iPhone去年在印度的銷量衝出好成績，而蘋果日前也宣布擴大印度製造的力度，將中國部分的產能轉移過去，iPhone 12將在印度開始製造。

印度正大力爭搶中國世界工廠地位，同時，蘋果正加快印度製造步伐，週二（9日）蘋果官方宣布，iPhone 12即將在印度開始製造。

印媒週一引述消息人士報導，蘋果有意把中國境內的其中7%至10%產能遷移到印度，分散包括地緣政治在內的各種風險。iPhone代工廠鴻海集團已配合蘋果要求，開始在印度南端Tamil Nadu廠內組裝iPhone 12，現已進入試量產階段。

蘋果於週二的最新聲明中指出，iPhone 12即將在印度開始製造。

蘋果表示：「我們很自豪能在印度開始為當地客戶生產iPhone 12。蘋果致力於製造世界上最好的產品和服務，以使我們的客戶滿意。」

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2020年5月，蘋果開始擴大印度製造的力度，目標將中國製造業務的大約五分之一轉移到印度。蘋果於2017年開始生產印版iPhone SE，如今已開始生產高階iPhone，包括iPhone XR、iPhone 11和目前的iPhone 12。

根據CyberMedia Research數據顯示，儘管iPhone 12是在去年10月上市，但對蘋果上季（10月至12月期間）在印度市場崛起做出重大貢獻，蘋果2020年印度業務實現了60%以上的年增率。

IDC分析師Navkendar Singh提到，隨著最近在印度市場成長，蘋果已做好了在未來幾季大幅增長的準備。iPhone 12在印度當地組裝，將進一步刺激蘋果銷售的前景。

除了iPhone外，蘋果也將iPads、AirPods及MacBooks等產品轉至印度生產，強化印度在地發展，並且取得更多當地政府補助。

繼智慧手機後，印度政府近期傳出準備針對平板電腦、筆電和伺服器等IT產品，祭出新一輪生產獎勵措施。

消息人士上月中旬透露，印度政府準備近期推出新一輪獎勵措施，5年預算規模高達700億盧比（約9.645億美元），為於當地生產IT產品的製造商提供現金回饋，蘋果正遊說提高至2,000億盧比的可能性。

本文授權轉載自：鉅亨網

責任編輯：文潔琳、錢玉紘