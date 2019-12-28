UR前執行長看見了什麼，讓他從總是主角的「機械手臂」，轉道進攻總是當配角的「夾爪」？

「離開了夾爪，徒有機械手臂，不會起到任何作用，」OnRobot首席執行長恩里科·克朗·艾弗森（Enrico Krong Iversen）說道。

對於OnRobot這一間公司，你可能相當陌生。這家成立四年的新創公司，前後併購了夾爪、視覺系統及力道、力矩感測器等4家業者，其執行長來頭可不小，他是協作機器人龍頭廠商Universal Robots（UR）的前執行長，在UR任職8年後，改道進攻夾爪領域。

艾佛森在2008年至2016年間，擔任UR的首席執行長及投資者。 唐子晴攝影

在工業機器人領域中，過去夾爪總是被視為「配角」，廠商也大同小異、很難做出差異化，但 OnRobot正準備要翻轉夾爪的地位，成為「核心角色」——因為沒有夾爪，就沒有應用，更別說應用場景 ；然而，夾爪也正走向下一個紀元，要變得更彈性、更好部署。

工業機器人安裝量，中國第一、台灣第四

工業機器人導入製造業，可以加速產能和擴大產量，雖然早已不是新聞，但原本已經高度自動化的工業生產，近年卻還是在快速成長。

根據2019年世界機器人報告（World Robotics）指出，在2013年，全球工業機器人安裝數量只有17.8萬台，但到了2018年，已經成長至42.2萬台，成長了1.37倍。

但受到中美貿易戰影響，預估2019年會小幅下跌。 唐子晴攝影

其中，毫無疑問地，多生產製造的亞洲，仍是工業機器人最大的市場。

盤點2018年前15大工業機器人市場，其中中國、日本、南韓、台灣、印度、新加坡及泰國等七國，都是亞洲國家，占了整體市場份額超過70%，其中最大的市場是中國，達15.4萬台，台灣則名列第4。

也因此，OnRobot選擇在2019年日本國際機器人（iREX）大展上，爭取大規模的曝光。

近年來，市場漸漸把目光聚焦在安全性更高、更靈活、可以跟人一起近距離作業的「協作機器人（Cobots）」，可以導入在材料選擇、小零件裝配、測試、檢驗、包裝、分配，甚至是拋光等應用，這也是OnRobot聚焦的領域。

協作機器人可以和人一起作業。 唐子晴攝影

不願當配角，OnRobot要讓夾爪成為「核心角色」

「以前市場會以機器手臂為主，但是我們想要改變這個想法，」艾弗森說道。

過去，工業機器人的市場環境封閉，機械手臂總是最大的主菜，如UR、達明、發那科、安川電機等大廠，會根據客戶需求，與長期特定合作的夾爪廠商配合，生產出一套完整的工業機器人，夾爪廠商長期處於「被動地位」。

然而，OnRobot則是透過自身的業務能力「主動出擊」，先和執行長熟識的UR談下長期合作，如今安川電機、達明、那智不二越、庫卡、川崎重工、韓華、發那科、斗山等，共計9家大廠都是固定的配合客戶。

在2019日本國際機器人（iREX）大展上，OnRobot在現場展示的各種夾爪，合作的都是不同的機械手臂廠商。 唐子晴攝影

OnRobot這麼做的原因，是希望夾爪廠商，也能成為提供一套完整解決方案的角色，要建立「夾爪平台」，以自己的產品為核心，再打通後端的軟體協議，讓客可以先從最貼近「應用」夾爪著手，無論是用OnRobot的哪一款產品，都有對應的機器手臂選擇。

「就好像過去我要買麵包，就要去麵包店；要買水果，就得去市場，現在OnRobot就如同超市的概念，想要的東西在同一個地方都能解決。」

在2019年，OnRobot已經推出7款不同的夾爪，像是不留痕跡的真空吸盤式夾爪、用於PCB（印刷電路板）生產製造的壁虎夾，以及需要更精準獲取範圍資訊的感測器，OnRobot表示，預計在2020年底前，會再推出30款新產品，好讓含括的應用範圍，越來越廣。

但值得注意的是，OnRobot不會面對客戶直接銷售，而是透過授權代理的方式，如在做系統解決方案的業者，如今合作夥伴已接近400家，但官方透露，OnRobot更理想地合作夥伴則是機器人的品牌代理商，如此一來，便更有可能把「一站式」執行到底。

安裝複雜，流程從1天簡化到5秒

但要論技術上，OnRobot最關注的焦點，是讓一切變得更簡單、更快速。

即便過去一隻機械手臂，也可針對不同應用的需求，換上不同的夾爪，但程序卻十分複雜。OnRobot舉例說明，過去想換夾爪，安裝工程浩大，夾爪得同時連接很不同對應的電路線，相互接錯就無法運行，就算碰上技術好的工程師，少說也得花上半小時，技術不夠高超的，可能耗上一兩天，再加上軟體重新編寫調教，可想而知，若在生產線上碰到這樣的「調整」，作業工程就得停擺好幾天。

但OnRobot在夾爪上，就制定了一套統一的標準，讓硬體的安裝，1分鐘內就能解決。

在OnRobot的解決方案中，機械手臂的電路都整合進一條黑色的線纜中，透過OnRobot的夾爪更換器和夾爪連結，提供訊號。 唐子晴攝影

因此，卡上即可快速更換。 唐子晴攝影

夾爪和夾爪更換器的訊號晶片統一格式，可以自由更換；不管是和哪一家機械手臂合作，訊號源格式都相同。 唐子晴攝影

「剛開始我們只能跟UR連結，後來幾乎把各品牌都開發了，我們相信在未來幾年，也會和各國的在地品牌開發合作，」OnRobot亞太區總經理詹姆斯·泰勒（James Taylor）說道。

如果OnRobot能讓這套標準成為「業界統一的標準」，OnRobot則成為標準制定的老大，或許有機會成為一種新的商業模式，同時讓業界環境更開放，但艾弗森斬釘截鐵地說道：我們完全沒有這個打算，這套標準是為了我們自己的產品。

雖然這間想扭轉產業生態的新創公司，並未公布這4年來的營運數字，但預估未來6年內，OnRobot將會獲利。

責任編輯：蕭閔云