美國海軍公告在政府發的行動裝置上裝載TikTok且沒有刪除的用戶，不能進入海軍的內部網路，強調TikTok可能威脅網路安全。

根據媒體《Reuters》報導，上週二美國海軍在服務軍人的Facebook頁面公告，在政府發的行動裝置上裝載TikTok且沒有刪除的用戶，不能進入海軍的內部網路，並直接表示TikTok可能威脅網路安全。

海軍發言人表示，基本上海軍人員在政府發的行動裝置上，都可以下載使用當前流行的App，但對於可能造成安全威脅的App則會明令禁止。五角大樓發言人烏利亞．奧蘭德中校（Uriah Orland）在聲明中說，該命令是「 解決現有威脅和可能造成威脅 」工作的一部分；同時在本月16日推播「網路安全意識訊息」（Cyber Awareness Message）中，已特別點名TikTok可能造成的潛在風險及安全危害，提醒員工採取行動保護個資。對此，TikTok並未正式回應。

近年來風靡全球年輕人的短影片App TikTok，影響力逐漸攀升，過去曾數次傳出因為個資外洩、內容危害青少年，遭到美國監管單位及國會的調查，顯見美國政府對來自中國的TikTok深有疑慮，且擔心TikTok會將用戶個資傳給中國。

此外，美國參議員查克·舒默（Chuck Schumer）上個月針對美軍使用TikTok招募新人表示有安全顧慮後，美國陸軍學員就收到禁止使用TikTok的指令。《Reuters》日前曾報導，針對TikTok母公司北京字節跳動科技有限公司在2017年以10億美元收購美國社交App Musical.ly，美國政府已展開國家安全審查。

消息來源：Reuters、Tech Crunch

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責任編輯：陳映璇