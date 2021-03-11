近日相當火爆的Clubhouse日前釋出更新，其中包含Club的建立，相當於一個固定頻道，將會一直存在。Club怎麼玩、注意事項一次看！

Clubhouse是一款iOS App，讓多人在上面即時進行語音交談，目前採邀請制，從矽谷紅到歐美，這幾週在日本及台灣快速竄紅，且這股浪潮仍持續擴散到其他國家及地區。由於使用方法簡單，功能簡單卻可塑性高，加上隨著各界名人（如Elon Msuk及Mark Zuckerberg）加入更是越來越引爆話題。

這篇主要在說明Club的玩法，以及如何創建Club、管理員有哪些注意事項。

一、什麼是Club？

Club是群組，讓人可以基於身份、興趣、產業等找到同好，你也可以想像成對話的系列。Club可以是開放的，也可以是私密的。

Club可以在App裡被搜尋到，也可以從放大鏡（Explore）下面依主題瀏覽Club。不像房間不能搜尋。

Club相當於固定頻道，會一直存在，可以被搜尋到，而房間只存在於當下。Club的Member可以在這個Club的名義下建立房間，這樣開房間的時候系統會通知Club的所有Member。

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二、成員種類

Founders/admins＝創辦人/管理員 ：擁有管理權限，可以開房間、審核成員、踢除成員。

Members＝成員 ：須經審核才能加入，可以收到該Club的房間通知、以該Club的名義開房間。

Followers＝追蹤者 ：不須審核可自由追蹤，可以收到該Club的房間通知，但不能以該Club的名義開房間。

建議只讓信得過的人成為管理員，以免創辦人被踢出，或產生各種管理問題。

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三、如何加入Club？

先對該Club按下Follow，只要該Club有人開房間，你就會收到通知。每個Club管理風格不同，有些Club管理員會積極邀請Follower加入成為Member。

提名朋友進入Club。

Club Member可以提名朋友加入該Club，只要附上一段描述（Why should XXX enter the Club）經Club管理員審核過後，朋友就會收到簡訊邀請。但如果對方還沒加入Clubhouse，那就要等他加入Clubhouse之後，才能正式加入這個Club。

四、如何開Club？

只要是Clubhouse會員都可以建立Club：

先更新App；

到App裡自己的profile頁；

拉到最下面Club那邊，後面會有個➕號，就是建立Club的地方。

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填完送出之後，Club就會馬上建立成功，不再需要透過人為審核。

注意：

在建立Club之前先去搜尋有沒有類似的Club，並確定你會活用這個Club來進行交流。 現階段一個帳號一個月只能申請開2個Club。 Club名稱創立後就不能更改。 如果你不能開Club，代表你還太新、不夠活躍，過幾天再試試看。 就算開放讓Club成員可以用Club名義開房間，則他們開的房間也只限Club成員可以看到。只有Admin可以用Club名義開完全公開的房間。

五、如何壯大Club？

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用專屬連結，邀請還沒有Clubhouse帳號的人加入（Club專屬邀請額度）。如果對方已經有帳號了，則填入電話號碼後就會自動被帶進App裡加入你的Club。

其他成員推薦。

邀請你Follow的Clubhouse會員加入Club。

從你的手機通訊錄，邀請還沒有Clubhouse帳號的人加入（Club專屬邀請額度）。

花心思在Club名稱及敘述，讓更多人搜尋到並產生興趣來追蹤你的Club（SEO的概念）。

注意：

使用Club專屬邀請額度加入的人，形同由你邀請的，也就是說他的profile也會顯示為由你邀請的，所以建議不要把專屬連結公開放在網路上，以免陌生人害你連帶受罰。

六、如何找到更多Club？

如果沒有特定關鍵字，想先看看有什麼樣的Club，可以從主畫面左上角的放大鏡，滑到下半部的主題去瀏覽Club列表。

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如果有特定關鍵字，就可以從主畫面左上角的放大鏡，輸入關鍵字，選擇搜尋「Clubs」就可以看到搜尋結果。

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七、管理員必看！做錯就無法挽回的三件事

Club名稱沒取好，不夠有辨別力。 讓不夠信任的人成為管理員。 把Club專屬的邀請網址secret link公開在網路上、或給沒有先溝通好Clubhouse使用規則的人。

八、Club功能的未來展望

Club本身是固定頻道的概念，不會消失、且粉絲可以追蹤，還可以分成員階級，是Clubhouse上相對成熟的功能，而且官方有在Townhall提到未來可能會針對Club提供收費功能，所以非常建議想要長久經營Clubhouse的大家申請建立Club。

本文授權轉載自：作者部落格It’s Hokkaido

責任編輯：文潔琳