在今年9月，陳泰谷推動了台灣第一部創業投資實境秀《百萬網者》上線，背後包含了這名創業老兵最新項目，究竟他想做的是什麼？

「我很喜歡創業投資實境秀《Shark Tank》（創智贏家），看的時候收穫很多又很興奮，一直在想台灣能不能也有類似的節目，但都沒有等到。」陳泰谷說，「既然沒人要做，那就林北來做。」

暱稱為TK的陳泰谷有許多不同的身份，既是連續創業家，曾創立購物清單網站、情侶照片分享服務等，也曾加入創投Quest Venture Partners，以及擔任達盈管顧的駐點創業家。如果你密切關注新創圈子，可能還會知道陳泰谷還經營了podcast《TK Talk創投觀點》與YouTube頻道《TKBS創業頻道》，更曾與馬念先進行了一場「創業家vs.另一半」的饒舌對決。

台灣創業實境秀《百萬網者》每一集都有30萬上下的點閱率。 百萬網者Facebook

但他從沒有忘記的是心裡的創業魂，「我一點都不覺得我是斜槓，我做的這些都是圍繞在創業、創投這個領域，只是從不同的角度切入。」陳泰谷說，在今年9月，他推動台灣第一檔創業投資實境秀的《百萬網者》上線，五位評審現場直接與創業家交鋒，一系列共10集的節目，每一集都有30萬上下的點閱率。

雖然看起來像是實現了做實境秀的夢想，但其實背後與陳泰谷新的創業題目——粉絲群募平台Fansi息息相關。

實境秀也是一種行銷！Fansi協助網紅IP變現

「實境秀跟Fansi的概念，已經在我腦中快10年了。實境秀的一個重點，就是解決資訊不對稱的問題。」陳泰谷說，在創業家與創投間的身份轉換，讓他知道許多創業家不知道創投在想什麼、創投也許也不了解創業家在做的事情有多困難，「如果能透明化雙方的資訊交流，那有多棒。」

知名網路插畫家囂搞，也是《百萬網者》的參賽者之一，目標是將圖文IP動畫化。 百萬網者

所以在《百萬網者》中，包含創業家實際向5位投資人pitch的環節，再透過快閃店與Fansi粉絲群募的模式驗證，最後每個投資人至少會拿出新台幣50萬元真正投資，「錢不多我知道，台灣要走《Shark Tank》模式一小時就丟出600萬元真的不容易，去哪裡找這種人？但如果沒有真的投資，導師不會給出真正的意見，只是提供一些客套性、教科書式的回答。」陳泰谷說。

另外，實境秀的重點之一，就是需要透過粉絲群募平台Fansi進行募資，等同於《百萬網者》也有行銷Fansi的任務。

現今群眾募資平台更趨向行銷與預售的概念，與起初「協助發起者完成夢想」的模式有一定的落差，陳泰谷希望Fansi能回到「與發起者共同成長」的初衷，只是Fansi的群募發起者限定在有一定粉絲基礎的項目（像是網紅、KOL、或是品牌）。

之所以鎖定網紅，是看上網紅的粉絲基礎，以及網紅心中的焦慮，「現在很多網紅只靠社群平台、業配的收入只能養一、兩個人，來一個黃標（註）收入就受到衝擊，所以他們都懷抱著創業夢，希望能多角化經營，Fansi希望能協助這群人。」陳泰谷說，因此《百萬網者》除了滿足創業投資實境秀在台灣，以及透明化創業家與投資人間的關係，還有就是用網紅看得懂的方式，吸引他們來Fansi募資，「一開始就說我是群募平台，他們不會懂，要用他們的語言，也就是影片來講話。」

黃標：

黃標是YouTube的審查機制，若該影片作品被YouTube認為牽涉色情、暴力，或其他不適合大部分廣告用戶的內容，就會被打上黃標（正常為綠標），該影片作品即無法透過廣告營利，創作者的收入也會大幅下降。

打造模擬股票的概念，讓粉絲能夠參與網紅的公司

Fansi目前的募資案並不多，除了因為限定有一定粉絲基礎的網紅才能發起之外，也與Fansi初期重視質量的原因有關。 Fansi

Fansi的運作概念有點類似於次級市場交易，協助網紅的公司能夠募集營運資金。而粉絲雖然是營運的資金提供者，但並真正擁有股份，而是購買「VIP會員的權益」，可以用來獲得專屬回饋，如見面會、參與規劃討論、優先購買權或商品折扣等。

更有趣的是，在閉鎖期過後的任何時刻，粉絲可以選擇將手上的VIP會員權益，換成「Fansi幣」，並使用Fansi幣去購買其他網紅的產品，或是拿到交易所上出售。

「某種程度上我們看得比較遠，這有點像是新一代資本市場的概念，專門給資本市場不會青睞的項目募資。在這邊，網紅公司唯一需要關心的是，有沒有好好照顧粉絲，而不是把心思放在把股價炒高。」陳泰谷說。

Fansi的架構並不簡單，如果要走粉絲經濟，為什麼不走Patreon模式？

Patreon是提供內容創作者進行募資的平台，它讓創作者向贊助者（粉絲）收取訂閱費或單件作品的贊助費用，並從中抽取佣金。在今年9月，Patreon完成了9,000萬美元（約為新台幣27億元）的E輪募資，總募資金額約為2.7億美元。

不走簡單、粗暴、易懂的Patreon模式，是因為陳泰谷認為，純贊助（donate）的概念在亞洲沒有像國外這麼興盛，另外就是對網紅來說經營上也有難度，「以Youtube會員制來看，每個月就是向粉絲收取新台幣70～100元，但為了要服務這些人，YouTuber必須要做很多很多事情，周更已經很累了，還要花時間做私密群組、互動、獨家內容，成本相當高。」

從創業家到創投，再到創業家的身份轉換

再次創業的陳泰谷與Fansi團隊。 蔡仁譯攝

而身份轉過一輪，從創業家到創投，再到創業家，陳泰谷雖然笑著說「嘿～我又跳進來啦」，但真因為在不同的角度都待過，才能知道創業家資金的窘境，以及創投沒有辦法點頭掏錢的確有他的原因。

而他同時又做了Podcast、YouTube頻道，甚至還有饒舌作品，說是個微網紅也不為過，其實也是一種鋪梗，「很早就想做Fansi，當時想服務的對象就是網紅、KOL，所以我要先成為網紅，我才知道大家在想什麼，從部落格、影片到podcast，都要嘗試一下。」就跟陳泰谷所說的一樣，他不是斜槓，而是待在新創圈中，沒有離開過。

但身份換來換去，終究有些留下來的痕跡，陳泰谷認為是「連結」，每一個身份碰到的人事物，都成為再次創業的養分，在一片感動與感嘆的氛圍下，他最後的感想卻是：「創業好累，真的是命賤，大家真的不要來創業。」聽不出來是玩笑，還是真心話。

責任編輯：錢玉紘