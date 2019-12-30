開放銀行的浪潮在全球風行，每個國家也有不同的作法，至於誰的方法最適合台灣現在還言之過早，目前的重點是在發展的過程中，保持隨時修正軌道彈性。

過去的法規要求銀行要善盡保護客戶的各種資料，銀行也樂得獨享這些資料。但時代變了，歐盟PSD2（revised Directive on Payment Services）指令於2018年1月13日生效，要求銀行在消費者同意下，必須開放其交易資料給非銀行的第三方「third party providers，TPPs」使用。

藉由應用程式介面（application programing interfaces，APIs），取得該消費者在銀行的資訊，第三方業者再整合其他資訊後，提供消費者更多選擇與更佳的消費體驗。目前推動開放銀行的國家越來越多，幾乎全球五大洲都有各式各樣的「開放銀行（open banking）」運動進行中，雖然目標相似，但各國推動的模式不盡相同。（推薦閱讀：台灣開放銀行起跑！API大平台上線，看金融業的機會與挑戰）

開放銀行的分類標準：兩大決定性因素

在分析或分類各國的做法與策略時，有兩個決定因素必須考量。

第一是採 強制性／自願性 開放：有的國家立法強制性要求（由上而下）開放，有的採市場力量驅動（由下而上）開放。

開放：有的國家立法強制性要求（由上而下）開放，有的採市場力量驅動（由下而上）開放。 第二是採標準化／非標準化開放：有的國家規定開放的共同格式與工具（共同API），有的則未規定。

資料來源：Openbankingproject, Nov 2018

若把第一個因素當成座標的X軸，第二個因素相當於座標的Y軸，不同國家不同的開放銀行政策將落在不同的象限。

例如推動最給力的英國與澳洲採強制性，並且是有標準程序、方法與格式，因此坐落在第一象限。歐盟其他國家雖因PSD2有強制銀行必須開放，但沒有標準作法，因此坐落在第四象限。像新加坡與香港的銀行採自願性參加，也無標準格式，因此坐落在第三象限。雖然同屬一個象限，但強制公開的力道與標準格式要求的強弱還是有區別的。在此特別說明一下日本的做法，日本在2017年的銀行法修正中加入了推動開放銀行，但沒有強制銀行一定要參加，但要求不參加的銀行一定要公開說明原因。

採「強制性」的理由

2016英國「競爭市場主管機關（CMA）」為提升市場競爭，並加速金融服務商品創新，以改善消費者的體驗，提高金融服務的可近性與客製化的服務，提供更容易理解與可比價的金融商品，同時確保消費者與業者的個資與資安保護。 因此要求九大銀行在存款客戶同意下，必須開放其帳戶資料給第三方服務機構。為推動此業務，CMA要求九大銀行出資成立「開放銀行執行機構（Open Banking Implementation，OBIE）」來落實相關業務，包括發展出共同API標準與資安防護。

預期未來有貸款需求的消費者或中小企業，提供其銀行帳戶資料給第三方服務業者後，該業者彙整各銀行的貸款利率報價供消費者比較，讓消費者選擇對其最有利的方案。同樣過去因為市場資訊不完整，業者也缺少競爭，使得活存帳戶經常透支的消費者支付非常高昂的透支費用。未來也可經由第三方服務業者提供各銀行透支費用的收取方式，讓消費者跳槽到該銀行。

各國主政機關也不盡相同，例如英國是由CMA主政，日本與新加坡是由中央貨幣主管機關來主政（日本是央行、新加坡是貨幣管理局（MAS））。英國要求九大銀行必須參加，其他銀行則是自願參加。澳洲是要求四大銀行必須參加，再逐步要求其他銀行。日本雖有立法但屬自願性，目標是2020年前有80家以上銀行參加。在韓國則要求各銀行將要公開的資料，集中放到一個由中央銀行管理的資料中心，讓第三方服務機構可以一站取得全國的資料。

墨西哥採用英國開放銀行的制度，在2018年生效的金融科技法中要求開放銀行，並加強對金融科技業者的監理。該國主政機關為其央行Comisión Nacional Bancaria y de Valores（CNBV）。不僅為了提升競爭，也為提高創新與普惠金融。

此外在歐盟與英國第三方服務機構必須在指定平台登錄，主管機關會做一些審查，項目包括：應注意事項（due diligence）、合約義務（例如損害賠償保險），才能從事相關業務。在此補充說明一下，歐盟的PSD2是一種「指令（Directive）」，並未針對相關細節要求各會員國要如何做，各國在進行國內立法時可參酌各國國情與其他自主考量。這也是為什麼歐盟的PSD2與英國的開放銀行有些落差，例如歐盟並未規定共同API標準規格，英國則有；另外歐盟可取得開放銀行資料的機構種類也比英國少。

採「自願參加」的理由

新加坡鼓勵金融機構採用API以激勵創新與資料的互通利用，與香港不同的是，新加坡政府沒有介入開放銀行業務，該政府認為沒有強制性要求會更成功。MAS跟銀行公會只公布了API playbook 鼓勵各銀行與第三方公司共同合作推動。香港貨幣管理局（HKMA）在2018年7月公布開放API架構，設定其開放銀行的路徑。讓金融業設定其自已的標準，政府沒有特別規定。

雖然一開辦就有一套全國的統一標準格式與API工具會有利於推動，但這也會妨害創新。 但HKMA認為強制性資安的標準則是必要的，因此對API的資安標準有一些建議，其他則由業者自己去發揮。

日本在2017年5月修訂的銀行法中建立第三方服務機構的登錄系統，以及與銀行之間的自願性合作架構。新銀行法鼓勵銀行在2020年前開放其API，以便在東京奧運來到之前建立數位支付系統。

相對於歐洲各國推動開放銀行的力道，美國政府放手讓民間主導，只頒布一些沒有約束力的指引供業者參考，並由民間業者走在前面。例如「金融消費保護局，Consumer Financial Protection Bureau（CFPB）」就針對消費者資料的取得與運用頒布一些沒有約束力的指引，建議業者採取相關措施以保障消費者資訊安全、讓消費者知道哪些資料會被分享，以及這些資料會被使用多久。此外「聯邦金融檢查委員會，Federal Financial Institutions Examination Council（FFIEC）」也有頒布一些關於小額支付方面的指引。

美國開放銀行是由National Automated Clearing House Association（NACHA）主導，該組織成立一個API標準化業界小組，並於2017年提出運用於支付業的16種API，分別運用於支付過程、資料分享與風險管控三大領域。另外2017年Consumer Financial Protection Bureau發布資料分享原則，鼓勵銀行導入API進行資料分享，但不是強制規定。此外「金融機構資訊分享與分析中心，Financial Services Information Sharing and Analysis Center（FSISAC）」也制定一個API來支援資料轉移的安全，並沿用PSD2的一些規定，以利美國業者與歐盟有業務往來時的共通性。

結語

目前全世界最積極推動的是「英國」，他們採取強制性且有共同標準格式的開放，台灣現階段是採取「市場驅動」開放。

前者的優點是採「書同文，車同軌」共同標準後，行政成本可降低，民眾不會因各家銀行不同的做法而被混淆。後者的優點是讓各家銀行與第三方公司共同合作，在百家爭鳴之下，有更大的發揮創意空間，提供以消費者為中心的服務，帶給消費者新的福利與體驗。

國內開放銀行預計分三階段進行，日前第一階段銀行商品資訊開放嚴格來說只能算是練兵熱身而已。接著第二階段的開放將開始進入深水區，對銀行經營環境也將有深遠影響。強制開放比較好呢？還是讓市場力量來驅動？現在可能還言之過早，甚至各國的背景文化等因素都需考量。因此最重要的是，要依據實證經驗保持修正換軌的彈性，這才不至於違背開放的本意。

責任編輯：陳建鈞

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