2010年代即將結束，《時代雜誌》於此時公佈傑出科技產品榜單，評選出10款過去10年最具代表性、影響力的科技產品。

2019年即將邁入尾聲，這不僅代表一年的結束，也宣告了2010年代的落幕。在正式迎接新年度到來以前，《時代雜誌》也回顧這10年間推出的科技產品，評選出10樣最有影響力的代表性產品。

過去10年來，科技產品與你我的生活越來越密切，從手機、平板、真無線耳機……到智慧手錶，人們前所未有地仰賴科技產品，從睜眼到闔眼，現代人幾乎無時無刻不在使用這些道具。

2019年，為你揭開每一日帷幕的，可能已不是鬧鐘或手機，而是戴在手腕上的智慧手錶。它不僅帶領你走出夢鄉，還為你紀錄了睡眠數據，看看自己昨晚睡得如何。

耳機擺脫了冗贅的線路，以最簡潔的型態置於你的雙耳間，撥打電話甚至不必勞煩一根手指，只要向潛藏在耳機內語音助理述說即可；無人機不再只是渡假時的拍照助理，各家企業正積極嘗試送貨功能，或許不久的將來，早餐的咖啡與麵包就是它替你送達。

這只是零星的幾個例子，每樣科技產品的誕生，都是消費者生活中的一場迷你革命，一筆一劃為我們的每一天寫下全新註解。

蘋果囊括3項產品，科技巨頭改變你我日常生活

《時代雜誌》公佈的年代10大傑出科技產品中，蘋果便囊括了其中3樣。類似於iPhone的地位，2010年推出的iPad雖不是世上第一個平板電腦，卻是首款成功深入消費者的產品，更成為平板電腦這一類別的代稱。

2010年問世的iPad顛覆個人電腦的文化，創造出一場具革命性、人人都可參與的娛樂饗宴。 螢幕截圖

iPad顛覆個人電腦的文化，為消費者帶來全新體驗，完全捨棄鍵盤滑鼠的觸控模式，配合豐富的軟體與媒體選擇，創造出一場具革命性、人人都可參與的娛樂饗宴。

《時代雜誌》評價，Apple Watch是當代最優秀的智慧手錶，縱然自2015年推出以來挑戰者不斷，卻從未有人能撼動它的地位，現在更是民眾最貼身的健康助理。

AirPods 2016年登場時，曾一度淪為網友們的笑柄，但隨著後續的熱銷與市場驗證，這款跨時代的真無線耳機成功證明自己的價值，並如同2004年推出的iPod，深深擄獲音樂愛好者們的心。

登場初曾一度淪為笑柄的AirPods，如今不僅證明了自己的地位，更開創真無線耳機的熱潮。 Mohd Syis Zulkipli via shutterstock

後兩者更一舉讓蘋果成為穿戴式裝置的龍頭，12月上旬市調機構IDC發布的報告指出，蘋果上一季穿戴式裝置出貨達2,950萬，位居全球廠商首位。

蘋果創辦人賈伯斯（Stev Jobs）在2011年與世長辭，《時代雜誌》本次的評選，或許可視為對蘋果「後賈伯斯時代」的一種評價與回顧。

身為蘋果的勁敵，Google本次也以電視棒Chromecast雀屏中選。《時代雜誌》聲稱，Chromcast是串流媒體的重要橋樑。消費者不必購買昂貴的智慧電視，一個35美元（約台幣1,054元）的Chromcast即可為你橋接串流媒體的便利與大螢幕的視聽體驗，創造平價親民的娛樂享受。

亞馬遜Echo是智慧音箱的先驅，並進而創造出智慧家居的中樞。至今亞馬遜已售出超過1億台搭載Alexa的智慧家居產品，並佔據4分之1的市場。雖然智慧音箱收錄用戶聲音已經成為甚囂塵上的爭議，但這不妨礙Echo開闢智慧音箱的地位。

電動車、無人機展露頭角，大疆成唯一入圍中國企業

由伊隆．馬斯克（Elon Musk）創辦的特斯拉，為有著百年歷史的汽車下了一個新的定義。Model S的橫空出世，打破世人對電動車處處受限的刻板印象，其結合觸控螢幕與自動駕駛的設計，更為其增添幾分科幻感。《時代雜誌》形容，Model S就像是汽車界的iPod。

拍照、競速、監控、送貨⋯⋯無人機應用在過去10年間蓬勃擴張，而身為無人機業界領頭羊的中國大疆創新，其代表產品Phantom無人機也入選年代10大傑出科技產品的行列。

Phantom不僅是YouTube上各種空拍影片中最受歡迎的機種，也催生出無人機競速這一新興領域，目前全球各地已有競賽聯盟如雨後春筍般冒出。隨著無人機送貨、工廠檢查等應用越發普及，相信未來10年無人機將有一番不小的變革。

電玩界兩樣產品入榜，Switch被譽為10年來最重要遊戲機

如果你不是自造者領域人士，可能沒聽過樹莓派（Raspberry Pi）的名號，這款2012年誕生的微型電腦，已是最受開發者社群歡迎的套件之一，從機器人到各種DIY小工具，幾乎自造者所有的想像都能透過樹莓派實現，問世至今已銷售2,500萬件。

在智慧型手機問世後，掌上遊戲機曾迎來一段時間的沈寂，但任天堂2017年推出的Switch，卻一掃陰霾轟動全球。任天堂隔年推出的Labo紙模套件，更為掌上遊戲機下了一個詮釋。

在掌機隨著智慧型手機誕生而式微時，任天堂Switch卻再造高峰，以同樂、互動的概念重新詮釋掌上遊戲機。 shutterstock

Switch既有行動裝置的便攜性，又融入任天堂的遊戲創意，《時代雜誌》稱它是過去10年最重要的遊戲主機。2019年的黑色星期五購物節中，Switch便在美國引發銷售熱潮，短短一週內賣出83萬台，締造歷史單周銷售紀錄。

另一款入圍的遊戲相關產品，則是微軟Xbox開發的Adaptive Controller，這是一款專為殘障人士打造的遊戲控制器，可依照玩家的需求進行各種個人化調整，它讓這一群長期被遊戲產業忽視的玩家們，也能一同展露笑容。

以下是完整的《時代雜誌》2010年代10代表性科技產品列表（順序僅與時間有關，無分排名先後）：





Apple iPad（2010）

Tesla Model S（2012）

樹莓派（2012）

Google Chromecast（2013）

DJI Phantom無人機（2013）

Amazon Echo（2014）

Apple Watch（2015）

Apple AirPods（2016）

任天堂 Switch（2017）

Xbox Adaptive Controller（2018）

資料來源：時代雜誌

責任編輯：蕭閔云