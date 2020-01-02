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Google於11月初宣佈與資安公司包括ESET、Lookout和 Zimperium合作成立【應用程式防護聯盟（App Defense Alliance）】，加強稽查申請及幫忙掃瞄在Google Play Store上架的app 之安全性。

Google和ESET、Lookout和 Zimperium的合作，旨在從欲上架Play Store的app中，發現可能有害的應用程式（potential harmful app，PHA），在它們發佈前予以遏止。應用程式防護聯盟成立宗旨，是要透過整合Google Play Protect偵測系統與這三家廠商各自的掃瞄引擎，來檢查正在排隊上架的app，互相補強以免有漏網之魚，而Google和合作廠商也將透過威脅情報及惡意程式互通有無，達到及早偵測的目的。

資安大廠ESET因威脅偵測成效及安全分析報告的絕佳表現而榮幸與Google攜手合作，一起協助保護世界各地的使用者免受惡意應用程式的傷害。

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