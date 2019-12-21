郭台銘宣布將與7家國際生技公司合作，推動「新醫療百年工程」，挑戰在未來百年內，共同解決人類面對癌症、傳染病、慢性病及老化的威脅。

日前剛出席自己捐贈的台大癌醫大樓落成典禮，鴻海集團、永齡健康基金會創辦人郭台銘21日又有新計劃，宣布將與7家國際生技公司合作，推動「新醫療百年工程」，挑戰在未來百年內，共同解決人類面對癌症、傳染病、慢性病及老化的威脅。

他表示，人類除了會因為基因得到癌症，食物、水、空氣也都有關係。因此兩個月前度過70歲生日後，決定給自己一項禮物，「開始記錄每天的飲食數據，希望用幾年時間累積資料，透過這項實驗挑戰活到120歲。」

郭台銘表示，自己正在請醫療團隊協助，每天檢測、記錄吃過的食物，希望用幾年時間累積數據庫。 永齡基金會

郭台銘還開玩笑說，因為女兒妞妞有記錄10年的健康資訊，以後要提親的對象，不只要合八字，還得交出身體大數據記錄，才有機會過關。（郭台銘的總統之路將揭醫療政策，推動癌症基因資料庫）

郭董發起「活120歲」挑戰，背後用意在推廣精準健康

郭董的長壽計畫，其實是想帶出「精準健康」（precision health）的重要性。

台大永齡健康研究院院長楊泮池解釋，因為目前科技有偵測極限，即便是精準治療（precision Therapy）找出疾病，病患也已經進入發病時期，身體器官多半受到損害了，因此若要實現讓「癌症像慢性病一樣，有被治癒的可能」，便要將關注焦點提早到預防和健康促進上。

楊泮池表示，從市場大小來看，精準健康已遠大於精準治療。 吳元熙攝影

「台灣不抽煙的人，為何有更高的肺癌比例？」楊泮池表示，了解環境與疾病的關連，確實是醫界正在努力的目標，而台灣有絕佳優勢能領先，包含累積13億筆圖像的健保資料庫、半導體技術讓基因定序價格少於1,000美元，以及強大的資通訊（ICT）供應鏈。

永齡此次與7大國際生技廠（Thermo Fisher Scientific、Guardant Health、Merck、Konica Minolta、NanoString Technologies、Becton, Dickinson and Company、Roche）合作，主要希望能強化數據科學─醫療大數據（data science)、生物統計（biostatistics）、生物資訊（bioinformatics）等三大面向。

以Merck（默克集團）為例，結合雙方生醫新創、醫療及科技產業的優勢與資源下，目前在生物晶片感測器及介面(bio-sensors & interfaces)、以病人為中心的醫療管理服務方案都有不錯發展。

台灣資通訊廠對醫療領域多有布局，從半導體至服務解決方案皆有業者投入。 吳元熙攝影

合作對象Thermo Fisher Scientific深耕分子檢測及次世代定序（NGS）臨床應用市場；Guardant Health則是專精液態切片檢測技術。

此外，永齡號召以癌症基因臨床研究為題的「永齡華人抗癌聯合行動」，目前已啟動8個臨床研究計劃，每年近8,000名乳癌及血癌病患，並可執行近12,000次基因檢測。

楊泮池表示，台灣在2019全球醫療照護指數排名第一，過去100年內完成了根除瘧疾、健保覆蓋率99.9%、成為肝炎防治典範，思考下個100年，透過各種穿戴式裝置監控健康，結合基因檢測技術，還有很多可能性會出現。