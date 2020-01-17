簡立峰是Google在台灣的第一位員工，也是Google台灣董事總經理，在任職14年後將於本月底退休。

總是穿著一身略顯休閒的西裝，語氣堅定地談著Google，談著科技產業的下一步——他是簡立峰，是Google在台灣的第一位員工，也是Google台灣董事總經理。

但就在今（17）日，Google宣布在2006年加入Google的簡立峰，在Google台灣任職14年後，將於1月31日正式退休。

台灣第一號員工，台灣成為Google亞大最大研發基地的重要推手

說起簡立峰，你一定多多少少聽過他的名字。

他是中研院資訊科學研究所副所長、台灣大學教授，專長資料搜尋，曾有「中文資訊檢索始祖」之稱，在加入Google後，前後還擔任了台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）副理事長、行政院科技會報委員，常為政府提供諮詢建議。

然而，簡立峰除了督導Google重要的研發工程專案外，也負責Google在台灣營運的拓展與規劃，在他任職的14年中，Google一步步加大投資台灣，可以說，他是讓台灣成為Google「亞太區最大研發基地」的重要推手。

簡立峰也經常為經濟部、科技部、國發會、交通部，提出建議。 數位時代

先是在2017年9月，Google花了11億美元，收購了HTC代工做Pixel手機的團隊，進一步奠定台灣成為「Google硬體大本營」的基礎，如今台灣團隊經手的產品早已不只有Pixel手機，還有Nest、Chrome OS、Android、雲端、晶片⋯⋯各種產品。

到了2018年，Google再推出了「 智慧台灣計劃（Intelligent Taiwan）」，近一步履行「投資台灣的承諾」，大舉培育AI（人工智慧）、數位行銷、內容創作等人才；另一方面，繼2013年捨棄北京，選中台灣的彰化彰濱工業園區成為亞洲最大資料中心（Data Center）後，2019年還買下了台南科技工業園區一塊地，作為在台第二座資料中心。

Google台灣的員工已從當年簡立峰1人，如今成長超過2,000人，不僅在台北，包括新北、桃園、新竹、彰化、台南6地都有辦公室，今年Google選定新的台灣園區遠東T-Park有望落成，將成為在台灣規模最大的「大本營」。

談起簡立峰下一步去向，Google台灣透露，簡立峰曾多次擔任AAMA台北搖籃計畫導師，輔導台灣的新創公司，他未來將繼續為台灣新創產業盡一份心力，提供諮詢與相關協助。

「他也希望能多陪伴家人，尤其是住在宜蘭年事已高的父母。」

Google台灣即日起採用「多位主管制」

要知道，Google並沒有「任期制」，簡立峰是主動卸下Google台灣董事總經理的職務，也讓外界也相當好奇，下一位董事總經理是誰、何時會上任？

但官方卻表示，未來不會有下一位人選，因為Google台灣的營運，即使起將轉為多位主管制（Multiple Site Lead Model），共同負責Google在台灣的整體營運規劃、進行重要決策。

綜觀台灣的科技公司，例如研華，已採用了「多首長制」，而台積電、華碩、宏碁、緯創⋯⋯等等，也都實施了「雙首長制」，由於首長們各有專長、互補性高，因此可共同決策，應付變化快速的科技產業。

在簡立峰離開後，Google在台灣的進程仍在繼續，但這位「科技大佬」的接下來的一舉一動，仍相當引人關注。

責任編輯：蕭閔云