奈米或5奈米，但現在不會只有建新製程的廠，也會建舊一點的製程的產能，「因為你不建（產能）別人建！」

半導體忙搬產品生產，陳俊聖估，至少6個月以上轉移產能時間，換言之9月前新產能無法開出，缺貨不可能解決。面對需求持續拉高，陳俊聖指出，半導體要12週才能量產，ODM要組裝，還要貨運及到港物流時間，不可能有錢就馬上供給出來，這是造成需求跟供給缺口主因，貨幣寬鬆也帶來通貨膨脹，宏碁只能反應成本調漲售價。

供給跟不上，陳俊聖指出，需求遞延，又加上新的需求，缺貨問題至少到Q3～Q4都不會解決，轉12吋產能9月也還不會那麼快出來，現在百業齊發，遊戲機或汽車產業需求都出來了，出現排擠效應，大家都忙搶產能跟供應鏈溝通。

200美元晶片得等5毛的零件，才能生產

探究供給面缺貨現象，陳俊聖說，ODM組裝產能沒有瓶頸，現在最難是零件一套兜到好，先進製程晶片如處理器（CPU）、繪圖晶片還好，最缺是周邊IC，「現在是100～200美元一顆的晶片，在等一顆5毛或8毛的料配好去生產」，生產面的功夫是「兜」，如何最快配好，「這個產業有點看不懂，大家沒有碰過的事情，現在都碰到了。」

現在12吋廠先進製程晶片缺貨不如8吋廠，形成貴的晶片等便宜的，才能一起投料到生產線生產。 愛范兒

而由於缺料就無法生產，陳俊聖解釋，組裝代工廠產線也在等料，排程很緊張，因為誰兜好零件就快上線生產，安排上船貨運，所以量產又得馬上找貨櫃，但貨運到港口又要等港口排班卸貨，流程安排很累。

缺料是否讓PC廠商優先生產高階筆電，產能排擠低價機？陳俊聖說：不是這樣，不是我願意（做高階）就可以，現在是我什麼都要，客戶也是這樣（有什麼都要），現在是有貨就能賣，有什麼吃什麼。

宏碁集團已有6家公司上市櫃，董事長陳俊聖指出，展碁有創新的商業模式，曾經3度計畫掛牌，是「史詩級記錄」。 王郁倫攝影

惠普CEO來台搶產能！陳俊聖：沒有偷懶過，今年高成長

近期傳出HP執行長羅爾斯（Enrique Lores）也包機來台，本週密會台灣供應鏈，尤其是找面板業搶產能，對此陳俊聖笑言：這會很意外（Surprise）嗎？我們沒有懶惰過，來台灣追貨是想像中可以預期的，但我一直在這裡都沒走過！

惠普執行長Enriqe Lores本週訪台，拜會供應商求料。 惠普

陳俊聖指出，宏碁在各地都有供應商，不只是台灣、美國、日本及歐洲都有，近的就近接觸，距離遠就視訊會議，至於追貨有效嗎？「不知道，努力啦！努力才可能有效，不試怎麼知道？總是要努力。」陳俊聖說。

展望今年，陳俊聖斷言整體PC市場還是正成長，宏碁拚誰成長多，目前宏碁在全球54大PC品牌中，「大到可以讓供應商見我們，聽我們講話，我們PUSH會有反應，但小到享有較高成長率，因為宏碁規模相對於DHL（戴爾、惠普、聯想）規模小，所以投資人要看成長性，宏碁是有優勢的。」

責任編輯：蕭閔云