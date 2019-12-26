在商言商的世界裡，朋友之間合夥創業要能成功，不能只單靠建立在「交情」上的信任，否則在產品經歷市場驗證前，制度上就已經註定失敗。

歌手吳立憲、上市公司黃總以及擔任高級板前料理「上鮨」二廚的小林師傅，是高中死黨同學。某次同學會大家約在板前壽司店裡，三方對於為他們執板的小林手藝非常激賞，基於多年友情信任，約好共同支持小林師傅開設高級料亭，選定大直豪宅區作為目標地點。

小林師傅擬了合約給三方簽署，大致文字是這麼寫的：「小林師傅不出資，但吳立憲與黃總各出500萬元，匯入小林師傅個人帳戶全權執行開店事宜。但在股份上，承諾讓小林師傅技術出資20%的股權，也就是三方以40%：40%：20%的比例持股、分潤。」於是三方簽了合約，並將款項匯入小林師傅帳戶。

接著興沖沖地租店、裝潢、營運。沒想到營運不到一年，黃總就認為小林帳務不清、手腳不乾淨要求查帳，並將小林師傅告上法院，後續的幾年間大家就一直走法院，原本的友情聚會都變成在法院相見了。

朋友間合夥創業，為何容易失敗？

由於不動產價格飆漲的關係，現在多數精品餐廳的創業，含押租金、裝修、器材及週轉金都至少要抓千萬元左右的預算，這金額多半不是尋常個人可以負擔得起，因此合夥創業是成立一間像樣餐廳的標準模式，也是好友們在本業有成之後常見展現友情的交陪做法。

不過很可惜的是類似的案例，八成是要失敗的。怎麼說呢？

經過統計，類似的餐廳合夥，失敗原因除了生意不好：「消費者不光顧」這個無法迴避的市場因素之外，還有更多的是對「合夥制度」的不熟悉，因此在合資初期合約都寫錯，於是無論後續營運獲利或不利，股東間關係都不會舒服，未戰就已註定失敗的命運。

朋友合夥創業不管交情再好，還是需要一份完善的合資契約做基礎保障，合作關係才能走得長久。 PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT via shutterstock

我的經驗上，主因在於「合夥」這個字眼在一般人心中其實是個通用詞，跟別人形容時可能會敘述是跟朋友合夥開公司、合夥開餐廳或合夥開診所，主要只是想表達「合資」這個概念。

但大多數投資人心裡想的是： 投資300萬，這餐廳應該能賺（只想到會賺，通常沒考慮到虧損狀況），反正小林師傅老交情值得信任，他處理就好（不想多麻煩，常指不想擔任股東董事，只想有面子要分潤），若是有賺再給他分（未必想給小林薪資，但是有賺錢可以分他）。但若是虧錢也不可能再增資出錢了（有限責任概念）。

而營運者心裡想的是： 一樣是工作（要領薪資），有人出資讓我免費占股當股東，有何不可？我來為自己努力一次（願意擔任負責人），總之省一點應該能賺（不想多花費用，尤其少繳點稅），到時薪資之外甚至還能分紅！

不過，術業有專攻，「合資契約」要寫得好真的不容易，除了對各類業務本身未來會發生的問題要有詳細的理解之外，更要知道投資人、營運者的心聲，並且安排適當的登記制度才有可能寫得妥適。尤其營運開始之後，太多不確定因素會發生，也才會發現很多「當初沒想到」的事。 例如：

小林師傅本身除了賺錢之後才能分潤外，是否可以按月領薪？ 客人若發生食物中毒，竟然小林師傅要負無限賠償責任？ 公司若是虧損，股東是否要按比例負擔虧損？還要再出資？ 省稅考量下，要不要開發票？

其實這些「當初沒想到」的，就是合資失敗的最大主因。

欠缺合資契約規範，考驗彼此信任關係

而從投資人與小林師傅所簽的合約中，就看出其實雙方心中「自以為」已經講定的信任中都有「裂縫」，一旦後續發生未預料的外部狀況，例如裝潢款項追加、生意不好、食物中毒......超乎原始約定範圍時，這時信任就會從裂痕開始完全崩解，進而交互指責「當初」如何如何，或是依照「契約精神」應該怎樣怎樣。有合資經驗者應該能體會這樣的心理過程。

舉個例子來說，小林為了省錢，因此常選擇性不開發票逃稅，因此會發生對外向國稅局報稅的發票總數（營業額、收入）與實際的收入不同的內外帳情形。此時先不說對外的違法狀態，對內股東間小林也不可能有這樣清楚記內帳的能力與概念，餐廳對外的採購也不是所有都能有發票憑證，馬上就會陷入黃總所謂「帳務不清」的爭執，大家只好法院見了！

這就是為什麼很多人說「朋友不要合夥做生意，免得朋友不成變仇家」，因為經驗上九成的小合資小創業，根本還來不及等到市場驗證產品，在「制度」上就已經失敗。

其實，正確的選擇制度跟擬定股東合約，可以有效提高創業的成功機率，或者說是減少不必要的失敗機率！因此，找個有經驗的創業律師協助弄好合資契約，才有機會走出成功的第一步！

責任編輯：陳建鈞

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