聖誕節將至，世界各國紛紛舉辦聖誕慶祝活動，究竟網友們熱議的聖誕活動有哪些呢？有另一半的朋友或是單身的朋友還不快收藏，與重要的人們一起歡度聖誕佳節。

一年一度的聖誕節即將到來，同時也象徵一年的尾聲將至，每年這個時候，不少人都會帶上自己心愛的另一半出門過聖誕節，或是爸爸媽媽帶著小朋友全家出遊，一同感受濃厚的佳節氛圍；沒有另一半的人，也會鼓起勇氣邀約心儀的對象，走訪知名聖誕節活動，期待兩人的感情就此升溫。今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，國際聖誕節活動有哪些？趕快邀約你心中最重要的人，一同前往狂歡吧！

第一名、新北歡樂耶誕城

國際級耶誕節活動就在台灣！一年一度的新北歡樂耶誕城是不少網友期待的年度盛事，今年正式於11月15日開城。除了延續往年大受好評的光雕秀，另外還有美到讓人忍不住快門連發的燈飾，也早已是廣為人知的拍照打卡熱區。

其他包括以巨大裝置藝術牆呈現的南洋風格「新心相映」，以及社群上必打卡的馬卡龍色「背景牆」，甚至是位於板橋火車站東二門的「光．織．耶誕樹」，還有用滿滿燈飾點綴的「寶石光廊」，都是網友公認不容錯過的朝聖重點！

歡慶日期：11月15日至01月01月

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第二名、六本木之丘聖誕市集

被稱為去東京必看耶誕市集之一的「六本木之丘聖誕市集」，每年都吸引不少台灣人慕名前往，體驗在日本過聖誕的濃厚佳節氣氛。該聖誕市集的最大特色為以德國西南部「斯圖加特」聖誕市集為藍圖設計，一旁還可以直接看見東京鐵塔，因此就算不如歐美的聖誕節傳統，但浪漫的氣氛可是一點都不輸人。

該聖誕市集範圍雖然不大，但可愛的小木屋、擺設馴鹿的雪橇、各式德國紅酒等等應有盡有，有機會來日本過聖誕節的話，千萬不要錯過。

歡慶日期：11月30日至12月25月

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第三名、維也納聖誕市集

每逢聖誕節到來前的11月，維也納市政廳廣場上的鐘樓便會掛上一個電子螢幕，替聖誕節進行倒數。正前方的聖誕市集也是此地最美、最熱鬧的地方，不僅上百間小木屋造型的攤位林立，各式各樣的聖誕美食、傳統手工藝禮品等等一應俱全，這時來一杯道地的熱紅酒，絕對讓你永生難忘。

歡慶日期：11月16日至12月24月

flickr/Gabriel Hess

第四名、史特拉斯堡聖誕市集

說到聖誕節，不少人絕對就會想到道地的法國史特拉斯堡聖誕市集。這裡擁有超過400年以上的歷史，是全法國中最古老，也是規模最大的聖誕市集，每年都會有超過300間以上的攤販共襄盛舉，穿梭於滿滿的小木屋其中，以及傳統建築當中，想要不沉浸於歐洲聖誕的夢幻氛圍都難！

歡慶日期：11月22日至12月30月

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第五名、布拉格聖誕市集

位於舊城廣場和溫徹拉斯廣場的布拉格聖誕市集，由一長排小巧樸素的木屋組成，每個攤位都以各式各樣的聖誕原素，如燈飾、小物等裝飾，遊走於其中可以感受到濃厚的聖誕佳節氛圍。當然在這邊你也可以找到各種捷克傳統的手工藝品、小吃甜點，還有來這邊不能錯過的捷克熱紅酒。

歡慶日期：12月01日至01月06月

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