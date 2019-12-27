AI自動排班系統解決連鎖店人力調度痛點，對於旗下擁有多名兼職人員的店長來說，將是一大救贖。

日本拉麵連鎖店幸樂苑（Korakuen）控股公司，在7月4日宣布，它將和beepnow系統合作，採用beep-shift雲端服務，利用自動建立的兼職工作班表來維持商店運營，並提高工作效率。

當輸入要兼職工作的日期和時間到專用應用程式中時，所有計劃都會整合到雲端裡，而此雲端可以分析每小時所需的人數，自動創建輪班表，減輕商店經理手動決定換班的負擔。如果有輪班空缺，則會自動發送通知，並招募替代人員。

Korakuen控股公司使用SaaS（軟體即服務）自動創建班表。 Korakuen

beep-shift，利用區塊鏈和AI，分析並建立輪班表

此應用程式利用AI分析累積的班次數據，計算出最佳的輪班順序，之後統整出最佳建議。

其中，這個應用程式還有商業交流以及時間管理等功能，可將員工聯繫方式集中，以進行高效的業務溝通；記錄員工出勤和休息時間的出勤管理功能，則可以利用CSV格式輸出，並連接到其他出勤管理軟體，避免麻煩和錯誤，以提高工作效率。

在之前，幸樂苑於7月至9月在兩家商店進行試用實驗，而10月開始逐步擴大規模，並且將於2020年8月以後在所有商店中推出。

商店經理不須再手動調整班表

幸樂苑總裁新井田昇（Niida Noboru）表明：「商店經理每天花費1-2個小時來處理輪班的事務，因此希望這一時間盡可能接近零，以便我們能夠專注於自身業務上，通過改革制度以此提高服務品質。」

再者，一些想來兼職的人員在時間以及各方面協調上多少會有些耗時。將來，Korakuen控股公司能夠通過應用程式，而不是通過電話或面對面的方式來提交和調整班次，兼職人員與經理之間協調所需的時間也會大大縮短。

有望減緩勞動力短缺

beep-shift是基於Amazon Web Services（AWS）的SaaS類型服務，由人力派遣系統雲端服務商beepnow system（大阪市西區）所開發和提供。

beepnow system執行長Alex Sai說：「自動化班表創建可以使那些只能在短時間內工作的打工族融入輪班機制中，對於像是學生或家庭主婦等無法長時間工作的人是一大福音，間接減緩勞動力短缺。」

將內部相關系統整合在雲端

Korakuen控股公司專注於提高運營效率的技術，並已推出由redfox公司製作的軟體即服務（SaaS）「cyzen」，該軟體功能可在所有商店的雲端中，創建和共享報告，使向總部的報告工作變得更為方便。將來，公司也會將諸如勞工管理、人員薪水和財務會計之類的後台系統完全遷移到雲端後台中，來增加工作效益。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：beep-shift官網、itmedia、kourakuen公司官網