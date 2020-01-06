讓日產起死回生、被稱為「Nissan救星」的戈恩因涉嫌不實申報薪資、非法投資被捕，交保後竟在重重監控下，順利逃離日本回到黎巴嫩，戈恩是怎麼辦到的？

被稱為「日產救星」的他曾是汽車集團裡的重要支柱，現在，他的臉被登在國際刑警組織的紅色通緝令上。

被捕、交保、準備訴訟？

2018年11月，日產汽車（Nissan）前董事長戈恩（Carlos Ghosn）因為涉嫌不實申報薪資、非法投資被補，在他於 2019年3月以15億日圓（折台幣約4億元）交保後，他的家門口不僅裝有24小時監控的錄影機，在網路、通訊設備的使用上也受到嚴格限制，並被限制出境。

在他保釋的這段期間，戈恩和律師團一直在密切討論要如何面對2020年4月的法庭訴訟——起碼日本當局是這樣相信的。

小補充：曾經的「日產救星」戈恩是誰？

這些年來，戈恩透過大幅裁員、關閉多家工廠的方式，分別振興了法國雷諾汽車（Renault S.A.）與瀕臨破產的日本日產汽車，因而在法國被稱為「那個成本殺手」（Le Cost Killer），也是許多人心中的「日產救星」。

近年，戈恩的策略分別振興了法國雷諾汽車與瀕臨破產的日本日產汽車，因而在法國被稱為「那個成本殺手」，也是許多人心中的「日產救星」。 Frederic Legrand - COMEO via Shutterstock

戈恩更在2016年打造出全世界最大的汽車製造集團「雷諾—日產—三菱聯盟」，讓他在汽車製造業的地位不言可喻，因此當戈恩在2018年11月被捕時引起一片譁然。（關於當時的狀況，可以參考：未申報14億元薪資 「Nissan救星」在日本遭逮）

他突然現身黎巴嫩

2019年12月31日，當日本社會正處在迎接新年的節慶氛圍時，戈恩卻突然現身黎巴嫩，聲稱他「逃離了司法不正義與政治迫害」，消息一出隨即引起熱議。

「你怎麼可以這樣？」

事實上，就連戈恩在日本的律師團隊也丈二金剛摸不著頭腦，首席律師弘中惇一郎在受訪時坦言自己真的很錯愕，他說：「我只想問他：『你怎麼可以這樣對我們？』」

他怎麼辦到的？

現在，許多人心中的問題自然就是：戈恩到底如何在重重監視下離開日本的？

嚴格來說，目前這還沒有確切的答案，不過我們還是可以從各家媒體所引述的「不具名知情人士」、政府回應中略見端倪。

他是怎麼逃跑的？

根據黎巴嫩MTV電視台的報導，戈恩是在偽裝成樂團的准軍事組織的協助下逃出。據稱，這個「樂團」在進到戈恩家中表演後，就協助戈恩躲在大樂器盒裡，順利迴避了家門口的監視器。

這則訊息傳出後立刻在社群媒體瘋傳，不過戈恩的妻子卡羅爾（Carole Ghosn）在接受《路透社》採訪時直稱這是「無稽之談」，只是她不願透露戈恩到底是怎麼離開日本的。

從日本到土耳其到黎巴嫩

綜合多家媒體報導所得到的消息來源，目前只能確定戈恩已經籌劃好幾週，且有准軍事組織參與作業；而戈恩在離開日本後，就搭乘私人飛機抵達土耳其伊斯坦堡（Istanbul）、再從土耳其轉到黎巴嫩貝魯特（Beirut），並與已經在黎巴嫩的妻子重聚。

既專業又縝密的計畫

兩名不具名來源告訴《路透社》，整個過程極度隱密，甚至連私人飛機的機長都不知道戈恩就在飛機上，其中一人說：「這從頭到尾都是一起非常專業的行動。」

戈恩在日本的首席律師弘中惇一郎也抱持類似看法，他說：「如果沒有大型組織的幫忙，他不太可能做得到，畢竟他把東西都留在這裡了。」

弘中惇一郎提到的自然包含一項很重要的物品：護照。

他用什麼文件出入境？

戈恩雖然擁有巴西、法國、黎巴嫩三國護照，但現在全由日本律師團保管，弘中惇一郎也在言談間證實了這件事。

到底是不是合法文件呢？

根據日本NHK的報導，日本出入境管理局並沒有戈恩的出境記錄，因此懷疑他可能是用偽造護照和假名離開的。然而，黎巴嫩外交部政治事務主任庫里（Ghadi Khoury）指出，戈恩是使用法國護照和黎巴嫩身份證合法入境。

BBC則提到有些商務人士被允許擁有兩本護照，也許戈恩就是這樣找到了漏洞——但這個說法目前無法獲得證實。

是誰在居中協調？

如同前面提到，整件事絕不是戈恩憑一己之力就能達成，目前各家媒體在報導時均相信他的妻子卡羅爾在計畫中扮演要角。卡羅爾過去曾說「我希望丈夫回到我身邊」、「我相信他是無辜的」，在戈恩抵達黎巴嫩後，她則說兩人重逢是「我一生中最好的禮物」。

雖然說為了避免串供可能，日本當局一直嚴格禁止戈恩與卡羅爾見面，據稱，戈恩從2019年4月就只和卡羅爾見過兩次，但這點沒有削弱各界猜測。

目前，卡羅爾沒有對自己是否參與行動多作評論。

黎巴嫩政府有沒有涉入？

此外，黎巴嫩當局可能扮演的角色也備受討論。

戈恩雖然出身巴西，卻是在黎巴嫩長大的。對黎巴嫩來說，戈恩創造出一個「在失業率居高不下的國度，這名年輕小伙子如何出海打拼致富」的經典傳奇，甚至連黎巴嫩的郵票都有他的照片。

戈恩雖然出身巴西，卻是在黎巴嫩長大的。對黎巴嫩來說，戈恩創造出一個經典傳奇，甚至連郵票都有他的照片。 Pixabay

《路透社》的消息來源指出，在戈恩被拘留期間，黎巴嫩駐日本大使幾乎每天都去拜訪他；黎巴嫩一名資深官員也證實打從戈恩被捕後，黎巴嫩政府就不斷要求日本把戈恩這個黎巴嫩公民送回國受審。

政府當局：沒這回事

不過黎巴嫩總統事務部長吉瑞沙蒂（Salim Jreissati）否認政府當局牽涉其中，稱他們「完全不知道戈恩會來」。

可能不是現在要幫忙，而是之後

撇開黎巴嫩究竟是否有牽扯其中（目前政府單位均否認），有一說相信，戈恩是想利用他在黎巴嫩的地位，在這裡得到一個更有利於他的審判結果。

在日本不利，所以去黎巴嫩？

過去，戈恩不只一次批評日本「人質式的司法體系」對他不公，指控日本法庭、檢察官均把他置於難以捍衛自己權益的位置——日本檢調則否認這種指控。

一名熟知案情的人告訴《華爾街日報》，先前戈恩顧問團就有研究過日本相關判例，結果發現有超過99％、跟戈恩一樣因為類似罪行被起訴的人會被定罪，讓戈恩有足夠想到黎巴嫩接受審判的動機。

日本這邊怎麼辦？一切都是未知數

在消息傳出後，整件事在日本這邊自然帶來混亂與批評，一如媒體不斷在拼湊各個事件細節，日本官方也說他們在理解戈恩到底是怎麼辦到的。

有鑑於日本和黎巴嫩之間沒有引渡協議，因此戈恩有沒有可能被送回日本也成為未知數。雖然說在本月2號，日本已經透過國際刑警組織發出戈恩的紅色通緝令，但通緝令並不是逮捕令，成員國也沒有非執行不可的義務。

黎巴嫩：靜待物證

黎巴嫩總統事務部長吉瑞沙蒂指出，等到他們收到日本那邊的物證後，黎巴嫩政府才會開始調查。

下周會有記者會

而在整件事撲朔迷離的當下，戈恩表示他將在本月8號舉行記者會，各界也希望屆時能獲取更多事件細節。

延伸閱讀：

本文授權轉載自：地球圖輯隊

責任編輯：江可萱、蕭閔云