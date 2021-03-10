隨著全球OTT巨頭攻城掠地搶市占，內容產業已然進入「大串流時代」，面對未來十億、百億起跳的資本戰，台灣該如何殺出重圍，取得競爭籌碼？

「當國際OTT平台要去別的國家發展內容時，就像重量級選手進場，其他國家都是輕量級，要怎麼迎擊對手？」新媒體暨影視音發展協會（NMEA）理事長蔡嘉駿如此形容。對此他呼籲業界，應盡快組成大規模資本的控股公司應戰，一方面集結資金，增加銀彈支援；另一方面整合多元內容，以IP聯合營運的方式，增加手中談判籌碼，結盟跨領域內容打國際盃。

這項代號「Project X」的計畫，NMEA建議政府帶頭，例如由國發基金投入第一筆資金，並力邀台灣金融集團、電視台、電信公司、OTT平台、電商平台等潛在投資人加入，預計資金規模至少達新台幣10億元以上。

同時，控股公司也將垂直與水平整合影視製作、遊戲開發、動畫製作、經紀公司、漫畫出版等10-20家內容產製公司，每年至少投資生產10個以上的高品質IP，涵括且不限於影視、戲劇、動畫、漫畫、音樂、出版等，透過聯合營運，拉出IP的長尾效應。蔡嘉駿透露，目前已有大型私募基金、企業創投有意投入，預計控股公司今年就能成形。

除了蔡嘉駿，Project X小組成員還包括資誠聯合會計師事務所副總經理王敏惠、萬國法律事務所資深合夥律師林發立、牽猴子股份有限公司總經理王師、麟數據科技執行長鄭名傑、麟數據科技策略長謝佩芳，涵蓋影視行銷發行、數據分析、稅務會計、法律事務等各領域專業人士。

資本化成首要課題

為何資本化如此重要？蔡嘉駿指出，近期已見大型資本衝擊內容產業，串流平台巨頭Netflix去年入股韓國Studio Dragon、JTBC Studio等製作公司，並斥資興建1.6萬平方公尺大型片廠，日前再宣布今年投資高達5,500億韓元（約137億台幣）在韓國原創內容產製。對此，韓國電信業者與3大無線電視公司合作推出OTT平台抗衡。去年，LINE母公司、韓國最大網路公司NAVER也與韓國最大娛樂內容公司CJ Group簽訂換股協議，集中火力進軍全球娛樂市場。

在大串流時代中，國際OTT平台紛紛挾帶雄厚財力，大舉投資自製作品，「資本化會是在大串流時代中，每家公司、每個國家都必須面對的課題，怎麼用比較有規模的經濟實體去打仗，是每個人都要正視的問題，」蔡嘉駿說。

但台灣內容產業大多是微型企業，數量可能超過萬家，蔡嘉駿形容，這就好像在全球串流海洋中，「有一萬艘小舢舨，各自孤軍奮戰，拚命划著想出海，可是對抗的卻是來自國際的『航空母艦』，不要說這一萬艘小舢舨怎麼跟人家作戰，他光是駛過我們船邊激起的浪花，我們就沉了。」

打造國家級的戰略產業

台灣應有危機感，須立刻急起直追，「內容產業是國家級的戰略產業！」蔡嘉駿指出，這不單純從商業角度來看，而是對於國家形象的提升、帶動其他產業都很有幫助。他以韓國的「四倍效益」理論為例，「每從文化產業賺到一塊錢，別的產業會因此賺四塊錢。」就像韓劇替韓國的汽車、手機、甚至是炸雞等文化內容對外輸出，輻射出更大的周邊產值和觀光效益。

另外更重要的是攸關文化主權的問題。台灣年輕一代的閱聽眾，消費台灣內容的比重越來越少，「如果年輕人只看韓劇、陸劇、美劇，未來台灣恐將淪為『文化亡國』。」

也因此NMEA才倡議須盡快成立規模化的經濟實體，透過募集資本成立控股公司，垂直與水平整合IP原創內容的中小型公司進行聯合營運，導入管理效益分析降低營運風險，「就算短時間內無法成為航空母艦，但至少先把小舢舨變成聯合艦隊。」

蔡嘉駿指出，單一控股公司若一年可穩定產出至少10個IP，就能形成規模化產能，不僅對於高風險的內容產製較可避險、有助台灣培養自己的藝人或製作團隊，對於國際OTT平台的採購也更有談判籌碼，實現未來真正資本化（IPO）的可能。

建立內容創作的生態系

至於產業控股的運作模式，林發立表示彈性很大，與內容公司合作的力度跟強度各有不同等級，比如百分百收購、股權占比逾50％或是先取得一席董事，「控股公司有各式各樣的設計，這不是擇一的關係，而是可以依照不同的合作階段和需求去討論、配合。」

王敏惠則認為，「控股公司有垂直整合也有水平整合，就像一個生態系。」在控股的架構下，有大集團的規模，但也有小公司的彈性，前端的內容產製公司仍保有創意主導權，合作強度自訂，但後端如會計、法務、人力等資源則能共用。從源頭IP開發做起，垂直整合到通路上架，水平整合則朝向各種應用發展，橫跨新媒體、影視、音樂、出版、動漫、遊戲等領域，打造內容創作的生態系。

不只資金，鄭名傑表示，台灣內容產業要從舢舨進化成艦隊，需要很多配備，「科技」正是其一，「在未來內容出海時代，科技是一定是扮演重要角色。」台灣本就具備科技強項，未來也將協助台灣內容產業數位轉型，從源頭的市場評估與情報搜集，到製作拍攝與特效技術等，都可透過數據分析、AI人工智慧、軟硬體程式等工具支援，「一直緊追韓劇不一定會贏他們，我們必須彎道超車，科技會幫助我們不只有追趕，還能夠超前。」

謝佩芳也表示，運用數據分析等科技手段之所以重要，不僅在於提升製作和行銷效率，也才能更加精準衡量品牌置入的效果，在文化推廣的同時也創造商業價值，這也正是韓流崛起的原因。

放大IP聯合營運優勢

王師則以自身經驗，說明IP聯合營運的重要。三年前牽猴子加入NMEA協會時，認識到遊戲開發團隊「赤燭」，進而才發現遊戲「返校」可發展成電影與影集的IP潛力，成功開創票房與口碑。同時他也體認到牽猴子若繼續固守傳統的電影宣傳發行業務，面臨「大串流時代」將有嚴重的生存危機。

在電影產業打滾18年的王師也指出，「做電影這麼多年，我很了解在地影視內容對於觀眾的滿足，跟文化的自信與驕傲是非常巨大的。如果今天台灣有一個豐富多元的內容生態系，從傳統的影視音、ACG，甚至是大眾文學跟表演藝術，除了產值外，還有另外一層無可取代的驕傲，這非常重要。」

即使大聲疾呼成立產業控股，但蔡嘉駿強調：「推動捨我其誰，成功不必在我。」他希望產業控股能成為台灣內容產業困境的有效解方，樂見業界夥伴各自組隊，重點是資金願意持續投入，集結跨領域的資本力量，建立起台灣內容產業的主體性，競逐全球市場。