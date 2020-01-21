圈圈科技網紅行銷媒合平臺Influenxio，協助中小企業媒合精準的影響力人物，藉由自行快速上手適合自己的社群口碑行銷，引薦企業推出的相關產品和服務。

關於新一代網紅，當前雖無完整而統一的定義，但在網紅經濟的大浪來襲下，成為線上紅人就能發揮社會影響力。

網路紅人或意見領袖（Key Opinion Leader，簡稱KOL）的威力延燒至今，不外乎有些共通性：在社群間擁有較高的信任度、能解決品牌在流量和產製內容上所面臨的挑戰。

圈圈科技看準在網路社群時代，應用最有效的方式推廣，讓行銷活動能達成更好的成效。 圈圈科技

談到網紅，不免也得扯到行銷。行銷領域可概分為以下類別，包納：市調、公關、內容製作、CRM（客戶關係管理）、擴散等範疇，而目前的網紅行銷多半透過廣告、公關、影音/平面/文字內容的專業製作，並透過各式管道擴散。過往曾任職於 Google（聯播網）、Microsoft（MSN）與 Yahoo奇摩 （數位媒體）等的圈圈科技執行長柯景倫，在數位行銷產業有12年豐富經驗。對網紅行銷議題有第一手且獨到的見解。

圈圈科技創辦人：楊凱翔（ CTO）與柯景倫（ CEO）。 Meet創業小聚

21世紀的小眾即大眾

以現況而言，社群媒體追蹤者有萬人以上的，僅占總人口的不到1%，相對百分之30的人，在全球約有一億四千人，亦即追蹤人數座落於千人上下反而是多數。這樣的族群擁有與粉絲立即、深入互動的相對優勢，我們稱他們為「微網紅」或是「奈米網紅」。很可惜的是：這一群擁有聚沙成塔威力的微網紅，將會是有影響力的一群，但他們卻苦無機會讓自身渲染力延燒，就像優秀演員少了舞臺發揮，才華終將被埋沒。

編按：量級的劃分以2萬追隨者為臨界點，2-10萬追隨者稱為微網紅（Micro）；小於2萬的則是奈米網紅（Nano）。

圈圈科技創辦人柯景倫提到市場痛點：當前線下轉換成本高漲、實體店面品牌號召力式微、知名紅人出場代言或是宣傳的費用屢創天價，然而，相較於大型企業，中小企業無法支付高不可攀的代言費，社群行銷力不從心。因此，中小企業的行銷媒合成為當前數位時代需要一併處理的議題。

網紅KOL行銷界的Airbnb，專為IG口碑行銷打造的社群行銷平台！

另外，圈圈科技創辦人柯景倫也體認到科技巨頭能夠持續坐擁金礦的關鍵，在提供讓使用者方便發覺和使用的行銷工具。因此，發展一個可讓中小型企業、個人用戶都可接近運用的產品，正合乎長尾理論裡，微型企業力量往往不容小覷的主因。

編按：長尾市場是指那些需求不旺或銷量不佳的產品所共同構成的市場。本質上看似微不足道，但皆有積少成多，聚沙成塔的特性。對此，長尾的革新並不是在於發現了一個新市場，而在於通過科技手段來抓住長尾的利基。

因此，圈圈科技藉由當前手上資源，主張去中心化，放大長尾的市場，思考如何讓中小企業運用更新穎的行銷策略方式，增加品牌或產品的曝光度。換言之，鎖定長尾區的獲利勢在必行，圈圈科技提供一站式的平臺，媒合中小企業與微網紅做品牌，從最初的搜尋、溝通、付款和報告一手包辦，直接解決廣告主透過傳統經紀公司或自行執行Instagram口碑行銷時，價格高昂、程序繁雜、溝通耗時等困難。

行銷依舊源自於社交活動

消費者行為改變，過往我們使用搜尋引擎查詢相關的部落格分享，轉為在社群創造議題或依循網紅偏好進行消費選擇。人們已不再輕易對廣告文宣買單，反而青睞網路紅人或地區影響人物，在親身體驗後的經驗交流與分享，對當前21世紀的人們而言是更為可靠的資訊。

由此可見，在長尾效應下，微網紅運用以Instagram為主要社群媒體，藉由手機即可分享的方便性，以及Instagram中的hashtag功能，以特定關鍵字限縮範圍，將自身積累的大量社交資產與精準行銷優勢，大幅提升宣傳有效性和轉換率。

創辦人柯景倫強調：「其他人將焦點放在創意發想和媒體計劃上，但我們比較像是更聚焦於社群行銷這一塊。原因是小型企業、零售業、街邊小店較在意行銷策略可帶來客戶數量；而我們更能精準的挖掘適合領域的微網紅，為品牌商與微網紅搭建一座橋樑，」憑藉所謂社群行銷，為企業找到商機和高效推廣產品的方式，也為微網紅搭建互動式的舞臺。「且微網紅多半因為粉絲數較少，更能反映在回覆率上，互動率更是一般大網紅的10倍，溝通過程通常也更自然順暢。」他補充道。

運用科技看準地域性，打破高門檻的行銷公式

數位科技發展方興未艾，AI在社群聲量的力道中所扮演的角色佔有一席之地，而影響力世代中的競爭優勢。 圈圈科技

圈圈科技看準在網路社群時代，應用最有效的方式推廣，讓行銷活動能達成更好的成效；同時，促使在社群平臺上活躍的內容創作者，在最大化自身影響力的同時，協力推廣用心經營的品牌。柯景倫不諱言，市場上也有技術類似的服務提供商，但切入點和做法並不相同。

柯景倫觀察，擁有限時動態的「即時性」、「多樣互動」與「受歡迎度」的社群媒體 Instagram，使用者習慣從「熱門」與「最新」兩大標籤來搜尋新事物，使得平台上的永久貼文比限時動態具備更強的長尾效應；另一方面，Instagram 也是一個開放式的社群媒體，即便追蹤者也可能互不認識，hashtag 更幫助使用者搜尋相似的話題，可見主流並非唯一，小眾仍有多頭市場，驅使線上與線下的消費重新整合。

圈圈科技推出的 Influenxio 網紅行銷媒合平臺，協助中小型企業媒合精準的影響力人物，提供的各種功能與機制（如：關鍵字精準搜尋、以人找人推薦制、透明公開的報價與流程等。），讓企業主及小商家能快速簡單上手。提供內容的微網紅和商家僅須透過平台溝通，就可以將所有流程一次搞定，「操作的過程像是逛網拍，遇到問題可以私訊、售後還能溝通，而使用者一樣可將喜歡的商品放入購物車，只是買的是網紅行銷的服務。」柯景倫笑著類比。

目前 Influenxio 網紅平臺擁有 700 個廣告主註冊，網紅資料庫建置已達 10 萬多筆、贊助貼文也達到 2000 多則，平均網紅與中小企業的商家互動率更是達到 7%。作為廣告主的中小企業商家，申請註冊與利用平臺搜尋網紅資料庫皆不收取任何費用，唯有在開案後會收取 1000 元臺幣的開案費用；運用自身的媒合技術為廣告主更精準、大規模地邀請網紅，微網紅收到邀請後會依據收案內容自行報價，費用完全透明化，讓廣告主可自行選擇適合的合作對象，平臺在行銷媒合成功、內容順利發佈後，將扣除平台費並將報酬支付給該位網紅。。

How Influenxio Ｗorks

長尾效應持續發威，微網紅新勢力持續延燒

圈圈科技日前的近程計畫，將朝向東北亞與東南亞運行微網紅媒合行銷，挖掘Instagram 主流市場的地區商機。 團隊規劃於2020年將觸角伸至日本與韓國，並於2021年於泰國、越南、印尼等地拓點，針對 Instagram 全球第三大使用者國家：印尼，更會是下波主力。

微網紅在開放式社群媒體和行銷媒合的助攻下，中小企業的產品與服務將以爆炸式成長，而客層含金量無可匹敵。 在不久的以後，圈圈科技也打算朝影音創作平台 Tiktok 邁進，比起 Instagram，Tiktok 的內容產製更為需要花時間和心力，如何篩選的優質內容，有助於養成閱聽者的黏著度，然而，一旦穩固，方可建立一套可行的網紅經濟變現機制。

創業快問快答：

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

A：精準的媒合技術、去中心化，降低網紅口碑行銷的進入門檻，不只大品牌，更能讓小商家在人力、資源有限的條件下也能輕鬆運用網紅行銷。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：我們定位自己是「網紅行銷界的Airbnb」。希望站穩腳步之後，運用資本、人才、執行，下一步能跨出臺灣。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

堅持。創業的時候常常面對的是99%的挫折與不順利，就像是走在前方沒有盡頭的隧道一樣。要相信自己看到的未來，然後堅持去做。

公司資訊

公司名稱：圈圈科技有限公司 Influenxio

成立時間：2018/5/30

產品名稱：圈圈微網紅媒合平台

上線時間：2019/1/18

公司人數：共10人

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