華碩手機調整戰略，電腦事業面臨市場競爭及萎縮雙壓，歷經連續四年營收逆成長壓力，2019年世代交棒後展現曙光。新華碩，在董事長施崇棠眼中展現怎樣的未來?

華碩尾牙歷年來都是科技圈中大手筆，不過今年格外不一樣。

2019年華碩尾牙首先由經營團隊大秀舞蹈揭開序幕，壓軸時董事長施崇棠率四位高階經理人發出10台汽車大獎，創下史上最大手筆，原因是品牌經營之路開始露出曙光。

華碩經營團隊上一次大秀「舞力」已是2014年初尾牙，施崇棠大跳踢踏舞率隊出場，然而那一年，也是華碩營運的高峰。從2015年起，華碩營收急轉直下，連續四年苦吞負成長。

華碩董事長施崇棠表示將導入客戶推薦指數及OKR等管理工具，他開心說華碩文化改進很多 華碩

華碩2019年展開世代交棒，不到一年，已經傳來好成績，從7月開始，華碩營收開始翻正成長，或許外界沒有注意到這個小小的訊號，但對華碩內部而言，持續5個月營收數字的翻正，確實個非常好的喜訊：營運已脫離泥沼。

2019年1至11月，華碩集團營收達3,185.7億元，衰退1.45%，華碩內部預估，今年全年，也許營收就會與去年持平甚至小幅成長。

終結「四連黑」讓施崇棠好心情全寫在臉上。華碩的數位轉型之路雖是一場萬里長征，但至少如2019年1月初施崇棠在尾牙高唱的「天若光」，現在華碩已在一路顛簸中看到亮光。

施崇棠笑著說，今年在大家發揮眾志，齊心努力下，表現真的進步很多，如尾牙主題一樣：眾智展榮耀。

施崇棠：怎麼樣？兩位CEO舞技令人經驗嗎？

華碩2019年尾牙開場先播放一段由兩位執行長胡書賓及許先越兩人在新企業總部大跳單人舞的影片，最後他們率隊，將手上的魔方，結合董事長施崇棠、副董事長徐世昌、總裁曾鏘聲手上的，一起將五個方塊拼成華碩謙誠勤敏勇五德，展現接班梯隊的年輕活力。

華碩的企業性格有一點是這樣：當營運腳步穩健那年，尾牙常是由施崇棠帶隊載歌載舞，這幾年營運處於谷底，高階經營團隊則會用歌唱、擊鼓等方式，鼓舞團隊士氣。由今年看來，2020年將是好勢頭。

「怎麼樣，兩位CEO舞技讓大家驚艷了吧？」施崇棠開心的說。（接班順了！華碩營益率重返7年來新高，預告明年ROG Phone 5G手機登場）

不只是舞技，一年來他觀察兩位華碩CEO各方面表現，最讓他高興感動是，深深感受到各事業群與功能單位跟前線將領戰士們團結在一起，真實透明面對挑戰，產生優化的共識與眾志，「我看到華碩文化的躍進。」他說。

施崇棠稱讚現在的兩位執行長跟前線融合在一起，表現比他想像的好很多，要給他們兩人90分！

施崇棠也透露。有一次在電梯裡，一位女主管主動跟我說，Jonney（施崇棠英文名字），「我覺得我們的團隊跟文化真的進化了」，讓他最高興也最感謝。

華碩加碼發出10汽車，背後是轉型成功的訊號 王郁倫攝影

5位新經營首長，5種抽大獎遊戲規則

由於新接班團隊交出成果，華碩也豪舉發出10台汽車大獎，包括2台福斯及8台TOYOTA汽車犒賞員工，由華碩五位領導人施崇棠、徐世昌、曾鏘聲、許先越、胡書賓輪流上台制訂「投籃九宮格遊戲小規則」，九格籃框各有不同分數，增加抽獎難度。

執行長胡書賓最先上台，他宣佈抽籤抽到的員工有六顆球，九宮格投籃分數最高者可以得到汽車一台，由於被抽到已經是萬中選一，難度很高，上台還得跟另一位被抽到的同事拼得分，手抖心情緊張可以想見，也因此第一次得主投分不高。

也因此，執行長許先越上台時，加強要求，要總分10分以上、投分最高者獲得汽車頭獎，因為增加了難度，一位華碩同仁採取守勢，只固定投中間5分籃位，總計投到5顆球，拿下25分贏得大獎。

華碩10台汽車最後玩起九宮格投籃遊戲，五位領導人各有不同遊戲規則 王郁倫攝影

接下來由總裁曾鏘聲上台，管理風格一向嚴格的他，眼見上一位得主是6球固定投同一籃位方式得分，宣佈改變規格，必須投出「連線」位置，不論是一列或一直線、總分十分以上，且總分最高者得大獎，而這個要求也正如他的管理要求一樣，不僅嚴格，手下員工必須注重做事規矩尺度。

隨後副董事長徐世昌上台，管理風格自由海派的他，遊戲規則也如其人，不僅自己下海比賽，要求員工必須得分超過他，且總分超過十分的最高分者得獎，由於他只投出五分，基本上只要符合一開始的遊戲規範就能得獎。

最後是施崇棠出馬壓軸，他宣佈抽上台的員工，一人只能用一顆球，投中第九分籃框，投中就得百萬福斯汽車，他自己也下海試投看看難不難，結果一球出框，顯然並不容易。

施崇棠選擇九這個數字其來有自。喜好圍棋的他，多次暢言期勉華碩能達九段圍棋最高極致。他曾說，一個棋手到八段等級，雖然已經很厲害，但還不夠完美，仍有弱點，容易做出八段棋力容易犯的「八段陷阱」，但他也曾透露九段境界是一個很讓人寂寞的地方，透露出他不斷鑽研精進自己一些想法。

導入客戶推薦指數、OKR，以特斯拉跟蘋果為師

施崇棠也透露，華碩2019年起管理工具出現大革新，現在內部用NPS(net promoter score；淨推薦指數)作為品牌衡量指標。因為這個指數最簡單，卻最能夠代表一個品牌到底是不是具備黏著力的。

NPS就是問一個簡單的問題：客戶是否願意為你推薦？

舉例來說，如果客戶願意推薦，給9～10分意願，那品牌算得分，若只有10％人願意給，就只得10分，若願意給0～6分（不願意推薦）的人有50%，那就要倒扣分50分，最後這個品牌只剩負40分（10-50= - 40），客戶若給7～8分是中性評價。

華碩副總裁謝明傑才藝多 華碩

施崇棠說，目前全世界得分最高是特斯拉，即使有時品質有點狀況，但用戶愛它愛的要死，第二名則是蘋果，這一點也毋庸置疑。華碩現在則非常積極，做最好的產品，更重視體驗結合品牌，努力追趕。

其次，華碩內部管理機制也改為OKR（Google推出的管理方法：目標和關鍵成果），施崇棠大讚比KPI（關鍵績效指標）更實際，連矽谷公司如谷歌都採行，因為用KPI大家都會擔心牽動獎金，但Google的OKR分兩種，「一種是射月計畫，一種是射屋頂的」，分開大家就不用擔心（薪水）。

體驗還不夠！2020年對AR眼鏡態度保守

而對市場盛傳蘋果將在2020年推出AR眼鏡，讓多年來穿戴裝置主流再出現天翻地覆的變化。

但施崇棠對此十分保守，他看待AR眼鏡在商用或消費市場的應用仍持相反意見，他指出，2020年AR及VR不一定會普及，因為技術面還待克服，移動阻礙仍在。

為什麼施崇棠這樣說？他指AR跟AIOT雖然是趨勢，但也有很多陷阱，儘管B2B或B2C裡面都有很多好機會，但最後設計思維結合AI是關鍵，AR與VR也是AI一部份，用以取代眼睛，幫眼睛更厲害，但AR仍有許多尚未突破點。

華碩2019年尾牙壓軸是百萬進口福斯汽車，由180公分員工一球投進9號籃框得獎 華碩

華碩內部做出很多支AR眼鏡原型機，但在他的觀察，AR眼鏡有三次元深度挑戰待突破，眼睛焦聚是在眼鏡鏡片上，但當真正要看物體時，眼睛的視角是在物體上，這兩個是不同的點，是有衝突的。

一直以來，AR跟VR造成的視覺調節衝突（VAC；vergence accommodation conflict）是業者想開發穿戴裝置最大難題之一，另一種說法是說就是視覺調焦衝突，若無法處理，輕是暈眩，嚴重是無法移動。

施崇棠舉例，比方人往前走，但視覺上，腳會跟運動器材一樣會想把人拉回來，不然感覺要碰到東西，所以AR眼鏡到現在還沒有最好體驗，體驗還是最重要。

蘋果推出ARKit、Google推出ARCore等開發者工具讓第三方開發AR應用，施崇棠也說，從小應用開始是對的，未來眼鏡也要更輕薄，現在多數都還要連結手機運算能力。

2020年聚焦三大智慧場域，電腦要更聰明

因此華碩AIOT應用方案還是會以智慧醫療、智慧製造、智慧城市為主題，不會發散。

即將跨過2020年，華碩表示，來年目標將會更積極，要不斷開創，AIOT也將有創新，核心電腦業務會用「進化式創新」，比方電腦的眼睛（鏡頭）跟耳朵（麥克風）已經很聰明了嗎？

施崇棠說，以機器智慧能力來說，不論消費或商用市場個人電腦都要讓位給手機，未來個人電腦只是生產力工具，但也理應更聰明。

靈魂歌后「田馥甄」擔任華碩晚會壓軸，一連演唱多首經典金曲。 華碩

施崇棠認為，拿機器智慧跟人比是錯誤，電腦不用睡覺，又串連一起，最終可以幫助人類智慧，未來的電腦新型態也將跟設計思維有關係。

手機方面，施崇棠說，手機拼量不是華碩特長，但可以做到Best of the Best，將創新結合於品牌。

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