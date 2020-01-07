新的一年還沒規劃新的理財規劃嗎？各家銀行紛紛推出新優惠儲蓄方案。

又到了領年終獎金的時候了，辛苦一年換來的獎金可別急著花光，如果對於理財毫無頭緒的人，不妨可以考慮銀行的優利活存方案，既可享比牌告利率還高的利率，還能隨時提領不擔心利息打折，目前以華南的數位帳戶利率相對較高可達2%。

目前包括渣打、王道、華南銀行等都針對新台幣活儲推出優利存款方案，其中華銀SnY帳戶存款年息2%相對吸睛，王道銀行利率1.68%、渣打活存年息1.48% 是目前市場利率相對較高的活存，遠高於目前活儲利率0.2%。

華銀為拉抬數位帳戶市占率特別將數位帳戶的新台幣活儲利率拉高至2%，即日起到6月30日止，帳戶存款餘額10萬元內可享有2%存款利率，比起華銀活儲牌告利率足足多出8倍以上。

王道銀行針對新戶所推出的活儲優利方案，存款餘額在30萬元內皆可享有1.68%活儲利率，在優惠額度外每戶還可享高於市場2倍活儲利率0.3%，1元起存就能起息，且沒有存款金額上限天花板。

渣打銀行的新台幣活存年息加碼最高可達1.48%，即日起到3月20日止，完成登錄後且當期新增資金滿新台幣10萬元，可享0.68%年利率，並依新增資金級距年利率加碼後最高可達1.28%。

渣打銀行表示，如果透過線上換匯累計達等值新台幣40萬元以上，可再享額外加碼0.2%，換算合計加碼後存款年息可達1.48%

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