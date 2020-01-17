仁寶成筆電一哥，預言CPU將一路缺到年底，MLCC也令人擔憂，對於2020年多元轉型策略，除已奪中國移動及中國聯通5G模組訂單，醫療投資玩什麼新招？

現在的全球筆電代工霸主是誰？花了29年，仁寶2019年甩宿敵，以4,241萬台出貨量，拉開與廣達的競爭。2019年台灣上市櫃總計誕生五家兆元企業，仁寶有意成為第六家。

仁寶副董事長陳瑞聰是主導這場20多年戰役的主將，他16日站在尾牙台上信心喊話，「根據我的瞭解，他們（廣達）出貨3,500萬台，我們足足領先20%。」仁寶2019年筆電出貨年增15%，打敗市場均值，讓年營收9,800億元跟總裝置出貨量9,200萬台雙創歷史新高。

筆電一哥預警：英特爾CPU缺到年底，MLCC令人憂心

登上世界第一後，這家公司看到什麼？總經理翁宗斌提醒三件事：首先，今年研調機構IDC預估，筆電市場將衰退5%，比去年小幅增加2.8%差得多，但最大變數是 英特爾（Intel）處理器將一路缺貨到年底，「這超過每一個人的預估」 。

仁寶2019年完成接班規劃，由總經理翁宗斌（左）接任管理重任，陳瑞聰（右）轉任副董事長。 王郁倫攝影

也因此，仁寶雖然設定2020年所有硬體裝置總出貨要年增10%以上，只有筆電只出貨與2019年持平。「我們高階（筆電）出得多，希望CPU缺貨影響小一點，比市場平均表現好。」翁宗斌說。

目前市場預估，英特爾14奈米及10奈米新品處理器2020年中會紓解，由於高階客戶不願意買單AMD，缺貨問題持續困擾筆電供應鏈，甚至連獨立繪圖處理器（GPU）DG1都傳原計畫年底推出，如今可能得盼到2021年。

第二件是， 今年MLCC供應不穩定 。根據供應鏈消息，今年首季因為庫存水位降低，國巨跟華新科已經對下游客戶追加訂單增加5~10%價格，陳瑞聰坦言對此：我們有點擔心（MLCC）。

陳瑞聰指出，現在MLCC看起來供貨還好，但後面有什麼變化不知道，即便想建庫存，「但如果不給也沒辦法。」仁寶的無奈寫在臉上，或許這也是所有系統廠商的無奈，但與CPU不足相比，翁宗斌坦言「還是更擔心CPU」，相信英特爾供貨會緩步改善，但還是缺。

仁寶副董事長陳瑞聰喊出筆電已甩開對手 王郁倫攝影

川普連任後，貿易戰恐擴大

第三件事，是川普11月連任後，貿易戰變數仍大。貿易戰讓台商重新全球佈局，儘管近期中美簽訂協議，但客戶仍考慮分散風險，持續做東南亞佈局，陳瑞聰更預言，現在只是貿易戰第一階段， 後續川普連任美國總統，或許要求會越來越嚴苛，製造搬移需求還是會在 ，加上中國成本高，為避免缺工，仁寶也只是放慢筆電產線搬移速度，但網通跟IoT都仍持續從中國向外移動。

仁寶的對策是在台灣跟越南同步擴廠。台灣除平鎮廠，仁寶也承租東元觀音廠，今年在台灣生產筆電跟伺服器，出貨量會比去年增加。

越南廠部分，預計今年第二季越南一廠將滿，包括智易美國訂單已經完全往越南搬移，約佔一廠總產能4分之1至3分之1，仁寶則生產網通、IoT（智慧音箱）及Mobile（Google Pixel手機）訂單，越南第二廠近期動土，今年底量產，規模將是一廠的兩倍大。

仁寶是Amazon智慧音箱代工廠，2019年出貨年增30%，智慧手錶出貨是2018年的2倍，伺服器年出貨更增3倍，展望2020年，翁宗斌估智慧手錶出貨將年增高雙位數成長，市場預期年增50%以上，總裝置出貨將年增10%以上，出貨量破億台，營收規模將突破兆元。

仁寶董事長許勝雄偕夫人參加尾牙。 王郁倫攝影

至於仁寶拿到筆電龍頭榮耀後的下一步？翁宗斌強調，現在處於多元轉型過程， 仁寶將從純硬體廠商轉為解決方案提供商 。

仁寶多元轉型三關鍵字：5G、AI、醫療

多元轉型，意味戰場從過去一個（筆電），變成開三或四個戰場一起打。

翁宗斌說，除車電業務上軌道，2019年已經獲利，醫療領域更期望結合AI提供解決方案，5G市場也沒缺席，而這也將是仁寶未來轉型的三大關鍵字。

車用電子方面，仁寶2019年業績年增1.5倍，正式轉虧為盈，2020年也設定50%高成長目標，翁宗斌指出，仁寶主要說資訊娛樂系統、ADAS感測器、通訊模組、ECU、，搭配AI應用，客戶主要是二線零件業者。

5G方面，仁寶是5G模組供應商，「我們進度是台灣最領先」仁寶董事長許勝雄說，目前仁寶已經獲得中國移動、中國聯通認證出貨，微型基地台Small Cell及小基站也積極投入，只不過因為今年5G基礎建設還在建構中，規模不大，翁宗斌預期未來兩年量會比今年多。（延伸閱讀：中國5G剛釋照，仁寶搶先宣布與中國聯通合作商用市場）

仁寶副董事長陳瑞聰偕夫人出席尾牙。 王郁倫攝影

醫療方面，仁寶投資力道更大，也已經走出一條路，相關營收一年超過10億元，獲利超過1億元。翁宗斌說，仁寶投資腦波偵測器、復健公司、幹細胞免疫細胞療法、移動式超音波，投資項目很多，也朝軟體跟服務發展，比方目前台灣日照中心軟體約7成是仁寶開發的，現在也期望用AI輔助醫生診斷，讓軟體方案成為仁寶未來成長引擎。

仁寶去年9,800億元年營收中，6,500億元來自筆電業績，但也創造了3,000億元非筆電營收，對一家筆電起家的代工大廠而言並不容易，在2020年，仁寶設定雙位數出貨量成長，挑戰營收破兆的目標，可望成為台灣第六家破兆元上市櫃企業，靠5G、AI、醫療三個關鍵字，仁寶能拼出40%（概算即為4,000億元）非筆電收入嗎？

責任編輯：蕭閔云