Ad2創辦人-徐德煒、林威伸、楊玉玲 (左1至左3)，於台越交流論壇分享台灣數位廣告市場趨勢。

東南亞具備龐大廣告市場潛能，手機使用普及化更帶動數位廣告量持續攀升，在國發會與AeSA、VeSA品牌加速器的聯合推動下，Ad2與多家台灣新創代表團隊前往越南進行深度交流，共同商討如何迎戰下一個市場轉變，並期許透過台越雙方的資源整合開拓新南向市場商機。

Ad2品牌經理-吳健民 分享越南數位廣告市場趨勢及挑戰。 Ad2

台越交流論壇中，Ad2觀察到當地擁有豐沛網路資源且市場環境日漸成熟，除了分享台灣廣告市場趨勢外，Ad2也提出越南在下個階段將面臨的3項數位轉型挑戰：

Ａ. 使用者關注度低

當地數位廣告市場仍以圖像Banner為主要溝通格式，廣告盲視率的攀升將成為使用者是否繼續觀看廣告的隱憂，連帶使整體市場發展受阻。

Ｂ. 溝通形式單一化

簡易的圖文廣告形式將使各品牌間的核心差異性下滑，單靠文案及圖示呈現訊息將難以彰顯品牌獨特性，使數位廣告最終淪為平面廣告的複製品。

Ｃ. 資訊傳遞量受限

以點擊作為進階溝通途徑雖能直接帶動網站進站表現，卻也會造成使用者在尚未明瞭廣告訊息的情況下，強制接受額外且不必要的資訊內容。

Ad2擁有創新廣告格式及優質數據含量得以解決上述難題，經由長達四日的深度對談，台越雙方團隊學習彼此掌握的技術與思維，而如何將台灣技術引入越南市場以最緊密的形式落實在地化，將會是下一步雙方必須思考的課題，Ad2也持續進行東南亞戰略佈局，拓展全球化數位市場整合服務。