2020年的台灣總統大選距今剩下不到一個月，為了防堵惡意假資訊流竄，社群平台Twitter與Facebook都各自發布了相關的措施。

距離2020年1月11號的台灣總統大選進入最後倒數階段，為了防堵選舉期間假資訊流竄，社群平台推特（Twitter）與Facebook都在近期發布了相關的因應措施。

不過，兩個平台的做法不盡相同。

防堵有心人士干預選舉！Twitter宣布禁止政治廣告、設立假訊息舉報管道

近期，台灣政治人物紛紛開始經營Twitter帳號。自從外交部、文化部、高雄市政府相繼成立Twitter官方帳號後，本次總統大選也有許多政治人物持續的透過Twitter發表政績、政治理念並向國際發聲。除了總統蔡英文之外，國民黨總統候選人韓國瑜、國民黨黨主席吳敦義也於陸續開通Twitter官方帳號，並且通過官方認證。

Twitter為台灣2020總統大選設計專屬投票章表情符號，選舉相關議題能被民眾更深入整合討論。 Twitter

為了要禁止任何有意操控選舉程序的行為，或是散播誤導性的內容， Twitter日前宣布，全面禁止在自身平台上投放政治廣告。同時，也禁止被政府財政、或評論控制的新聞媒體機構投放廣告。 Twitter表示，相信「政治訊息只可贏取，不可購買」。

為了要打擊平台操控和虛假訊息，提供選民最真實的即時資訊，Twitter也設立了一個舉報管道；期待透過這個機制，降低不理性的謾罵、攻擊或其他違規行為，為台灣建構更健康的選舉環境。目前，Twitter也已經訓練、協助中央選舉委員會以及執法機構使用這個舉報管道。

防堵選舉假資訊，Facebook以公開、透明為主要策略

然而，Twitter並不是第一個針對台灣選舉發布假新聞相關對應方案的社群平台。Facebook在過去半年中，也為了2020台灣總統大選公開發布過相關措施。不過，與Twitter不同的是，Facebook並沒有全面禁止政治廣告，而是希望以公開、透明的方式，讓每個使用者了解自己看到的政治廣告由誰出資。

在2019年6月，Facebook啟動第三方事實查證計畫，透過與台灣事實查核中心合作，目標遏止不實資訊擴散。另外自同年10月起，也開始針對選舉提出一系列相對應的措施，針對 「維護選舉公正」、「打擊不實訊息」與「促進全民參與」 三大方向，展開多項準備工作。

為了探討社群平台應對不實資訊的方法，Facebook曾在10月舉辦「Facebook Election Day 公正選舉行動日」。 Facebook

首先，Facebook推出了「政治廣告透明工具」，任何廣告主在Facebook上刊登選舉或政治廣告前，都必須經過身分和所在地的驗證；用戶也可以在Facebook上，檢視廣告主的身分及其所刊登的廣告資訊。

另外，Facebook旗下的Instagram雖然沒有由官方發布過因應政治廣告、假資訊的相關措施。不過，在網頁使用說明上，也可以看到Instagram聲明，在平台上刊登社會議題、選舉或政治相關廣告時，必須附上廣告贊助者的資訊；使用者也可以在贊助貼文中看到廣告出資者。

責任編輯：蕭閔云