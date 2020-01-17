從Photoshop on iPad、Photoshop Camera等今年Adobe的新產品中可以發現，「行動化」是這個老牌軟體公司的目標之一。

Adobe於今（17）日舉辦新春媒體餐敘，大中華區資深董事總經理黃耀輝也少見的亮相。他提到Adobe最主要的使命有二：一是激發更多創意，另外則是協助企業提高商業競爭力。

Adobe大中華區資深董事總經理黃耀輝提到，Adobe的使命就是服務創作者，及讓企業更具競爭力。 陳君毅攝

兩者呼應了Adobe旗下兩個最重要的產品，包含廣為人知的Photoshop、Illustrator的Creative Cloud與數位行銷相關的Experience Cloud。

而現場也展示了Adobe 2019年年底所舉辦的創意盛會「Adobe Max」中所發表的各項黑科技產品，包含Photoshop的iPad版本、處理3D物件的Aero以及讓Adobe的AI Sensei發揮全力的手機相片處理工具Photoshop Camera等。

手機、平板都能使用Adobe產品

「如同Photoshop般使用」是Photoshop on iPad的初衷，不因是iPad版本就有太多的閹割。 Adobe

Adobe Photoshop on iPad是專為Apple平板電腦所開發的版本。考量越來越多的創作者喜愛平板電腦的易攜性，Adobe也針對Photoshop on iPad做了優化處理，具備熟悉的圖片合成及修飾工作流程、繪畫等功能，並同樣能處理多個圖層的作品。

「如同Photoshop般使用，因為它是正宗的。」是Adobe所給的保證，並不因為是iPad版本就有太多的閹割，讓創作者可以隨時、隨地、隨處都能投入創意工作。

但從部分創作者的使用心得來看Photoshop on iPad仍有部分優化空間，尚未能完全取代Photoshop。而Adobe另一款旗艦產品Illustrator的iPad版本預計於今年推出。

Adobe Aero是檢視、建立與分享擴增實境（AR）體驗的工具。 Adobe

另外一個新產品Adobe Aero，iOS版本在13.1以上的用戶可以在App Store中免費下載，目前尚未開放Android版本。

Adobe Aero可用來創作、分享、體驗擴增實境（AR），用戶可以用相當簡單的方式匯入、匯出，並替3D建模的物品貼皮（改變3D素材的外觀）或增添動作，如上圖便是將3D物件匯入真實相片中的圖例。而Adobe Aero可用於遊戲、影片、建築、工業設計等領域。

匯入3D物件後，可以簡單地在手機上加入3D物件的動作，如旋轉、移動等。 App Store

Adobe Aero的出現，必須提到Adobe所收購的法國軟體公司Allegorithmic，該軟體公司旗下擁有Substance Designer與Painter，前者是材質製作工具，後者為貼皮工具。而收購Allegorithmic推出Adobe Aero是Adobe布局3D設計工具與服務的重要拼圖。

具有人工智慧的手機修圖軟體：Photoshop Camera

尚未正式發佈的Photoshop Camera，是在手機上的修圖工具，同時也應用了AI，讓修圖變得更智能。 Adobe

目前尚未正式推出，仍在測試階段的Photoshop Camera（PsC）已開放註冊體驗，簡單來說，透過Adobe的Sensei，PsC能夠分辨圖片中的物件，進行相關的處理。

如上圖中右方的相片，Sensei可以自動辨別天空的部分，進行更換，甚至能夠換成白天、黑夜、極光等。當然也少不了特殊的濾鏡，如上圖左，能夠將照片套上各種不同的特效。

責任編輯：蕭閔云