foodpanda（空腹熊貓）日前公布將於1月中啟動薪資新制度，但因為每接一單費用將從原先70元調整為60元，引發外送員不滿，打算在16日啟動罷工。

外送平台foodpanda（空腹熊貓）日前公布將於1月中啟動薪資新制度，但因為每接一單費用將從原先70元調整為60元，讓不少外送員在Facebook匿名粉絲專頁「靠北熊貓」上大吐苦水，甚至打算在新制啟動首日（16日）串連罷工。

一單70變60元，熊貓外送員掀反彈

截止今日（13日）為止，foodpanda在官網的招募文宣仍顯示每接一單費用為70元。不過，先前已有外送員在Facebook留言指出：「台中、彰化剩57元。」「雲林熊貓和宜蘭只有55元。」

對於foodpanda的新制度，一名專門在台北市接單的外送員表示：「我們只能照單全收，真的很無奈！雖然調降外送費的新制適用時間是1月16至1月31日，但2月會不會繼續沿用就很難說。」

他進一步透露，雖然在各個foodpanda的外送群、社團裡，有不少人表示1/16要罷工，但並沒有人帶頭組織；網路平台外送員職業工會也沒有很明確的聲音，加上不少人為了生計，當天還是會出去跑單，因此不看好會有「大規模」罷工出現。

新制設「前提」條件，挨轟不合理

根據foodpanda新制度內容，外送員的接單收入由：「單件金額」+「廣告費用」（穿制服、使用官方保溫箱）+「接單獎金」組成。另外則會依照件數門檻，以每100單為級距發放獎金。

依下圖foodpanda花蓮外送員來看，若以半個月跑100件計算，新制收入為5,500元，比起舊制7,000元減少1,500元，降幅21.43％。

對於外送員的薪資降幅，foodpanda官方發聲明回覆：「盡全力優化系統對於時段劃分、精準預測區域時段及訂單需求、調整外送區域，每小時平均單量將提升，讓外送夥伴可以有穩定報酬。」

按照新制度作法，foodpanda外送員若希望能達到基本時薪158元，每小時至少需要接3張單。此外，新制規範中的部分「前提條件」，也被外送員認為不合理。

首先是接單率需大於90％，接單率計算方式為「實際接單除以系統指派訂單X100％」。另外，則是營運部門保有最終解釋權與增修權。「這樣不就代表新制度數字可以再往下調整？」另一名外送員低調表示。

不只台灣，馬國曾因修改勞動契約惹議

foodpanda在全球不少國家都受到消費者歡迎，然而他們先前也曾因為修改勞動契約而引發爭議。

外媒《Free Malaysia Today》指出，去年9月foodpanda在馬來西亞更改了外送員的薪資計算方式，從原本的時薪+獎金制度，調整為按件計酬+獎金制度。此舉雖然調整了單一件數的收入，卻被外送員批評設立「達不到」的獎金門檻；當地消費者甚至也加入抵制運動。

此次面對台灣foodpanda外送員要串連罷工，官方表示尚未收到正式的罷工，但將積極了解外送夥伴的反饋和新制度執行狀況，持續優化營運方式，以建立可長久經營的外送環境。（延伸閱讀：粉紅軍團將消失？foodpanda 4大新制上路，外送員可拒單、免考評）

台北市勞動局則表示，會派人了解相關情況。

責任編輯：陳映璇