果粉快看！郭明錤預測iPhone未來三年內的變革，今年沒SE、明年瀏海消失，而相傳已久的折疊式iPhone有望在2023年問世。

我們在本報告提出2021–2023年的iPhone產品線與關鍵規格之預測。iPhone的出貨YoY成長將自今年下半年開始放緩，但相關供應鏈仍具備投資價值。我們認為最佳投資機會來自實現新規格的零部件供貨商與新進入者。

2021年：

1、蘋果不會在今年上半年發布新款iPhone SE機型。

2、2021下半年新款iPhone與iPhone 12相同，有4個機型且螢幕尺寸相同，全部支援Lightning接頭。主要硬體規格改變為瀏海縮小與高通的5G基頻晶片升級至5nm製造的X60M（vs. iPhone 12採用由7nm製造的X55M）。2款新2H21高階iPhone有更多規格升級，包括後置超廣角相機由5P（f∕2.4）∕固定焦距（FF）升級為6P（f∕1.8）∕自動對焦（AF），顯示器採用更省電的LTPO技術與支援120Hz。

3、2021下半年新款iPhone機型均採用Y-OCTA（vs. iPhone 12系列僅Pro系列採用）與Sensor shift廣角相機（vs. iPhone 12系列僅12 Pro Max採用）。

4、受益於許多零部件採取節省空間設計，2021下半年新款iPhone機型配備較iPhone 12系列更大電池容量，故2021下半年新款iPhone機型的重量也均較iPhone 12略重些。節省空間設計的做法，包括將SIM卡插槽與主機板整合、降低前置光學模組厚度等。

5、2021下半年新款iPhone機種與iPhone 12系列一樣，僅兩款高階機型配備後置LiDAR。

6、我們認為2021年iPhone成長動能主要來自於5G推升的換機需求、高階市場佔有率因華為禁令而成長，以及iPhone 11的降價銷售。我們預測2021年iPhone出貨將成長15–20% YoY至約2.3億部。

唐子晴攝影

2022年：

1、蘋果將在2022年上半年發布新款iPhone SE機型。外觀設計與大部分規格跟既有的4.7吋iPhone SE相似，最大改變為支援5G與處理器升級。

2、2022年上半年新款iPhone機種中，至少高階機型將捨棄瀏海螢幕設計並採用挖孔螢幕設計。若生產良率夠好，則有可能全部機型均支援挖孔螢幕設計。

3、2022年上半年iPhone的前置相機將升級至自動對焦（AF）。

4、我們認為2022年iPhone成長動能主要來自於新款高階機種與新款低階iPhone SE推升的5G換機需求。

2023年：

1、若iPhone 11在2022年結束生產，則蘋果將在2023年上半年推出配備約6吋LCD顯示器、支援Face ID與售價600美元以下的新機型，此新機型與iPhone 11相較下最大改變為支援5G與處理器升級。

2、若蘋果開發順利，則最快在2022年下半年的新款高階iPhone將採用螢幕下指紋、潛望式長焦相機、以及無挖孔∕瀏海的真正全螢幕設計。

3、目前蘋果尚未正式開案採用柔性OLED的折疊行動裝置。我們預測，若蘋果能於2021年解決折疊行動裝置的關鍵技術與量產問題，則蘋果可能會於2023推出7.5–8吋的折疊iPhone。

shutterstock

市場期待iPhone捨棄Lightning改採USB-C與支援電源Touch ID按鍵，但我們的最新研究指出，目前iPhone採用這兩個新規格的時程並沒有能見度。

1、我們認為USB-C不利MFi事業獲利能力，且防水規格低於Lightning與MagSafe，故未來iPhone若欲捨棄Lightning，可能會直接採取無接頭並搭配MagSafe的設計，而不會採用USB-C接頭。目前因MagSafe生態還不夠成熟，故可見未來iPhone仍將持續採用Lightning接頭。

2、我們相信iPhone若採用電源Touch ID按鍵將能顯著改善使用者體驗，但目前採用此新規格的時程並沒有能見度。

iPhone的出貨YoY成長將自2021年下半年開始放緩，但相關供應鏈仍具備投資價值。我們認為最佳投資機會來自實現新規格的零部件供貨商與新進入者。

與Android相較，iPhone仍同時兼備大量出貨與創新使用者體驗的優勢，故我們相信市場仍偏好實現新規格之零部件供貨商或新入者的股票。

投資建議：

我們認為iPhone供應鏈最佳投資機會來自實現新規格的零部件供貨商與新進入者。

風險提示：

新產品生產遞延或市場需求不如預期。

本文授權轉載自：天風國際

責任編輯：文潔琳、蕭閔云