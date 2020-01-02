2020台股怎麼投資呢？「存股」成為最佳錢景，究竟目前有哪些值得買入的績優股呢？

台灣人口高齡化，台股結構也出現重大轉變。據統計，過去一年台股股民數增加超過200萬人，創下五年來之最，且股民熱點集中在穩健配息股，「存股」已為台股新活水和重要動能；包括金融股、台積電都是熱門存股標的。

2020年市場普遍看好台股「錢」景，法人主要理由包括美中貿易轉單效應、台商大舉回流、5G供應鏈飆速以及台股高殖利率，值得留意的是，「高殖利率」不僅對外資有吸引力，散戶熱度也大增，花旗、群益投顧等更曾點名為「存股」指標的金融股上漲因素之一。

臺灣集中保管結算所統計，過去一年台股轉變尤其劇烈，全年持有股票的股民數成長180多萬人，加入ETF有200萬人，估計每名台灣人持有1.5本證券帳戶，為五年來最熱。

這項統計也超越2017-2018年台股最久萬點的熱度，並是30年來台股有望再度挑戰12,682點天險，兩次高峰市場最大的轉變：從競逐飆股到瘋配息。

進一步統計，近一年股民數增加最多的20檔股票中，穩定配息股當道，印證台股結構丕變。其中， 國泰金2019年表現雖不理想，卻愈跌愈有人氣，共計增加逾10萬股民、為人氣榜第一，其次為臺企銀增加5.3萬名股民，台泥增5.1萬股民第三。

去年才掛牌的和潤企業，因國內租賃需求穩、有穩定配息基礎，加上和潤承銷價大幅拉低，上市後公告的股民有4.8萬人，為新掛牌股罕見紀錄。

另外，外資花旗力棒、又是去年金融股漲幅第一的玉山金、四寶獲利績優生台化、高殖利率官股金控股華南金、兆豐金、合庫金等，一年增逾2萬股民，也入列熱門榜。

電子股中則以台積電最具指標，去年台積電飆漲打破「大牛股」印象，配合管理層宣示未來配息只會多，散戶瘋搶也使台積電總股民增加1.6萬人、排行第17。

值得一提的是，30年前台股攻12,682點，國壽登1,975元天價，也是金融股狂熱時，現在的股民依舊愛金融股，只是轉向領配息，法人認為，細水長流的存股資金更有利台股這次的高點長久。

經濟日報

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責任編輯：江可萱、陳映璇