社群龍頭Facebook日前宣布，1分鐘的短影片也能夠投放廣告，並擴大展示廣告的標準，盼未來能吸引到更多網紅主播加入旗下的服務。

Facebook日前正計劃在短影片內容上投放更多廣告，這是該公司為吸引更多網紅主播，並與TikTok競爭而採取的措施之一。

根據Facebook日前發佈的一篇Blog文章稱，短至一分鐘的影片也將可以投放廣告。以前只有3分鐘以上的影片才有資格展示廣告。Facebook還擴大了可以在影片中展示廣告的資格標準，將網紅主播們納入其中。

「我們希望確保有更多內容可以實現盈利，」Facebook產品管理總監Yoav Arnstein說。「我們清楚短影片正變得越來越流行。」

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Facebook將從這些廣告收入中抽取45%的傭金，其餘收入則歸內容發佈者所有。這些策略調整可能有助於Facebook吸引諸如Snapchat、TikTok等其他短影片平台的網紅主播加入旗下的服務。

Facebook也將試著讓一些內容創作者藉由Facebook Stories的服務來賺錢。Facebook Stories是由用戶發佈、只有24小時期限的貼文，其頂端也可以展示廣告。

TikTok熱度飆升引發各大平台競相吸引網紅主播，紛紛在自家平台上提供新的盈利方式。

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上個月，Twitter介紹了一款即將上線的訂閱服務，平台使用者可以透過這款服務，向粉絲收取訪問特殊內容或體驗的費用。Snapchat和TikTok也一直在測試如何向內容創作者直接付費。

內容創作者和企業也可以透過Facebook的訂閱計劃、付費數位活動、粉絲回饋和品牌合作來獲得收入。

直到2020年，每個月從Facebook服務中獲得1萬美元收入的內容創作者，其數量成長了88%。據該公司稱，當年每月收入1,000美元的內容創作者數量成長了94%。

本文授權轉載自：網易科技

責任編輯：文潔琳