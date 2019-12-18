瑞意創科擅長於體驗式行銷內容設計，透過工業局委託工研院協助開發第三代VR手套，讓虛實整合的真實感受在手中展開。

成立已20年的極元多媒體拍攝出不少膾炙人口的房地產廣告作品，擅長捕捉人與物（房屋）的情感交流。3年前接觸VR（虛擬實境）技術後，張文杰決定成立瑞意創科以發展全3D VR 互動內容，他也從導演身份多了執行長的角色。

有別於其他VR創作影像公司只能提供視覺與聽覺的感受，張文杰期望能從眼、耳、手、鼻、膚為消費者帶來五感體驗，於是研發全方位物理感知模組，在3年前以五感體驗展示台協助格蘭利威酒廠舉辦VR品酒會，消費者戴上VR頭盔就從空中鳥瞰河谷感受風的吹拂，進到大麥田中聽見風吹麥穗聲音，撥開麥穗拿起酒瓶，並實際進入酒窖參觀製酒過程聞到酒香，最後品酌即將上市的新酒，而就在拿起酒瓶那一刻，張文杰希望消費者實際握住的是沈重的酒瓶而不是幻影，因此第一代手工縫製的VR手套由此誕生。

經濟部工業局

應用創意無邊 VR手套迭代開發

接著在今年初捷豹路虎Jaguar Land Rover Studio於微風南山進駐的開幕日，瑞意創科為其打造VR體驗區，戴上VR頭盔以及由工業局委託資策會「物聯網智造基地」輔導團隊所協助開發的第二代VR手套，模特兒在空中拉出選單並點選好車型與賽道，坐進展示車內手握方向盤，虛實整合彷彿真的行駛在倫敦街頭，這也是Jaguar Land Rover全球首創的車內無線VR體驗，Jaguar來自英國總部的總經理對台灣創新科技十分驚豔。

同時在工業局「物聯網晶片化整合服務計畫(IisC)」的協助下，工研院電光系統所與資通所進一步幫助瑞意改良出第三代VR手套，將其中的電源、電路及晶片等80%構件改為台廠生產的零組件，其中具體效益包括電池壽命延長20％、使用晶片由3顆減少為2顆，除降低製造成本外同時增加更多空間可供設計，而機構設計上控制閥的耐久性也更好，更重要的是考量未來手套新功能的擴充，在手套側邊設計了開口，未來機件可以取出不管是進行維修或新功能更新都更為方便。

目前國內外市場上不乏製造智慧手套的新創業者與研究團隊，其多半為一體式設計如滑雪手套、機車手套一般或是採硬殼設計，而瑞意創科的智慧手套特別強調與物品接觸的觸感，因此手心部位採鏤空設計，以便於取物抓物。而手套內建感測器也能在觸碰動作的當下創造出震動回饋，讓使用者有真實互動感。此外，研發到第三代的手套，瑞意創科也吸取過去經驗，特別在手腕等處做扣環設計，以及在手背使用橡膠材質來讓手套具彈性可適合各種手掌大小的人穿戴。同時也建議使用前先套上薄型乳膠手套再穿戴VR手套以避免髒污需要清潔的問題。

從教育、娛樂到醫療 VR手套創造新未來

目前瑞意VR手套主打兩大領域應用，分別是職業訓練與互動娛樂。尤其是精密儀器或重型機械設備的操作教學，透過VR立體影像呈現學習者眼前，再搭配VR手套能更精準地知道學習者是否操作正確，所有資料可上傳雲端系統做即時判讀，亦可支援多人同時配戴手套進行協同操作。此外，在危險場域的工作，例如消防救災現場，也十分適合透過VR頭盔與手套進行體感模擬演練與教學。

經濟部工業局

而在娛樂方面，瑞意創科也開發多人體感娛樂系統，並製作一系列太空任務VR影片，包括令大人小孩眼睛一亮的科普教育內容，戴上VR頭盔與手套，進入巨大機器人身體裡，跟著機器人一起造訪太陽系九大行星，透過完成任務在遊戲中自然學習天文知識，以及搭配腳上綁的追蹤器來體會太空人漫步登陸月球的感受，身歷其境的沈浸式體驗讓知識與娛樂融合一體。

醫療復健也是適合VR手套的應用場域，可直接搭配電視螢幕來進行復健，以免除長輩對於戴上頭盔的不適感，而透過VR手套進行互動也讓復健變得有趣。未來有更多的VR手套應用在張文杰腦中發想，如在文創領域可結合布袋戲等傳統技藝以創造出真實刀光劍影的效果。

展望未來，外觀加上顏色設計使整體更商品化的第四代手套已即將出爐。接下來瑞意創科也希望與其他資訊軟體公司合作，建置後台資料彙整平台，讓解決方案更完整!