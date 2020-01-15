團隊開發OmniCam行車紀錄器，結合邊緣運算、AI影像辨識、雲端應用等技術，完整收集都會區各式車輛之行車記錄器所錄製的影像，再轉化成在地資訊服務。

行車記錄器錄下的寶貴影像資源，除了能夠化解車禍造成的困擾，是否有更多的商業價值？

「透過現有的4G LTE行動網路，我們希望蒐集這些被忽略的資訊，並達到極大化的運用。」

OmniEyes創辦人周俊廷形容，目前安裝在自家車上內的行車紀錄器，以及使用在公部門、警消機關等公務車上的裝置，皆儲存了十分龐大的數據資料，但卻皆處於閒置的狀態，無法被有效運用。透過OmniEyes的影像辨識技術，行車紀錄器所錄製下的影像資料可再利用，發展更多路況影像應用的可能性。

因此，OmniEyes 提出「Uberize」行車紀錄器的想像，期望透過建置「行動影像平台」，達到資源共享，並進一步成為智慧城市中的重要部分。

打破產學隔閡，OmniEyes提出「行動影像平台」模式

任教於臺大電機資訊學院的周俊廷，曾在飛利浦北美研究實驗室擔任資深研究員；追求學術成就的同時，內心也有一股實現理想的創業憧憬。2017年與其他同仁（逄愛君教授、林守德教授、李宏毅教授）成功爭取科技部價創計畫的支持，共同組成高研發潛力的新創團隊，並於今年（2019）正式成立公司。

OmniEyes創辦人周俊廷。 賀大新攝影

團隊主要透過OmniCam行車紀錄器，結合邊緣運算、AI影像辨識雲端應用等技術，完整收集都會區各式車輛之行車記錄器所錄製的影像，再轉化成實用的在地資訊服務；技術優勢在於，可依據不同的使用場景調整演算模型，同時滿足前端即時、多樣的辨識需求。

透過多項技術，連結安裝於都會區各式車輛上的OmniCam行車紀錄器，可完整收集並分析即時街景。 OmniEyes

周俊廷分享：「有了OmniEyes的AI影像辨識技術，我們能夠分析諸如店家招牌、交通標誌、紅綠燈、車輛、車牌等眾多種類；一旦將這些資訊彙整起來後，便能夠提供現有的車隊、圖諮商、地圖製造商，加以即時更新道路上的所有資訊。」目前服務有兩大應用：

車隊管理系統：包含危險駕駛行為分析、違規停車偵測、油耗管理及路徑最佳化，亦可觀看車輛之即時影像。各項數據由內部系統進行分析，可協助管理中心即時掌握駕駛行車資訊、降低營運成本。 街資共享平台：為第三方服務與應用。由OmniEyes一端負責蒐集、整合的資料，可用於自駕車的高清地圖更新、圖資更新、搜尋引擎的街資更新或城市管理；這些資訊以雲端互連共享平台的方式建置，提供開發者一個影像數據。

周俊廷補充：「OmniCam並非實體攝影機，而是以軟體的概念導入相容的行車機上盒（OBU）或行車管理系統中，透過OBU本地端即時傳輸街景並追蹤有用的圖像。」

主攻B端合作機會：幫助掌握最新路況

談到主要客戶群，OmniEyes以新世代車隊管理系統為初期主要營業項目；目前產品已獲得國內指標性物流車隊宅配通、台灣大車隊及台北市大都會客運所採用，每日蒐集並獲得超過一萬公里的圖資更新。

除了優化車隊管理，周俊廷也正嘗試透過「臺北智慧城市專案辦公室」與公車業者媒合，期待雙方合作，即時提供動態街景、公車到離站資訊，同時也讓台北市政府交通局掌握最新路況。

團隊未來計畫授權給設備製造商，將軟體內建於各車機產品，例如協助警政單位查緝贓車，實現影像資訊串流功效；此外，團隊也預計在2020年，將資料庫的豐富內容設計成手機App，讓C端消費者可自行下載使用、同步掌握城市即時資訊。

獲多方肯定，未來發展可期

OmniEyes一直以來都受到國際產業界與新創圈的矚目，其產品與技術獲得富邦金控創投、國發天使基金等青睞，並於今年7月完成Pre-A輪募資；日前，OmniEyes參加美國Las Vegas消費電子大展（CES），研發成果（新世代車隊管理系統）獲得創新獎肯定，大大增加團隊信心。

而問及現階段所需要的資源，周俊廷表示：「除了需要更多曝光機會，我們也積極整合不同領域的人才夥伴，渴望搭建一支優秀的團隊。」

創業快問快答

Q：目前該服務的獲利模式為何？

動見科技車隊管理系統可透過日常配送過程中所拍攝之街頭影像，除供日常車隊管理用途之外，更將影像轉化成有價值之數位資訊，供第三方之資料買家使用，藉此將車隊打造成全新之利潤中心，將能為車隊創造可觀之利潤。目前三種分潤模式依據短、中、長期規劃，將包含車牌資訊、車人流及道路交通狀況、圖資以及共享平台等三種模式。

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

請描述你們目前已有的營運及驗證成果，包括現有產品開發進度、進行使用者測試或回饋的結果、現有銷售（使用）實績、POC？

A：OmniEyes目前已開發出包含MyFleet、CityWatcher、StreetBeler等產品，並預計於2020年推出OmniApp。MyFleet為OmniEyes所獨創之資流車隊管理系統，結合AI影像辨識技術及商用車隊，在進行車隊管理的同時也將車隊改造成為利潤創造者。CityWatcher為OmniEyes所打造的智慧城市系統，可將車輛上的影像進行數據採集並且用來作為各種便民服務。StreetBeler則為OmniEyes及時街資蒐集系統。自2019年初成立自今，OmniEyes已有數個已成功或進行中的POC案，其中包含了台北大都會、台灣大車隊、市警局及數個物流業，並已成功銷售MyFleet系統供物流業客戶使用。

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

持續徵才、擴編人員（商業開發人員、雲端工程師）。

團隊資訊

公司名稱：薩摩亞商動見科技有限公司台灣分公司

成立時間：2019/2/12

產品名稱：OmniEyes車隊管理系統；OmniEyes街資共享平台

上線時間：2020/2/3

團隊人數：14人

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