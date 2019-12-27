自己的podcast節目自己做！常作為犯罪懸疑小說、影集或電影要角的紐約市警局（NYPD），這次不再假手他人，用聲音講述真實發生的案件故事。

在美國犯罪電影或影集中，你或許對NYPD這個縮寫不陌生，它代表著紐約市警察局，所有撲朔迷離的刑案都發生在NYPD的轄區內。現在，NYPD推出了自製podcast犯罪節目，要自己來說發生在紐約市的犯罪故事。

NYPD推出犯罪節目

今年10月底，美國紐約市警局（NYPD）推出了第一檔podcast節目〈破案〉（Break in the Case），對於不時擔任電影、影集、小說主角的NYPD，這是他們第一次搶回主動權，用自己的聲音說故事。

讓警察更人性化

NYPD希望在警察濫權、形象一落千丈的現在，可以重新塑造警察的形象，讓警察更人性化，也讓他們有機會解釋自己錯綜複雜的工作，並且尋求大眾的幫忙一起破案。

為了讓民眾更了解NYPD的工作，NYPD特地製作了一檔專門述說犯罪故事的podcast節目。 katie chao and ben muessig

過去的溝通方式行不通

比NYPD早一步製作podcast節目的加州山景城警局（Mountain View Police Department）警司傑格（Saul Jaeger）說：「過去，我們發布資訊的方式就是站在講台上，對著人們吶喊出發生了什麼事。」

「這不叫傾聽，也無法讓社群參與。」

與人交流要靠故事

於是，山景城警局製作了〈The Silicon Valley Beat〉這檔podcast節目，他們很滿意節目帶來的效果。傑格警司說：「我們可以用來與人交流的最佳工具之一就是故事。最終，這才是人們會記得的事物。」

自己的故事自己說

負責製作〈破案〉的前NYPD警探康倫（Edward Conlon）表示，他認為節目可以帶給紐約民眾一個新的角度，去看待NYPD旗下的3萬8,000名警察。

「雖然說紐約市有上百萬個犯罪故事，但我們節目上說的故事，是我唯一知道由內部人士所說，並且由NYPD製作的故事，這對我們來說是好的改變。」

從NYPD退休又回鍋

寫過兩本暢銷書《藍血》（暫譯，Blue Blood）、《女警部門》（暫譯，The Policewomen’s Bureau）的康倫在2011年從NYPD退休，並且在去年回鍋擔任NYPD局長的行政傳播總監。

試過發長文，但成效不佳

從那時開始，康倫便想盡辦法在NYPD對外的溝通策略上加入更多故事。康倫也在NYPD的網站上發表長文，希望能夠吸引民眾的注意，然而成效並不理想。

「人們不會到NYPD的網站上看長篇非虛構的故事，他們想看的是交通狀況和公務員考試的資訊。」

podcast平易近人

於是，康倫和節目製作人鮑爾里（Jill Bauerle）、腳本作家德拉恩（Kenzie Delaine）決定製作〈破案〉。鮑爾里說：「podcast是一種很親近的媒介。」

「(在其他節目中)許多警官和警探的發言會被其他來源給過濾掉，（但在〈破案〉中，）讓他們自己說自己的故事是非常有力的。」

第一集談「希望寶寶案」

在第一集節目中，康倫還原了「希望寶寶案」，這起案子發生在1991年，當時人們在曼哈頓上城靠近亨利哈德森大路的保溫箱中發現了一名 4歲小女孩的屍體。一開始，她被標為「79號兇殺案」，但某些自己有小孩的警探改稱她為「希望寶寶」（Baby Hope）。

在第二集中，幾乎大半個美國都知道了「希望寶寶」，但警員們花了兩年的時間緝兇仍一無所獲，依然沒有人查出「希望寶寶」的真實身分。

2013年才水落石出

一直到2013年，警探們得到了匿名舉報的線索，才終於查出「希望寶寶」的真實身分──卡絲蒂羅（Anjélica Castillo）。而在2013年稍晚，警察抓到了殺死卡絲蒂羅的兇手華雷茲（Conrado Juárez）。華雷茲是卡絲蒂羅的堂哥，華雷茲就透過這層關係接近了卡絲蒂羅，隨後將她殺害。

嫌犯聲稱遭威逼認罪

然而，原本認罪的華雷茲隨後又聲稱自己是遭到威逼不得已才認罪。被關入大牢的華雷茲一直在等待重審的機會，但他一直沒有等到審判。去年，華雷茲在獄中因為罹癌引起的併發症而過世。

無名女屍腿上發現的「莫妮克」字樣刺青，NYPD希望podcast的聽眾可以提供破案線索。 地球圖輯隊

無名女屍「莫妮克」

除了「希望寶寶案」，本月〈破案〉又釋出了一集談論無名女屍「莫妮克」(Monique)的節目，裡頭聚焦在 2015年被沖上布魯克林河岸的無名女屍，上頭唯一的破案關鍵就是屍體腿上有「莫妮克」字樣的刺青。

希望民眾提供線索

負責製作這集節目的製作人鮑爾里表示，她希望節目播出後可以吸引聽眾的注意，提供新線索讓警探調查無名女屍的真實身份。

以戴維斯襲警案作結

最後，這一季的〈破案〉以1986年的戴維斯（Larry Davis）襲警案作結。當時，戴維斯在與警方的槍戰中射傷了6名警官。

面對警察執法過當和系統性的違法行為，NYPD想單靠podcast節目扭轉警察形象有難度。 Dave Hosford

「這就是公關活動」

在〈破案〉上線後，很快引起了正反兩面的評價。一方面有聽眾認為能親自聽到NYPD訴說不加油添醋的案情很棒，然而，美國明尼蘇達大學媒體倫理與法律系教授柯特利（Jane Kirtley）表示：「認識這檔節目的本質很重要，這就是一個公關活動。」

「這些故事是從執法人員的角度來訴說，」柯特利要大家小心故事不一定客觀。

想靠節目扭轉形象

犯罪紀實書籍《真實蘿莉塔》（暫譯，The Real Lolita）的作者溫曼（Sarah Weinman）也質疑道：「警察有想要聽眾聽到的故事，不過，這是聽眾們應該要聽的故事嗎？」

「以podcast的形式來自吹自擂似乎不太可能扭轉大眾對NYPD系統性不法行為的認知，唯有真的做出改變，並且致力於以社區為基礎的警務改革，才能實現這一目標。」

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本文授權轉載自：地球圖輯隊