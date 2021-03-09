一站式微網紅媒合平台Influenxio（圈圈科技）宣布完成Pre-A輪募資，投資人則是曾投資Hims、快手等企業的國際知名創投DCM。

一站式微網紅媒合平台Influenxio（圈圈科技）於今（9）宣布獲Pre-A輪資金挹注，由曾投資韓國KakaoTalk、中國快手等公司的創投DCM獨家注資200萬美元（約為新台幣600萬元），Influenxio現今累計的募資金額累計近億元台幣。

新一輪資金將運用於產品服務開發、人才招募與海外市場拓展，並優化網紅與品牌兩端的使用體驗。同時，Influenxio也宣布，在目前一站式微網紅媒合服務之外，推出年費2.1萬元的「訂閱制微網紅行銷服務」。

一站式微網紅媒合平台Influenxio（圈圈科技）於今（9）宣布獲Pre-A輪資金挹注，圖為團隊合照。 Influenxio

以Instagram為主，媒合中小企業與微網紅

Influenxio（圈圈科技）主要瞄準中小企業與微網紅間的媒合。 Influenxio

創立於2018年的Influenxio，創業之初便以協助中小企業做網紅行銷為目標，鎖定Instagram打造一站式微網紅媒合平台。中小企業主只要註冊登入，就能搜尋平台上的微網紅進行聯繫，解決還要自行尋找的困擾；也提供微網紅另外一種收入來源。商業模式方面，Influenxio則從媒合中抽取平台費用。

截至2020年底，Influenxio平台上已累積超過萬名創作者、近6,000間品牌主加入，實際付費的品牌破千家，產出破萬篇社群貼文。

Influenxio創辦人暨執行長柯景倫（首圖）先後任職於Yahoo關鍵字部門與Google聯播網部門，他提到，過去每個人會有自己的網站，現在這種創作模式移到社群平台上，每一個擁有社群媒體的創作者都能以較低的門檻展開創作。再加上過去與許多中小企業交手過的經驗，他發現許多中小企業對於網紅或口碑行銷心有餘而力不足。

把相關的經驗融合起來，才在2018年創業成立以服務中小企業為主的一站式網紅媒合平台Influenxio，「微網紅，或是社群行銷、口碑行銷是從你我身邊的人出發，只要找到適合的人選，中小企業的品牌就能不斷出現在消費者的Instagram上，達到口碑傳遞的效果。」柯景倫說。

而Influenxio的商業模式看似壁壘較低，競爭對手能輕易地複製，柯景倫則表示，自己真正下手做之後，才會發現箇中的難處，平台初期必須走過一段需要大量人力投入的時間，才能像現在一樣許多媒合功能都已自動化，「還有一個重點，平台模式需要精確的掌握創作者與品牌間的數量平衡，只要這個飛輪模式建立起來，就沒有這麼容易複製。」

每年21,000元，訂閱制的微網紅服務

Influenxio也宣布推出訂閱制的微網紅服務，企業每年支付2.1萬元，就能獲得每月3篇的微網紅貼文。

柯景倫以「餐廳」來舉例，餐廳需要不斷地曝光，就非常適合每月有固定的微網紅貼文行銷。而且現今許多年輕人會透過Instagram的標籤（hashtag）來搜尋餐廳，保持每月的固定曝光，也可以確保消費者能不斷在Instagram上搜尋到。

由矽谷創投DCM獨投，累積資金近億元台幣

投資Influenxio的DCM是橫跨矽谷、北京、東京，掌管40億美元資金的創投，在在美國及亞洲地區已投資超過400家科技公司，旗下的快手更於近期在香港成功上市。

DCM董事合夥人林欣禾表示：「我們認為Influenxio對於運用科技做好社群、口碑行銷擁有獨到的見解。因此相當看好Influenxio走向國際市場的潛力。很高興Influenxio成為我們近年來唯一投資的台灣公司。」

此外，加速器SparkLabs Taipei也加碼投資，讓Influenxio至今已累積近億元台幣的募資額。

責任編輯：錢玉紘