擔心標金成本太高、想組聯盟、自己的市場定位...成為電信業者不吐不快的三件事。

台灣5G頻譜第一階段拍賣今（16）日暫時落幕，總標金超過1380億元，若各大電信業無法自行協調得標頻寬位置，2月21日就會再啟動一回合競標，屆時標金還有可能再攀升。

金錢遊戲暫時告一段落， 牌桌上的電信賭客們有什麼話想說？

遠傳、台灣大嘆標金太高，不利5G未來發展

台灣5G標金擠進前段班，3.5GHz頻段總標金1308億元排第三，若計算單位取得成本，更創下全球記錄。 數位時代整理

遠傳電信、台灣大哥大各自砸下410、306億投資5G頻譜，金額雖然少於老大哥中華電信的462億，仍對「取得成本」很不滿意。

台灣大哥大總經理林之晨表示，這次取得3.5GHz的60MHz頻寬，儘管價格失控，但考量用戶基礎，仍滿意取得頻寬數量，但接下來進入第二階段的位置競價，希望同業都能以長遠的角度共同健全台灣5G環境，避免增加後續建設與發展應用成本。

遠傳電信總經理井琪指出，取得足夠發展的5G頻譜後，將結合過去的低、中、高頻（700、1800、2100、2600MHz）頻譜，全力發展5G娛樂與大人物（大數據、人工智慧、物聯網）應用。

但政府釋出資源不足以提供產業發展需求，造成標金不斷上揚，若成本大幅增加而對消費者權益產生影響，必然會對產業發展產生負面衝擊。

「希望政府參考美國成立5G基金，從頻譜標金中提撥二分之一金額，協助業者進行基礎建設與發展創新服務，」遠傳強調，實質降低業者成本，才能讓消費者以合理價格取得服務，政府並不需以行政方式干預市場價格。

對此，中華電信、台灣之星同樣表示贊同，並認為若政府願意鼓勵產業，將樂觀其成。

台灣之星股東仁寶嘆太貴！建議思考千億元運用方向

仁寶持有台灣之星約9.8萬張持股，在台灣之星完成新一輪私募前，持股比例2.13%，在中嘉入股後雖將稀釋，但對於16日台灣5G頻譜競標結果開出全球第三高價，仁寶董事長許勝雄直嘆：不能說是畸形，但是全世界最貴頻寬。

台灣之星股東、金寶董事長許勝雄直嘆5G頻寬「全世界最貴」。 蔡仁譯攝影

他建議大家必須思考三件事，首先是：羊毛出在羊身上，成本是否會轉嫁到消費者身上？

其次，政府該如何善用資源？NCC最初規劃第一階段頻段釋出，目標440億元，但現在拍賣收入超過預期千億元，政府要如何運用？是否該提供更多應用，或對偏鄉地區做基礎投資，相對減少電信商的建置成本？

第三則提議，應該思考基地台是否共用？比方細胞基站或小基站這類微型基地台投資數量很大，政府可否協調基地台共用，有效做整合？

遊戲規則必須剛好符合需求，但現在釋出的頻寬不能支撐5家的需求，必須大家不出價才能定案，除非台灣能學義大利有叫停機制，台灣能否這樣做？許勝雄也建議，因為拍賣價格一直往上加，政府若不能做有效運用，電信商會受傷，消費者也會付出很大代價。

5G策略聯盟選邊站，亞太最早表態合作

相較於其他業者砸大把鈔票取得「黃金頻段」3.5GHz頻寬，亞太電信最後退出紅海廝殺競爭，僅花費4.12億、標下28GHz頻段的400MHz頻寬，「精算」舉動引起不小關注。

事實上，亞太先前透過鴻海現金增資100億元，口袋並非沒錢，他們也在聲明中強調「發展5G的政策與決心不變，目標是和同業共同建設5G高速公路。」

由於台灣大是亞太電信十大股東之一，加上雙方已有偏鄉地區的4G訊號漫遊先例，「台亞」5G聯盟的可能性比起其他人更高。

國家通訊傳播委員會（NCC）指出，28GHz頻段優勢在於「高速」，很適合在人口密集的固定場域如運動場、工廠、車站等使用。

一名資深電信業人士指出，「5G時代關鍵在思考應用，不是單一業者取得大頻寬就能贏，畢竟現在商業模式仍不夠明顯，砸錢未必就會取勝。」他說：「從破壞者的角度來看，台灣之星的40MHz要是有機會跟同業合作，市場就變得很有趣。」

中華電信、台灣大、遠傳也沒有把話說死，皆表示歡迎同業洽談共網、共頻，電信業「三大兩小」局面何時改變，將成為7月份5G開台的觀察重點。

5G入場券好貴，未來資費漲不漲？

電信業對5G頻譜運用各有盤算，不過問道誰是贏家，人人都很有信心。

中華電信取得5G最大頻寬690MHz（3.5GHz頻段90MHz、28GHz頻段600MHz），董事長謝繼茂表示，目標今年第三季開台，要打造最廣涵蓋的4G與5G行動寬頻網路，鞏固市場地位。

龍頭業者如何看5G資費變化？

中華電信總經理郭水義解釋，「5G資費設計不同於4G，會更加多元化；中華電信會努力滿足客戶需求。」將另選時間和外界說明，未來也會著重在與產業攜手合作，共同把餅做大。

「我們該做的建設，絕對不會因為頻譜標金就改變。」中華電信行動分公司總經理陳明仕補充。

台灣之星則主打4G上網的戰績，強調自己帶動了4G上網吃到飽資費平價化，創造「競爭紅利」，並指出若以各家用戶數來比較，台灣之星的個人頻寬資源是業界最大。

儘管並未直接點名5G資費設計，但他們在新聞稿中點出「將確保4G市場有效競爭延續至5G」，替漲聲不斷的5G資費埋下伏筆。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天也強調，接下來會「確保消費者能負擔得起5G資費，費率落在合理範圍內。」

責任編輯：蕭閔云