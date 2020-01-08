還記得3年前北投公園千人抓寶可夢的奇景嗎？全球各地同樣出現各種奇異的熱潮，近日加拿大軍方公布了一份源自寶可夢的四百多頁報告，看看加拿大訓練師們的狂熱。

三年半前，《精靈寶可夢GO》的出現改變了世界，人手一機在路上尋找寶可夢的景象至今尚未退燒。不過你知道這款手遊剛推出時，有多令加拿大軍方困惑嗎？

黑夜中，開往基地深處的廂型車

2016年7月10日，剛過午夜，加拿大憲兵隊少校博伊德（Daniel Boyd）正在距離多倫多北方350公里處的加拿大北灣空軍基地巡邏。在黑夜中，他看到了兩名開著廂型車的男子接近基地，隨後來了個大迴轉，並且繼續往軍事設施的深處開去。

遊戲帶我來這裡抓皮卡丘

內心警鈴大作的博伊德趕緊開車跟上，最後，可疑的廂型車總算停了下來，裡頭的男子看著手上的手機，博伊德於是下車敲了敲駕駛的車窗。駕駛表示，他們在玩《精靈寶可夢GO》，這款遊戲帶領他們來到空軍基地抓皮卡丘。這天離《精靈寶可夢GO》發行不到五天，很多人根本不知道這款遊戲。

加拿大國防部公布內部文件

然而，平民誤闖軍事基地的事件層出不窮，也讓加拿大軍方展開調查。三年半後的今年，加拿大國防部總算回應加拿大廣播公司（CBC）的要求，公布了471頁的內部文件，完整呈現當時《精靈寶可夢GO》是怎麼讓軍方又擔心又困惑，不知道究竟發生了什麼事。

又是補給站又是道館，傻傻分不清

舉例來說，駐守在渥太華金斯頓的少校莫納罕（Jeff Monaghan）當時在email中寫道：「請通知守門人，福隆特納克堡（Fort Frontenac）同時是寶可夢補給站和道館。我得老實說，我完全不知道這是什麼意思。」

需要小朋友來幫忙

渥太華博登軍事基地安全專家萊文尼克（David Levenick）則在email中寫道：「我們應該請個12歲的孩子來幫幫我們。」

擅闖軍事基地事件頻傳

根據軍方內部文件的紀錄，自從《精靈寶可夢GO》上線後，民眾擅闖軍事基地的事件越來越多。舉例來說，一名男子跑到了軍事基地內，當他被軍人擋下來時，他說希望可以為孩子贏得更多積分。

在另一起事件中，一名女子帶著他的三個小孩爬上停在軍事基地的坦克，因為他們正在尋找神出鬼沒的寶可夢。

發出刑事情報通知

不久後，加拿大部隊國家調查局（CFNIS）寄出了一份刑事情報通知給所有軍官，裡頭寫到他們發現軍事基地中有多個地點成了寶可夢補給站和道館，這些地方可以抓到寶可夢。

軍官接獲上頭命令，出發尋找寶可夢

此外，至少有三名駐守在不同基地的軍官接獲上頭的命令，必須拿著手機和行動裝置找出基地的寶可夢補給站和道館，以及基地裡頭有什麼樣的寶可夢。

向開發商抱怨，影響交通和軍務

然而，內部文件中更多的是向軍隊回報《精靈寶可夢GO》造成困擾的通知。北灣空軍基地的軍官就向負責開發和營運《精靈寶可夢GO》的Niantic抱怨，表示他們將寶可夢補給站和道館設在這裡，將會導致交通阻塞，並且影響軍事任務。

呼籲民眾避開軍事用地

回過神來的加拿大國防部也對全國民眾發出警告，呼籲民眾在尋找寶可夢時避開軍事用地。

吸引人來參觀海軍博物館

雖然加拿大軍隊對《精靈寶可夢GO》的出現不堪其擾，但是軍隊內依然有人對這款遊戲抱持正面的看法。

舉例來說，加拿大海軍基地哈利法克斯（Halifax）的軍官在寫給海軍少將紐頓（John Newton）的信中，建議可以將海軍博物館的寶可夢補給站升級成道館，這樣或許可以吸引更多人潮前來參觀。

加拿大海軍少將紐頓則回信道：「如果《精靈寶可夢GO》可以實現休閒、健康和友誼這些價值，而我們又能保護好自己的利益，那麼我們都可以為科技、遊戲和健康領域的交叉感到驚奇。」

當紅時候，受傷事件頻傳

除了在軍事基地尋找寶可夢，玩家們還會在紀念園區、墓園等地出沒。有的玩家因為太過專注於遊戲不小心受傷，因此在《精靈寶可夢GO》最紅的時候，全球相關單位都對玩家發出了警告，希望玩家可以注重遊戲安全。

三年半後，玩家數量大幅下滑

三年半後的今天，寶可夢玩家的數量已經大幅下滑，但仍有死忠玩家天天玩，而有的《精靈寶可夢GO》功能被整合到相關電玩遊戲中，最出名的要屬 《精靈寶可夢 Let's Go！》，玩家可以將自己在手機中抓到的寶可夢轉移到電視遊樂器版本上。

延伸閱讀：

本文授權轉載自：地球圖輯隊