金融業人才流動率上升，除了已入行的因為環境改變，而提升了離職機率，新求職應徵者也不足。隨著FinTech盛行，銀行在人才徵招上是否該改變策略？

金融業近年在全員行銷、業績掛帥等風氣助長下，人員流動率飆高，尤其是公股銀行，30歲以下的年輕員工離職率更高，員工高齡化已成公股銀的代名詞，在FinTech趨勢下銀行應重新檢視人力配置做有效運用，降低人力頻繁流動率，才能強化市場競爭力，迎戰市場變化。

金融業因穩定、薪酬待遇佳，過去常被稱為「金飯碗」，但在業績壓力驅使下，逼得員工為求業績達標，還得自掏腰包買基金、保險，在起薪偏低、業績壓力大的環境下，讓年輕員工萌生退意，以公股銀行來說，30歲以下員工離職率幾乎都在3~4成以上。

過去景氣好、全員行銷風氣尚未盛行時，公股銀行挾著工作環境穩定優勢，幾乎是有志投身金融業求職者首選，過去銀行一年一度的人才招募，幾乎報名大爆滿，考生為了提高勝算，也常是一家一家趕場考試，為的就是能晉身成為公股銀的一員。

隨著金融營業環境改變，行銷壓力日與俱增，讓銀行業近年來徵才出現頻繁招募、低報到率與高離職率等三大現象，根據研訓院統計，2019年8家公股行庫共辦理14次招考，但報考人數已從往年動輒破萬驟降至1000人上下，為了填補人力缺口，公股銀行一年兩招、三招更是家常便飯的事。

對此，受公股銀委託協助徵才相關作業的金融研訓院感受最為深刻，金融研訓院10年前曾經提議，比照聯考、學測的方式，將基礎必考學科按照職缺所需、常見的科目整合統一舉行考試，但遭銀行以無此必要予以婉拒。

隨著銀行業離職率攀升，銀行每年多次招募耗費時間與成本，讓銀行業也開始思索如何用更有效率的方式招募合適的人才，這也讓「金融基測FIT」應運而生，希望透過基礎測驗第一關，幫考生、銀行找到更合適的公司／人才。

金融研訓院院長黃崇哲。 鉅亨網

公股銀行主管私下坦言，近年來不只理專與行員人力需求短缺，就連資訊、法遵等人才也是市場競相爭搶的對象，但經常出現員工入行後發現與想像的不同，或是其他行業待遇薪酬更高，導致員工離職率高，自然也不利銀行競爭力與金融科技發展。

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