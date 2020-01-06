2020年，艾迪互動與英特數位共同宣布成立ViAD行動影音廣告媒體，專注於影音的媒體策略及服務價值，為客戶提供更專精且全面的媒體服務。

艾迪互動與英特數位於2013年共同創立Ad2行動創意廣告媒體，以無際的想像力賦予廣告全新價值，在2020年，為能提供客戶更專精且全面的媒體服務，艾迪互動與英特數位共同宣布成立ViAD行動影音廣告媒體，專注於影音的媒體策略及服務價值上，在未來，Ad2與ViAD將分別於創意、影音廣告領域為客戶創造更多元且優質的服務內容。

ViAD透過媒體價值核心，為客戶打造優質的品牌旅程。 ViAD

ViAD影音媒體價值

在眾多的影音媒體品牌中，ViAD究竟能為客戶提供什麼樣的獨特價值？我們透過市場找到了答案。舉例來說，ViAD洞察到目前的數位市場皆著墨於大數據、AI智能等數據觀點，數據對廣告表現來說無疑是一大關鍵，卻已非各媒體間最大差異化因素，這是因為數據對於媒體而言已是根本核心之一，差別只在如何有效的運行這項技術。在完整的廣告旅程中，憑藉單一核心優勢並無法造就最亮眼的廣告價值，因此，ViAD期望給予客戶是全面的「高整合服務」，將廣告旅程中的三大核心思維：投遞平台、廣告格式、媒體數據進行隨選式整合服務，目標是提供客戶最完善的媒體策略規劃。

【靈活的平台投遞】

涵蓋聯播網、精選網站、指定網站等三大投遞項目，高自由的操作選擇。

- 全網聯播：串接全台知名網站流量，兼具廣泛性、高品質廣告曝光。

- 聯選投遞：依曝光需求挑選3款以上網站投遞，自建精選聯播平台。

- 定選投遞：提供單一網站定投服務，精準掌握品牌力的溝通途徑。

【深刻的創意格式】

ViAD擁有產品創新的高動能，並具備創意力與多樣性的廣告版位選擇。

- 創意整合：擁有多達數十款創意形式，為品牌提供專屬影音互動力。

- 格式創新：推出置底選轉、半屏影格等創新格式，突破現有框架！

【優質的數據含量】

ViAD以自有資料庫VDE(ViAD Data Engine) 為基底，打造精準的受眾篩選機制，並進一步剖析受眾動態足跡、消費行為等日常中細微卻重要的數據標的，體現ViAD以人為本的核心精神。此外，ViAD透過高潛力受眾ViPotential技術分析，依據使用者實際的影音觀看表現，運用AI數據將受眾標籤化並自動分眾投遞＆排除，透過再行銷、相似受眾等技術延伸，拓展AI智能數據應用範疇。

在開放的網路環境中，鬆散的數據結構難以顯現個人與眾多行為間的連結性，ViAD透過機器學習的演算與驗證，予以系統化整合並描繪使用者樣貌，進而落實人聯網(IoP)精神，協助廣告主挖掘深藏數據底下的潛在溝通族群。

「整合力」打造高媒體價值

ViAD進行實際廣告操作後，發現ViAD影音廣告有高達50%完整觀看率(30’s)的好表現、點擊率相較純影音格式高出10倍、受眾投遞精準度也提升了3倍以上。ViAD藉由「高彈性整合服務」將三項廣告媒體核心緊密連接，完整展現出一站式媒體服務價值，接下來也將於2020年進行全方位媒體佈局，為客戶定製專屬的品牌服務！