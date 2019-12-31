選前倒數10天，Facebook又出招！宣布在台成立跨部門工作小組，24小時監看社群媒體動向，揪出假訊息、假帳號，建立一個透明公正的2020大選。

隨著2020年總統大選的選情進入白熱化，距離投票日也僅剩下倒數10天。根據中選會選罷法的規定，自1月1日起將全面禁止發佈任何有關候選人的民調資料等。

為選戰而生！Facebook將在台成立跨部門工作小組

今年選情緊繃，政治運用科技打選戰激烈，社群媒體龍頭Facebook就在台灣大選倒數之際，傳出將於1月1日「戰情室（War Room）」，這是繼今年11月Facebook宣布要求廣告主下政治廣告時需要正名後，對於這次選戰的另一個保護措施與動作。

中選會表示，自1月1日0時起，不得以任何方式發布與候選人或選舉有關的民調資料，也不得加以報導、散布、評論或引述。 shutterstock

Facebook僅表示，為確保選舉公正，Facebook在亞太區總部新加坡設立「地區性選舉中心」，成員來自數據科學、社群營運、工程、研究、法務等團隊。Facebook也首度為台灣總統選舉特別在台灣成立「跨部門工作小組」，該工作小組將與地區性選舉中心共同監看平台，並即時回應可能出現的威脅。

Facebook在選戰倒數10天的時刻宣布在台成立「跨部門工作小組」，將針對選舉進行24小時的監控，似乎有些類似過去在國外因為選舉而成立的「戰情室（War Room）」。 翻攝TechCrunch YouYube官網

同時為了維護平台的安全，Facebook將提供24小時全天候的監看，積極監測並解決平台上的問題。

24小時監控，拒絕可能影響選戰的假訊息、假帳號

聽起來很玄，Facebook將如何全天候監控鄉民在臉書上的各種言論，又是如何處置？Facebook官方雖沒有任何回應，但其實成立這種「戰情室」也不是Facebook的第一次了。

早在2018年美國中期選舉時就曾用來打擊各種可能影響選情的假帳號、假新聞；今年5月在歐洲舉辦的歐洲議會選舉，Facebook也在都柏林成立一個擁有40人的團隊，監視投票之前的任何想透過Facebook操作投票結果的假新聞。

戰情室透過AI與深度學習的幫助，以及人力的24小時監控，揪出各種在Facebook上可能影響選舉結果的假訊息、假新聞。 翻攝TechCrunch YouYube官網

當時這個小組擁有來自歐洲選舉區域28國的政策專家，並涵蓋24種歐盟官方語言的母語人士，為的是可以透過他們24小時全天候的監控各種在線聊天內容的變化速度，並尋找可能操控假新聞等的跡象。Facebook也對外表示，在這次歐洲議會選舉的監控舉動下，雖有發現部分涉及操縱性行為的事件，但並沒有和選舉有直接關係。

靠AI、深度學習半年內剷除13億假帳號

根據Facebook公民參與產品管理總監Samidh chakrabarti在一場針對美國中期選舉對外開放採訪戰情室的報導中表示，建立「戰情室」平台投入了大量的資金與人力，為的是提供選民一個透明、公正的選戰內容。

Facebook透過人工智慧跟深度學習的協助，在短短半年內阻止13億個假帳號，這對Facebook戰情室團隊無疑是一個很大的鼓舞，因為Samidh chakrabarti表示，技術的領先跟成熟才是讓這個平台更安全的不二法門，雖然無法阻止假帳號的產生，但若能更快速的解決問題，就有助於選舉內容的透明與公正性。

除了人力24小時監控，Facebook並未透露具體的技術細節，Facebook安全政策負責人納撒尼爾·格萊謝爾（Nathaniel Gleicher）曾說過，Facebook透過導入AI人工智慧，加速處理不實的訊息以及帳號，但具體的做法仍無法公布。

不過對於結合人工智慧與人力的監控表現，來自巴西戰情室的負責人Lexi Sturdy也不諱言有漏網之魚，以過去美國中期選舉為例，當時可以透過技術與人力主動揪出9成的假訊息，但仍有1成左右是由用戶舉報。

跨部門小組何去何從？官方目前暫不表示

目前Facebook尚未說明台灣「跨部門小組」正式上線時間，未來是否會因選舉而解散，也不得而知。官方僅說明過去都有針對社群網路的言論進行過濾，此次針對選舉成立的跨部門小組，仍希望提供選民一個更優質的意見空間，對於任何可能影響選情的假訊息、假帳號，都會予以處理。

資料來源：theguardian、FINANCIAL TIMES、TechCrunch

責任編輯：陳映璇