相信不少人都有這個疑問：身為電動車龍頭的特斯拉，為何能經常降價？原來特斯拉的電池採購價比產業平均至少便宜了23%，它是怎麼辦到的？

根據相關消息指稱，特斯拉電動車所使用的電池大多來自Panasonic、LG以及寧德時代等第三方供應商。根據市場研究公司凱恩能源研究顧問的一份最新報告顯示，因特斯拉採購電動車的電池量大，每千瓦∕小時的電池價格明顯低於競爭對手。

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根據研究結果，特斯拉從Panasonic、LG以及寧德時代這三家供應商處購買電池，每千瓦∕小時的電池平均價格為142美元。與此同時，諸如通用汽車這樣的公司，每千瓦∕小時的電池平均價格為169美元，而產業平均價格則落在186美元左右，也就是說，特斯拉的採購價要比產業平均水準要低23%。此外，特斯拉電動車電池組每千瓦∕小時平均價格為187美元，通用汽車為207美元，產業平均價格為246美元。

由於電池組佔據了電動車大部分的成本，因此電池也是控制汽車價格最重要的因素。一家公司買得越多，成本就越低，如同山姆會員店或好市多這樣的超市一般： 你買得越多，單件商品的價格就會越低 。凱恩能源研究顧問表示，在這種情況下，電動車公司可以根據每千瓦∕小時的價格來比較電池成本，而特斯拉在該領域擁有絕對的領先優勢，且將持續約十年的時間。

「特斯拉無疑地正在加速發展。他們認為這是一個關鍵時期，且正在增強自己的能力。」凱恩能源研究顧問總經理Sam Jaffe表示。該報告還提到，特斯拉會透過德國柏林、中國上海和美國奧斯汀的超級工廠來增加產量，進而繼續降低成本，生產出市場價格最便宜且性能最好的電動車。

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然而，特斯拉每千瓦∕小時的電池價格是如何比競爭對手低這麼多？凱恩能源表示，這是因為特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）和研發工程團隊在盡可能地削減汽車成本，這是特斯拉整體規劃中的關鍵戰略。

Jaffe表示，「一切都集中在成本上，成本越低，汽車就越便宜。」

特斯拉10年內仍保持領先，通用汽車能拚產業第二

特斯拉的進度仍尚未達到目標。在去年9月的特斯拉電池日活動上，馬斯克概述了要將電池成本降低54%的計劃，而這將透過大規模的生產計劃、更廉價的電池材料和新的製造戰略來實現。此外，特斯拉還計劃在其工廠內部自行生產部分的電池。

凱恩能源研究顧問認為，特斯拉在未來十年仍將是電動車電池領域的領先者。 儘管某些分析師預測，福斯汽車有望成為挑戰特斯拉的公司，但凱恩能源研究顧問認為，通用汽車才是真正的產業第二。

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Jaffe說：「通用汽車正在全力投入，並採取了全面整合的方式，促使它逐漸追上特斯拉的腳步，儘管其規模仍未能比擬特斯拉。」

本文授權轉載自：網易科技

責任編輯：文潔琳、錢玉紘