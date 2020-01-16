在華碩帶去參加2020 CES的新品中，ROG西風之神G14相當有趣，以基本的黑白兩色為主，一改過去電競產品霓虹燈式的展現。

1月初在2020 CES（消費性電子）上推出多款新品的華碩（ASUS）回台也舉辦了面向台灣媒體的展示會，展示了新推出的商用電腦ExpertBook B9450、VivoBook系列以及電競品牌ROG推出的新產品等。

其中，ROG的西風之神（Zephyrus）G14給人相當耳目一新的感覺，一改電競產品多採用鮮豔的色彩、絢麗的燈光特效的元素，G14以簡單的黑、白兩色為主。而這背後的故事，華碩設計中心的設計師則先用一支影片作為開場。

偽裝成一般筆電，卻仍有反叛之心的ROG西風之神G14

The Age of Gamers | ROG

ROG在2019年推出了《The Age of Gamers》影片，以Cyberpunk（註）為世界觀，打造出ROG宇宙，也希望透過建立起來的世界觀打造ROG產品的一致性，「這些故事將會延展到ROG的產品設計。」華碩設計中心的設計師說。

註：Cyberpunk（賽博龐克）的背景大都建立於「底層生活與高科技的結合」，通常擁有先進的科學技術，再以一定程度崩壞的社會結構做對比。

而Cyberpunk的世界中，由於底層生活與高科技的衝突，充滿了許多「反叛」的元素，華碩表示：「現代社會也是一樣，如果在公開場合拿出電競筆電，還是會有讓人覺得不專業的感覺。」

因此西風之神G14在設定上是一台低調的電競筆電，平常能夠偽裝成一般的筆電，卻也能在必要的時刻秀出使用者的「玩家」身份，象徵玩家在現實社會中仍有的一點反叛之心。

ROG所推出的電競筆電西風之神G14，在上蓋設有LED，能夠讓玩家自訂顯示的圖形。 ROG Global

G14在配色上採用白黑兩色，代表了烏托邦（高科技的理想國）以及反烏托邦（底層反叛的族群）的元素，並把過往上蓋極大的ROG Logo縮小，取而代之的是能夠客製化的LED顯示，能夠自訂圖形、動畫與其他效果。

華碩共同執行長：希望能持續帶給消費者幸福感

而華碩共同執行長胡書賓也現身於華碩的展示會中，先是提到2019年是華碩的30週年，並細數過去一年華碩所推出的各項旗艦產品，包含ROG Phone 2、全台限量僅三台的ROG MotherShip、ZenBook 30週年紀念版以及全球第一台的雙螢幕筆電ZenBook Pro Duo。

華碩共同執行長胡書賓表示：華碩將持續為消費者帶來幸福感，以及數位生活體驗。 陳君毅攝

而胡書賓也不忘喊出2020年的目標：「希望華碩能持續帶給消費者無所不在的幸福感，以及數位生活體驗。」

責任編輯：蕭閔云