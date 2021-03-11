電動車熱潮在全球掀起，身為全球前三大電池廠的寧德時代、LG化學及Panasonic，現況又是如何？

全球環保意識在疫情下大爆發，也促使電動車成為各國顯學。當德國、日本、韓國等多國紛紛設下販售燃油新車的最後期限，不僅投入電動車的新創如雨後春筍般冒出，各大車廠也接連展現電動車的決心，甚至宣示將全面轉型為電動車廠。

根據國際能源署的預估，全球電動車總數將以每年36%的複合成長率持續增加，在2030年累計到2.45億輛的規模。德勤也預估，電動車銷量將在2030年達到3,100萬，占整體汽車銷售的32%。

這股席捲世界各國的電動車浪潮，也成為各大電池業者爭奪的戰場，電池佔據整車成本的3分之1以上，說是電動車的心臟也不為過。全球電池的需求量也預估將從不到200 GWh，在10年內飆漲至3,000 GWh以上。

目前全球排行前三大的電動車電池業者分別是寧德時代、LG化學及Panasonic，這電池三雄的一舉一動，以及孰勝孰負，已成為外界密切關注的焦點。

能量密度誰勝出？

擔憂電動車電力是否夠用的「里程焦慮」，是當今消費者對電動車卻步的關鍵因素之一，打造出具有更高能量密度的電池，強化電動車的續航力，也成為電池廠、車廠的重要目標。

根據中國開源證券的研究報告，寧德時代的磷酸鐵（LFP）鋰電池的能量密度為178 Wh/kg，而鎳鈷錳（NCM）鋰電池的能量密度為240 Wh/kg。這份報告披露，Panasonic的鎳鈷鋁（NCA）鋰電池的能量密度為260 Wh/kg，LG化學鎳鈷錳（NCM）鋰電池的能量密度則為250 Wh/kg。

不過也有報導指出，LG化學供應奧迪e-tron及保時捷Taycan等高階電動車款的LGX E78，已超越過往電池的能量密度，可達到265 Wh/kg，更勝於Panasonic的電池表現。

就現況看來，電池能量密度上Panasonic與LG化學不相伯仲，寧德時代稍微略遜一籌，但開源證券報告指出，目前能夠量產、尚未適用於特定車型的電池，寧德時代可達到304 Wh/kg，已接近Panasonic的310 Wh/kg。

另外，寧德時代投資LFP電池的布局，也可能為這間中國新創帶來不一樣的機會，LFP電池雖然能量密度上不比三元電池（正極材料使用鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁酸鋰等三元聚合物的鋰離子二次電池），但更為安全、低價的性質也讓它在部份市場佔有一席之地，例如中國版Model 3就選用LFP電池。寧德時代更預估，2021年LFP電池在電動車的裝機量將超越三元電池。

三大電池廠誰最能賺？

電動車在全球成為趨勢，無論傳統車廠、新創公司都紛紛加入戰局，各家電池廠也為了爭奪市場份額使出渾身解數，但誰是體質健康的商業模式，誰又是打腫臉充胖子，或許從各家的財報上能夠窺見一二。

由於寧德時代尚未公佈2020年第四季的財報，因此本文先比較2020年7至9月財務成績。

LG化學2020年第三季財報中，能源解決方案營收達到3.14兆韓元（約27.7億美元），較前一年同期成長42%，營業利潤則為1,690億韓元（約1.49億美元），利潤率為5.3%左右。

Panasonic 2020第三季財報中，車用電池營收達到1,183億日圓（約10.87億美元），利潤方面並未單獨公佈，不過整個汽車部門營業利潤為51億日圓（約4,700萬美元），利潤率為1.4%。

寧德時代2020第三季營收127億人民幣（19.6億美元），較前一年同下降4%，利潤14.2億人民幣（2.2億美元），利潤率11.2%。

相較於LG化學與Panasonic，寧德時代在利潤率方面有著非常顯著的領先幅度，即使營收只有LG化學的一半不到，利潤卻遠遠超越。值得注意的是，寧德時代獲得相當高的政府補助，2020年前9個月認列額度接近9.2億人民幣。

各國對於電池產業多多少少都有部份補助，例如LG化學也在財報中指出，2020年前9個月獲得的政府補助達2,093億韓元，然而LG化學業務龐雜，難以斷言有多少屬於電池業務。

不過，寧德時代2020年前三季利潤達33.57億人民幣（約5.2億美元）即使扣除政府補助的9.2億人民幣，其利潤率仍然高達7.7%，中國製造的低成本優勢在此展露無疑。

車廠、電池廠拉幫結盟，三股勢力各自壯大

當各家車廠加入這股電動車浪潮時，與電池廠商「拉幫結盟」已成為慣例。儘管這三大電池廠的產品都已獲得全球多家國際車廠選用，各自也有著更為深入合作的夥伴。

去年10月，LG化學曾傳出正與多家車廠進行談判，試圖建立一家合資企業生產電池。近期也傳出正與通用汽車合作，共同研究在美國設立第二座電池工廠的計畫，兩者過往就已成立合資企業在美國設立一座電池工廠。

寧德時代也在去年中獲得日本車廠本田入股，以49.5億人民幣認購1%股份，並計畫將就電池技術展開合作、研究電池回收可能性，並預計於2022年推出搭載寧德時代電池的電動車。

另外，BMW也與寧德時代合作，計畫於德國設立電池廠，預計2022年達到14 Gwh產能；BMW在中國的合資公司也曾在2018年以約28.5億人民幣入股寧德時代

Panasonic則在去年4月與Toyota以Toyota 51%、Panasonic 49%的出資比例成立合資公司Prime Planet Energy Solutions，目的之一便是為開發出不輸寧德時代的電池。

儘管Panasonic在電池技術仍然有優勢，能量密度上居於領先，但無論營利能力、產能、市占率都不斷被對手趕上甚至超越，外界預測2021年的產能更只有寧德時代、LG化學的一半不到。

全球燃油車龍頭Toyota，過去以混合動力及氫能車為主，近期更傳出將推出第一款電動休旅車，也有望搭載Panasonic生產的電池。

資料來源：開源證券、SNE Research

責任編輯：王郁倫