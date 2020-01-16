以瀏覽器Firefox聞名的Mozilla在2018年的大裁員之後，終於宣布在台灣重啟人才招募，旗下行動瀏覽器Firefox Lite推出旅遊探索功能

Firefox瀏覽器的開發商Mozilla（美商謀智）於15日舉辦新春記者會，新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光宣布，於台灣的Mozilla團隊今年起將定位為「新興市場創新中心」，專注開發創新行動服務。

值得注意的是，台灣是Mozilla於亞太區唯一的辦公室所在地，梁永光表示，台灣的優勢在於樞紐位置、宜居的文化，以及軟硬工程人才都很充沛，更重要的是擁有能夠透明溝通的政府。他也宣布，Mozilla將在台灣大舉徵才，透過實習生的培育，以及與台灣新創、大學更緊密地聯繫，將Mozilla的全球資源帶到台灣。

繼2018年大裁員後，Mozilla將在台啟動人才招募

Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光宣布，將在台重啟人才招募。 陳君毅攝

時間回到2018年1月初，Mozilla當時為了調整台灣團隊的營運結構大量裁員。經過兩年的時間，2020年則要重啟在台灣的人才招募，相信已經找到合適的產品與台灣團隊的定位。

2019年2月在台灣正式上市的行動瀏覽器「Firefox Lite」就是完全由台灣團隊打造，在全球獲得400萬下載量、月活躍則達130萬人的成績，並於去年底轉型成為多功能行動瀏覽平台，擴大服務至30個國家。不過，目前僅有Android版本。

Firefox Lite是行動瀏覽器平台，主要面對的市場是開發中國家，如印尼、印度、泰國與菲律賓等，由於該地區網路基礎建設覆蓋率不足，以及仍有許多功能性手機的使用者，Firefox Lite靠著僅6MB的大小，就能提供快速瀏覽體驗。且因應使用者行為，還直接設有電商、新聞、遊戲以及旅遊等按鈕（如下圖），讓使用者能夠一鍵直接瀏覽各大電商的商品，不用下載就能暢玩HTML5的遊戲等。

在台灣，Firefox Lite預設的網頁Icon有蝦皮、KKday、Booking.com等，在不同的國家會因應國情有不同的選擇。 Mozilla

本次Firefox Lite新增「旅遊探索功能」，在台灣結合Wikimedia、KKday、Booking.com 等合作夥伴，打造一站式的瀏覽體驗，使用者可運用地點搜尋，即時取得旅遊攻略及飯店住宿價格。

據了解，在不同的地區Firefox Lite也會找尋不同的合作夥伴。以電商為例，從上圖可以看見台灣的合作電商為蝦皮，在印度則為Flipkart。Mozilla會挑選不同的合作夥伴簽訂合約，以分潤等形式為主要的商業模式，主要的營收來源將是使用者基數較大的印尼、印度等國家。

Mozilla要把台灣從「亂」帶到「醒」

此外，Mozilla還希望能在台灣扮演撥亂反「醒」的角色。

回顧2019年，台灣年度代表字為「亂」，網路世界充斥各種亂象，不管是假新聞、假訊息，還是各大企業濫用使用者數據的行為。Mozilla期許2020年關鍵字為「醒」，意味著面對商業導向、大數據盛行的網路世代，大眾須自我覺醒並時時留意個資隱私與安全問題。（延伸閱讀：從卡神事件來看那些所謂的網軍、側翼以及我們做的口碑行銷）

Mozilla也將持續推動網路健康的各項活動，如2019年，Mozilla在全球推出Firefox Monitor服務來及時回應資料外洩；並使用Firefox Lockwise簡化密碼管理及設備同步化；同時增加Firefox隱私保護報告功能說明，落實對使用者隱私及安全保障的承諾。所有的資安、不亂使用者數據的保障，也都會應用在Firefox Lite中。

責任編輯：陳映璇