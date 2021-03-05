瑞銀拆解福斯電動車ID.3後指出，這款電動車市場競爭力比肩特斯拉Model 3，是傳統車廠投入電動車最顯著的成果，直言福斯可能將成為電動車界三星。

儘管特斯拉仍是全球最暢銷的電動車業者，傳統車廠已吹響反擊的號角。瑞銀集團拆解了福斯去年在歐洲市場大獲好評的ID.3電動車，宣稱這款車在市場競爭力上完全足以與特斯拉Model 3媲美，部份關鍵項目甚至超越特斯拉。

特斯拉在全球電動車市場獨占鰲頭的情勢，可能不會維持太久，2020年歐洲最暢銷電動車款的頭銜已被雷諾Renault Zoe奪走，去年7月下旬才正式於當地上市的福斯ID.3，銷量也緊追在Model 3身後，位列歐洲年度第三。

瑞銀拆解這款獲得廣大歐洲民眾喜愛的ID.3後發現，得益於模組化的MEB電動車平台，ID.3在價格上完全有辦法與特斯拉競爭，同時擁有絕佳的電池能量密度及耗能效率。

領導此研究的分析師派翠克．豪默爾（Patrick Hummel）評價，ID.3是傳統車廠至今為止，最實在的一款電動車。福斯集團執行長赫伯特．迪斯（Herbert Diess）在推特上表示，「市場一直在等待我們的電動車升級，並希望看到更多證明，所以我們來了。」

福斯的股價也在近期飆升至高點，這是自2015年爆發柴油門事件以來的最高價位，並使福斯的市值再次逼近1,000億歐元的大關。瑞銀也將福斯的目標價上調至300美元，足足是當今股價的1.5倍以上。

市場競爭力比肩Model 3，福斯有望成為「電動車界三星」

瑞銀指出，ID.3的電池成本仍然較高，採用的電池組容量為58度，換算下來價格為每度電130美元，導致電池成本比Model 3高出1,000美元。按照先前披露的資訊，MEB電動車平台採用的是LG化學供應的電池，不過這個價格也已低於2020年全體電動車平均電池價格的137美元。

如果特斯拉是蘋果，福斯被認為將有可能成為電動車界的三星。 shutterstock

相對地，由於ID.3是一款較為平價的款式，在加速等性能上沒有那麼大的追求，因此在馬達等方面較特斯拉節省1,000美元，仍舊在價位上保持與Model 3的競爭力。

瑞銀認為，ID.3可為福斯提供高達15%的利潤率。這對傳統車廠是相當驚人的數字，根據過往資料，福斯集團旗下除了保時捷等高檔品牌有較高利潤率，絕大多數品牌的利潤率皆低於10%。

福斯預估，今年電動車銷量將最少成長一倍至70萬輛上下，雖然仍舊只佔整體銷售的6至8%，已經逼近特斯拉推估的75萬出貨量。2020年時，福斯電動車銷量就已達到42萬輛，與特斯拉50萬輛相去不遠。

瑞銀認為，倘若特斯拉是未來的蘋果，那麼福斯也有機會成為電動車界的三星，憑借大量的平價電動車攻佔市場。

軟體是弱項，各大車廠紛紛找外援

不過在追上特斯拉腳步以前，軟體方向仍是傳統車廠的弱項，相比擁有以自駕系統為首等各式功能的Model 3，ID.3在這方向的表現仍略顯平庸，沒有太大的亮點。軟體服務是電動車加值的重要機會，車廠們也自知弱點所在，今年2月，福斯就結盟微軟投入雲端技術、並加速自駕技術的研發。

各大車廠紛紛結盟科技公司或新創，期望在車載軟體或自駕技術上有所突破。賓士就在2020年宣佈與Nvidia合作。 Mercedes Benz

除了福斯以外，2020年賓士也攜手Nvidia共同研發自駕技術；福特今年也與Google合作，將從2023年起推出Android系統汽車；Toyota稍早也與自駕新創Aurora建立長期合作，各大車廠都不遺餘力地拉幫結盟。

面對綠能化的浪潮，傳統車廠縱然因反應較慢錯失先機，如今以福斯為首，各個車廠都陸續展開反攻，制定電動車發展方針。

福特近期就宣佈將斥資10億美元改造德國科隆廠，目標2030年前在歐洲販售的客車皆為電動車；Volvo更直言「燃油車已沒有未來可言」，比福特的宣示更激進，聲稱從2030年起只生產電動車，旗下產品全部電動化。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、新浪、Autocar