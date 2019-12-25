《Bloomberg》表示TikTok母公司北京字節跳動考慮出售TikTok多數股權，來降低美國政府及用戶近來對TikTok可能造成安全威脅的疑慮。

根據美國媒體《Bloomberg》報導，近年風靡全球青少年的短影片社群App TikTok的母公司北京字節跳動科技（ByteDance Ltd.），正考慮以出售TikTok多數股權的方式，來降低美國政府及用戶近來對TikTok可能造成安全威脅的疑慮。

知情人士向《Bloomberg》表示，針對降低美國政府對TikTok的安全疑慮，字節跳動執行長張一鳴正與高層討論各種處理TikTok業務的可能性，包括法律辯護、分拆業務，以及出售多數股權。知情人士同時表示，若是字節跳動最終決定出售半數以上的TikTok股權，還將可募資超過100億美元。

由於TikTok擁有高人氣及獲利潛力，雖然字節跳動仍盡可能的維持對TikTok業務的完全控制權，但同時也在考慮出售部分TikTok股權來保護公司的價值，最有可能的作法就是將TikTok股權賣給字節跳動的投資者，包括軟銀、紅杉資本、和薩斯奎漢納國際集團（Susquehanna International Group）。

針對考慮出售TikTok股權的消息，字節跳動發言人出面直接否認，並表示這些謠言是毫無根據的。

TikTok在2017年併購Musical.ly之後成功進入美國市場，並成為全球年輕人喜愛的新社群平台，不僅帶動許多熱門的舞蹈手勢，也讓許多魔性洗腦的歌曲爆紅，然而，這個成功也讓美國政府開始擔憂，TikTok母公司來自中國的背景，是否將帶來用戶個資外流、網路安全威脅等等，而頻頻提出審查或拒用的要求，包括美國參議員要求評估TikTok危害國家安全的風險性，以及美國海軍明令禁止在政府發行的手機中使用TikTok等等。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、Engadget