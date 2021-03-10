Influenxio 圈圈科技今日也宣布推出業界首個訂閱制微網紅行銷服務，持續協助中小企業與創作者，讓人人都有機會發揮影響力，迎向全民網紅時代。

全民網紅時代來臨，一站式微網紅媒合平台 Influenxio 圈圈科技宣布獲 Pre-A 輪資金挹注，由管理超過 40 億美金、投資韓國 KakaoTalk、快手等公司，專注消費創新領域的矽谷創投 DCM 獨家注資。新一輪資金將運用於產品服務開發、人才招募與海外市場拓展。Influenxio 圈圈科技今日也宣布推出業界首個訂閱制微網紅行銷服務，持續協助中小企業與創作者，讓人人都有機會發揮影響力，迎向全民網紅時代。

Influenxio 再獲資金挹注！由矽谷創投 DCM 獨投，累積資金近億

看見網紅時代的潮流，Influenxio 圈圈科技創立於 2018 年，自創業之初便以協助中小企業做網紅行銷為目標，導入 AI 技術與機器學習打造一站式微網紅媒合平台，提供中小企業主完善的口碑行銷人選與解決方案。截至 2020 年底，Influenxio 圈圈科技平台上已累積超過萬名創作者、近 6,000 間品牌主加入，產出破萬篇社群貼文。新一輪資金挹注來自矽谷知名創投 DCM ，Influenxio 圈圈科技更成為 DCM 時隔多年再次投資的台灣公司。加上天使輪投資人台灣知名新創加速器 SparkLabs Taipei 的加碼投資，Influenxio 圈圈科技創立至今已累積近億元台幣投資。

DCM 創投公司擁有矽谷、北京、東京橫跨太平洋的三大據點，在美國及亞洲地區已投資超過 400 家科技公司、累積市值逾 250 億美元。DCM 專注於投資早期與中期的軟體與服務領域新創公司，近期更協助快手於香港成功上市 ，因看好 Influenxio 圈圈科技的市場潛力，獨家挹注此輪資金。 DCM 董事合夥人林欣禾表示：「 DCM 一向只投資具開創性的公司，我們認為 Influenxio 對於運用科技做好社群口碑行銷擁有獨到的見解和突破性的進展。其領先業界開發出以 AI 技術為本的網紅媒合平台，讓品牌能用更有效率的方式爭取消費者眼球，我們相當看好 Influenxio 走向國際市場的潛力。很高興 Influenxio 成為我們近年來唯一投資的台灣公司，期盼看到他們持續成長和未來的無限可能。 」

Influenxio 創辦人暨執行長柯景倫宣布全新推出「訂閱制」微網紅口碑行銷方案，月付僅數千元就能輕鬆與社群創作者展開合作，長期累積品牌聲量 Influenxio

網紅行銷並不難！首創微網紅媒合訂閱制服務，月付千元就能創造社群口碑

Instagram 已成為重要的行銷通路，截至 2020 年底在台擁有超過一千萬月活躍用戶，其中不乏風格多元、特色各異的活躍網紅們。Influenxio 圈圈科技打造的媒合平台導入 AI 技術，深度分析不同類型和規模的創作者資料庫，主動推薦品牌主合適的網紅人選，翻轉中小型企業認為網紅行銷難上手、成本高的既定印象，至今已協助橫跨餐飲、美妝、服飾等近千間品牌完成破萬次媒合。Influenxio 圈圈科技觀察到粉絲數落在數千到萬之間的微網紅不但人數多，且專精耕耘主題、與粉絲之間有更高的互動率及信賴感等優勢，能有效地協助品牌、中小型商家創造商業上的實質成長。Influenxio 圈圈科技曾經於單一專案吸引千名符合條件的微網紅報名，並協助品牌主於四週內完成單一專案超過 200 位微網紅合作，最高 Instagram 貼文互動率更曾創下業界平均標準的 10 倍。

Influenxio 圈圈科技今日也宣布全新推出「訂閱制」微網紅口碑行銷方案，月付僅數千元就能輕鬆與社群創作者展開合作，透過長期持續的內容曝光，建立網路口碑並累積品牌聲量。Influenxio 圈圈科技的微網紅媒合平台擁有價格與數據透明化的設計，品牌主能在既有的招募模板上輕鬆填寫社群專案需求，並可清楚看到微網紅的經營主題、所在地與粉絲輪廓等資訊。從萬筆合作案中建構的獨家數據庫，更包含了總合作次數、其他廠商給予的評價等，讓品牌主輕鬆鎖定合適的人選並即時開啟合作，過程中可利用內建訊息及審稿功能與網紅溝通執行細節，並於專案完成後直接透過平台完成付款，一站式流程讓網紅行銷變得簡單、直覺且更有效率。

Influenxio 曾經於單一專案吸引千名符合條件的微網紅報名，並協助品牌主於四週內完成單一專案超過 200 位微網紅合作 Influenxio

Influenxio 圈圈科技創辦人暨執行長柯景倫表示：「 Influenxio 從創立之初，就以打造世界級網路服務為目標邁進。今天很高興與大家分享我們完成 Pre-A 輪募資的訊息，以及藉由打造一站式微網紅媒合平台，協助連結中小企業與創作者，讓充滿熱情的品牌和創作者，不分大小，人人都有機會向世界發揮自己的影響力。」

全民網紅時代來臨！Influenxio 圈圈科技帶領創作者開啟斜槓人生 賺取額外收入

在協助中小企業媒合到合適人選的同時，Influenxio 圈圈科技也提供創作者發揮創意、創造實質影響力的機會。Influenxio 圈圈科技上線後，短時間內便有超過萬名創作者通過審核，開啟斜槓人生、成功賺取額外收入，並透過接案來持續經營自我品牌、增加曝光機會。柯景倫表示，藉由平台透明的媒合機制，創作者相較於以往，更能自主選擇有興趣的品牌合作與適合自己風格的案源。Influenxio 未來將攜手更多合作夥伴，讓網紅行銷生態圈更加完整，與企業及創作者們一起迎接全民網紅的時代。

Influenxio 曾經於單一專案吸引千名符合條件的微網紅報名，並協助品牌主於四週內完成單一專案超過 200 位微網紅合作 Influenxio

經營兩間分店的人氣地中海料理 TOASTERiA CAFE 執行長張琇茹則分享：「這幾年在經營餐廳的過程中，我們發現越來越多客人向我們表示是看到親朋好友的社群分享而前來用餐。面對消費者行為快速改變，餐廳也需要快速地應對，很需要一個好用的工具幫助我們隨時找到合適、價格實惠又有效的人選來協助社群行銷並快速擴散。Influnexio 平台上的微網紅人選非常貼近大家的生活，和朋友及粉絲的距離更近、影響力佳，相信能順利解決店家在網紅行銷上的痛點，帶來實質的助益。」