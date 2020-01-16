日本自2015年研究5G及其標準化工作，去年4月完成頻率分配。消費者需求少、技術不普及，日本電信商發展5G優勢在哪？找到什麼顧客帶動日本全國5G發展。

為迎接2020年東京奧運，日本正積極推動商用5G。推行5G不單只是為了提升通訊網路速度，重點在於 如何運用5G的特性打造新生活，以及推動企業和社會的數位轉型 。日本很早就注意到這件事，所以傾盡全力開發5G用途。在5G應用方面，日本在全球可說是獨領風騷。

為什麼開發5G用途這麼重要呢？這就要從4G和5G在革新上的不同講起了。我們從另一個角度——消費者的「通訊需求」，來比較通訊系統的不同。

行動通訊技術如何影響消費者生活？

1G揭開了「行動電話史」的序幕，讓民眾出門在外也能透過手機互相聯絡。嚐到「方便」的滋味後，民眾對「通話品質」的要求愈來愈高。所以業者推出了數位化方式的2G，為民眾提供更清楚的通話品質。

之後數位通訊服務不斷進步，陸續出現i-mode與EZweb等平台，消費者需要更快速、更順暢的網路才能享受平台上的功能服務，因而有了3G的出現。

有了3G後，民眾對智慧型手機上的「多媒體需求」愈來愈高，業者才推出4G來支援用戶使用多媒體。觀察行動通訊系統史，你會發現，系統的推陳出新，不斷養大民眾的胃口，業者必須不斷推出新系統，才能滿足民眾的新需求。

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如前所述，隨著愈來愈多人使用智慧型手機、平板電腦和各種通訊設備，每年的總通訊量不斷攀升，這才出現升級5G的需求。（5G企業專網是什麼？為何台積電、鴻海搶先表態參與，電信業抱怨連連）

但其實，就個體消費者而言，目前的4G就已經很夠用了，並不用特別升級5G。也因為這個原因，消費者其實「不是特別需要」5G，這也推翻了傳統「為滿足民眾需求而推出新系統」的遊戲規則。

問題來了，如果消費者對5G並無特別需求，會發生什麼事呢？ 在這樣的情況下，5G可能會很難普及，這也是通訊業者積極開發5G用途的原因。

在推行5G前，必須設法找出5G顯在和潛在的需求，積極設計應用方式和開發用途，讓5G「得其所用」。

與企業合作的「生態系」，才是發展5G的王道

5G用途關係著通訊業者的死活，電信公司無一不是卯足全力。然而，通訊業者非常清楚，若要將5G應用在所有產業，單靠自己的力量是不夠的，所以他們決定與企業合作，加快開發速度。

編按：日本發展5G的電信業者分別為NTT DOCOMO、KDDI、軟銀，以及樂天Mobile等四家公司。

NTT DOCOMO於2018年1月開始執行「DOCOMO 5G開放式夥伴企劃」（DOCOMO 5G Open Partner Program），為合作企業提供5G技術和檢證系統、開辦研究會，藉由這樣的方式來刺激進步。

企劃剛推出後，立刻吸引了453間企業團體報名參加，到2019年3月為止，更飆升到超過3,200間。從這個數字可看出各行各業對5G展露出高度興趣，以及NTT DOCOMO勢在必得的毅力與決心。

也難怪NTT DOCOMO要全心投入5G了，因為對他們而言，這些企業團體是一同實現數位轉型的共同開發夥伴，也是他們5G時代的潛在客戶。 shutterstock

繼NTT DOCOMO之後，軟銀於2018年2月推出「5G × IoT Studio」，KDDI也成立「KDDI DIGITAL GATE」作為5G和互聯網的商業開發據點。

這些通訊業者的目的都差不多，5G時代的致勝關鍵有二： 一是你能開發出何種用途？二是你能拿到多少企業、地方公共團體等潛在顧客。（5G時代引爆萬物互聯！改寫產業及生活型態）

到4G時代為止，通訊業者爭奪的是一般用戶的電信合約。進入5G時代後，除了要獲取一般消費者的芳心，勢必還會掀起一場 「企業團體爭奪大戰」。

這裡的「企業團體爭奪大戰」跟傳統的價格戰不太一樣。所謂的傳統價格戰是指，假設某家企業已與A電信簽約，B就會以更便宜的價格、更優惠的方案，又或是更充分的服務來吸引該企業「跳槽」。

然而，這種「損人利己」的方式在5G時代已不適用，通訊業者必須設法配合企業，滿足他們的目標，又或是協助開發用途。

以豐田汽車（TOYOTA）為例， 豐田目前正與KDDI合作開發「全球通訊平台」，將車用通訊模組連上雲端，藉此打造「互聯汽車」。但他們同時也與NTT集團合作，研究開發機器人遠控、數據分析、邊緣預算等領域。

不僅如此，豐田還與軟銀合資開了「Monet 科技公司」，共同開發「行動隨需服務（On-demand Mobility Service，讓巴士能配合乘客需求調整路線）」以及「公共運輸行動服務（Mobility as a Service，簡稱MaaS，一種以「提供車輛價值」取代「銷售車輛」的商業模式）」。由此可見，豐田是因應需求來尋找合作對象。

跟過往比起來，5G的合作方式不再硬邦邦。除了企業，日本通訊業者也積極與地方公共團體合作，共同開發用途又或是進行實際測試。這些地方公共團體跨及各種領域，雙方是以「互惠」的方式合作，而非單方面地索取。這樣的關係與其說是「合作夥伴」，更像是 「商業生態系統」 。

目前全球通訊業者為因應即將來臨的5G時代，都積極與各家企業爭取合作。但日本的通訊業者並非只是爭奪合作夥伴，而是以5G為基礎，建立出商業生態系統的競爭模式。就這一點而言，日本已大幅領先全球各國。

本文授權摘錄自《5G來了！》，作者：龜井卓也，新樂園出版。

整理：張庭銉