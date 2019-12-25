外送市場風起雲湧，但並不是每家餐飲業者都受惠。主打寄杯、寄券的App券券，看準「內用」的需求與市場，推出「甜甜護照」，要把人潮帶回商圈。

「商圈缺人潮，外送是雪上加霜，甜點是重新把人帶到商圈的項目。」票券新創券券執行長陳顥仁，一句話點出此次推出甜點節想打的餐飲業痛點。

搶搭聖誕節檔期，寄券寄杯App券券、妞新聞以及協助部落客工作媒合的阿腸工作室，聯手打造第一屆「台灣甜點節」，於昨（24）日登場，推出了電子票券「甜甜護照」，吸引50家手工甜點店加入，為導入新客，打一場行銷團體戰。

台灣甜點節，找來網路評價、討論度高的50家手工甜點店，針對共計100個品項，推出6折優惠，希望吸引消費者上街，跟著甜點地圖造訪店家。 台灣甜點節

拉50家名店推甜點護照，幫店家累積回頭客

食物外送服務盛行，消費者點餐漸漸習慣手機拿起，點幾個按鈕後就等外送員送餐上門，連帶商圈人潮減少、實體店進店人數降低。但券券觀察，甜點是最不適合外送的品項，除了本身的口感可能受影響外，店內裝潢、氛圍也是外送無法送達客戶端的體驗與賣點。

因此，專注在寄杯、寄券服務的券券，推出甜甜護照，希望帶消費者走出家門、進店消費，並進一步透過購買餐券，成為店家VIP客戶。

對消費者來說，一本「甜甜護照」299元，至明年4月中前，到參與此次活動的50家甜點店，都能以6折價格享用指定100項商品，其中包含排隊名店ISM主義甜時、板橋人氣甜點店澎派PONPIE、隱藏巷弄中的獅子甜點⋯⋯等。

對店家來說，只要提供指定商品優惠，無需額外的行銷費用，就有機會透過券券觸及更多消費者。此外，所有購買店家票券、或到店使用甜甜護照消費的客人，店家也將享有在券券App內對這些顧客推播訊息的服務。

「這是其他外送平台不會做的事情，但我們把推播的權利都交還給店家。」陳顥仁說，並表示券券的終極目標，就是要把欣賞店家產品的消費者給留下來。

除了券券App的行銷資源外，此次參與台灣甜點節的店家，也都將透過阿腸工作室，媒合三位部落客到場品嚐、撰寫食記。 台灣甜點節

穩定的回頭客經營，可說是所有餐飲業者的理想，但券券的作法真的行得通嗎？

有業內人士認為，目前餐飲業的主戰場轉往外送平台，訂單、客源主要入口都在外送App上，餐券服務對Ubereats、foodpanda等玩家來說門檻也不高，外送平台若推出餐券代售服務或類似的行銷手法，將對純餐券服務造成不小的威脅，「我已經幫你外送，我順便幫你賣券，這樣專門做餐飲內容或餐券的機會就小了。」

台灣掀外送奇蹟，餐飲業將大崩盤

針對這點，陳顥仁持相反的看法，「台北市的外送，可說是世界奇蹟，但非常多的連鎖餐飲店卻因此吃足苦頭，」他解釋，使用外送服務的業者，要承擔超過三成的抽成，是個不小的壓力；而不適合外帶的店家，外送服務讓街上人潮變少了，又得花更多心思把客人帶進店裡。

他進一步大膽預言：「未來一年內，會有一波餐飲業大崩盤。」並表示這只是保守估計，他認為外送服務最終會區分出兩種類型的業者：一是適合做外送的類型，可能收起店面，轉往雲端廚房，專做外送，像是飲料店、便當店等；二是適合內用的類型，像是甜點、火鍋、燒烤等。

券券押寶的顯然是後者，「他們（外送業者）有『外送』的貼紙，我還想在店家貼『內用』的貼紙呢！」

責任編輯：陳映璇